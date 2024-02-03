ФИФА предложила определять цены на футболистов с помощью алгоритма

Инфантино выступил с инициативой во время выступления на ежегодной юридической конференции ФИФА в Токио. По его мнению, это поможет повысить прозрачность системы трансферов и помочь заинтересованным сторонам.

20 января аргентинский бизнесмен Алехандро Бурзако обвинил ФИФА в коррупции. Он выступил в качестве свидетеля на суде против двух бывших руководителей спортивного вещания телеканала Fox Эрнана Лопеса и Карлоса Мартинеса, которых обвиняют в даче взяток для получения прав на трансляции.