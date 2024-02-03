Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
16:00
Валенсия
Альмерия
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Дженоа
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Монца
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Дармштадт
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Вердер
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
18:15
Гранада
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Монпелье
Футбол. Зарубежный
20:00
Фрозиноне
Милан
Футбол. Зарубежный
20:30
Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Барселона
Футбол. Зарубежный
20:30
Кельн
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:45
Болонья
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
Ланс
Футбол. Зарубежный
2.02
Атлетик
Мальорка
40
Футбол. Зарубежный
2.02
Страсбур
ПСЖ
12
Все события
Фоторепортажи
15«Реал» обыграл «Атлетико» в сумасшедшем полуфинале Суперкубка Испании
18«Реал» сокрушил «Барселону»
12:27 (мск), источник: Sports.Ru

Эден Азар: «Сгорел бы, если бы жил как Роналду. Час в холодной ванной после матча — нет. Я хочу выпить пива с друзьями»

— Футбол был для вас работой?

Наверх
Эден Азар: «Сгорел бы, если бы жил как Роналду. Час в холодной ванной после матча — нет. Я хочу выпить пива с друзьями» | Источник: Sports.Ru

— Нет, игрой. И я старался сохранять это до конца. Как только это отношение пропало, я закончил карьеру. Я знал, что это работа, ведь так я зарабатывал. Но я хотел быть в стороне от этого. Это мое любимое дело, моя игрушка. Поэтому я и построил такую карьеру. Вот что я думаю.

— Вы бы хотели обладать другим менталитетом? Таким отношением к работе, как у Криштиану Роналду, например?

— Нет. Тогда это был бы не я. Час в холодной ванной после матча — нет. Оставьте меня в покое, я хочу провести время с друзьями, поехать домой, сыграть в карты, выпить пива. Я играл с детьми в саду по два часа, и это было моим восстановлением.

Если бы я жил как Криштиану, то сгорел бы. Но это просто пример, потому что есть и другие игроки с таким отношением.

— Как вы подходили к требованиям профессионального футбола?

— Когда ты хорош, то делаешь на поле все, что хочешь. Я всегда начинал с этого принципа. Я управлял собой.

Я не ходил в зал каждые три дня, не тратил по три часа на физиотерапию, чтобы восстановиться. Но я делал разницу. А от игрока только это и требуется, — рассказал бывший полузащитник «Челси» и «Реала», завершивший карьеру в октябре 2023 года.

 Девушка первой ракетки США хочет «снова сделать теннис клевым». Помогает тикток и много критики
Медведев на Australian Open страдал как никто – рекордные 24 часа на корте. Как же больно, что проиграл
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь