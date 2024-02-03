Эден Азар: «Сгорел бы, если бы жил как Роналду. Час в холодной ванной после матча — нет. Я хочу выпить пива с друзьями» | Источник: Sports.Ru

— Нет, игрой. И я старался сохранять это до конца. Как только это отношение пропало, я закончил карьеру. Я знал, что это работа, ведь так я зарабатывал. Но я хотел быть в стороне от этого. Это мое любимое дело, моя игрушка. Поэтому я и построил такую карьеру. Вот что я думаю.

— Вы бы хотели обладать другим менталитетом? Таким отношением к работе, как у Криштиану Роналду, например?

— Нет. Тогда это был бы не я. Час в холодной ванной после матча — нет. Оставьте меня в покое, я хочу провести время с друзьями, поехать домой, сыграть в карты, выпить пива. Я играл с детьми в саду по два часа, и это было моим восстановлением.

Если бы я жил как Криштиану, то сгорел бы. Но это просто пример, потому что есть и другие игроки с таким отношением.

— Как вы подходили к требованиям профессионального футбола?

— Когда ты хорош, то делаешь на поле все, что хочешь. Я всегда начинал с этого принципа. Я управлял собой.