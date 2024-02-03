ФИФА предложила определять цены на футболистов с помощью алгоритма
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино предложил определять цены на футболистов при помощи алгоритма. Его слова приводит The Telegraph.
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино предложил определять цены на футболистов при помощи алгоритма. Его слова приводит The Telegraph.
Инфантино выступил с инициативой во время выступления на ежегодной юридической конференции ФИФА в Токио. По его мнению, это поможет повысить прозрачность системы трансферов и помочь заинтересованным сторонам.
20 января аргентинский бизнесмен Алехандро Бурзако обвинил ФИФА в коррупции. Он выступил в качестве свидетеля на суде против двух бывших руководителей спортивного вещания телеканала Fox Эрнана Лопеса и Карлоса Мартинеса, которых обвиняют в даче взяток для получения прав на трансляции.
30 декабря портал Transfermarkt объявил символическую сборную самых дорогих футболистов мира. В сборную включили трех нападающих: Джуда Беллингема из мадридского «Реала», Килиана Мбаппе из ПСЖ и Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити».