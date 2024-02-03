Феллайни завершил карьеру
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Бывший футболист сборной Бельгии и английского «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни объявил о завершении спортивной карьеры.
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Бывший футболист сборной Бельгии и английского «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни объявил о завершении спортивной карьеры.
Последним клубом полузащитника был китайский «Шаньдун Тайшань», за который он выступал с 2019 года.
«Это было невероятное путешествие! Я очень благодарен за то, что занимался любимым видом спорта на самом высоком уровне. Я горжусь тем, что представлял “Стандард” в Бельгии, “Эвертон” и “Манчестер Юнайтед” в Англии, а также “Шаньдун Тайшань” в Китае. Для меня было честью выступать за сборную Бельгии на Олимпийских играх 2008 года, Евро-2016 и чемпионатах мира 2014 и 2018 годов», — написал Феллайни в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская). «Я играл перед лучшими болельщиками в мире и хочу воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить их за неизменную поддержку на протяжении всей моей карьеры. Ваша поддержка и страсть были для меня постоянным источником вдохновения», — добавил 36-летний бельгиец.
В составе «Стандарда» Феллайни стал чемпионом Бельгии и завоевал Суперкубок страны. Вместе с «Манчестер Юнайтед» полузащитник взял Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок страны и стал победителем Лиги Европы. В качестве футболиста сборной Бельгии Феллайни принял участие в 87 матчах и забил 18 мячей. Он является бронзовым призером чемпионата мира 2018 года в России.