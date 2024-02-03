Аргентинский новичок «Ювентуса» Алькарас о кумире: «Роналду вдохновлял. Всегда очень нравился»

— В детстве мне всегда очень нравился Криштиану Роналду. Он был вдохновением и для меня, и для всех остальных.

Когда я играл за «Расинг», мне очень нравился один из моих партнеров — Сарачо. Он тоже был большим примером для меня, но Роналду вдохновлял сильнее, — сказал Алькарас, у которого пока нет матчей за основную сборную Аргентины.