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13:42 (мск), источник: Sports.Ru

Азар об игроке сильнее его: «Только Месси, он величайший в истории. У Роналду больше достижений, чем у меня, но в плане футбола он не лучше»

— Были ли игроки, глядя на которых, вы говорили себе: «Он сильнее меня»?

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Азар об игроке сильнее его: «Только Месси, он величайший в истории. У Роналду больше достижений, чем у меня, но в плане футбола он не лучше» | Источник: Sports.Ru

— Индивидуально, наверное, только Месси. Я наслаждался его игрой в «Барселоне», потом — чуть меньше, но он величайший в истории. Его невозможно обыграть, у него не отобрать мяч.

У Криштиану больше достижений, чем у меня, но, с точки зрения чистого футбола, честно, он не лучше. Еще Неймар, может.

Еще были игроки, которые не сильнее меня, просто в «Реале» собраны лучшие. В том числе и по достижениям за карьеру. Бензема, Модрич, Кросс, де Брюйне. Они выше меня. Они дышат футболом.

— Вы могли добиться большего?

— Да. Можно было принимать более хорошие решения. Может, я даже должен был добиться большего. Но тогда я об этом не думал.

Хотел ли я добиться большего? Нет. Вообще нет. Я никогда не беспокоился о статистике. 300 голов, а не 200? Не для этого я здесь. Я делал то, что должен был: доставлял удовольствие и получал его, — сказал бывший полузащитник «Челси» и «Реала», завершивший карьеру в октябре 2023 года.

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