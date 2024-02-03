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11:42 (мск), источник: Sports.Ru

Аргентинский новичок «Ювентуса» Алькарас о кумире: «Роналду вдохновлял. Всегда очень нравился»

«Ювентус» арендовал Карлоса Алькараса у «Саутгемптона» за 3,7 млн евро и бонусы с правом выкупа за 49,5 млн.

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Аргентинский новичок «Ювентуса» Алькарас о кумире: «Роналду вдохновлял. Всегда очень нравился» | Источник: Sports.Ru

— Какой игрок был вашим кумиром?

— В детстве мне всегда очень нравился Криштиану Роналду. Он был вдохновением и для меня, и для всех остальных.

Когда я играл за «Расинг», мне очень нравился один из моих партнеров — Сарачо. Он тоже был большим примером для меня, но Роналду вдохновлял сильнее, — сказал Алькарас, у которого пока нет матчей за основную сборную Аргентины.

Статистику 21-летнего полузащитника можно изучить здесь.

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