Аргентинский новичок «Ювентуса» Алькарас о кумире: «Роналду вдохновлял. Всегда очень нравился»
«Ювентус» арендовал Карлоса Алькараса у «Саутгемптона» за 3,7 млн евро и бонусы с правом выкупа за 49,5 млн.
«Ювентус» арендовал Карлоса Алькараса у «Саутгемптона» за 3,7 млн евро и бонусы с правом выкупа за 49,5 млн.
— Какой игрок был вашим кумиром?
— В детстве мне всегда очень нравился Криштиану Роналду. Он был вдохновением и для меня, и для всех остальных.
Когда я играл за «Расинг», мне очень нравился один из моих партнеров — Сарачо. Он тоже был большим примером для меня, но Роналду вдохновлял сильнее, — сказал Алькарас, у которого пока нет матчей за основную сборную Аргентины.
Статистику 21-летнего полузащитника можно изучить здесь.