Феллайни завершил карьеру

«Это было невероятное путешествие! Я очень благодарен за то, что занимался любимым видом спорта на самом высоком уровне. Я горжусь тем, что представлял “Стандард” в Бельгии, “Эвертон” и “Манчестер Юнайтед” в Англии, а также “Шаньдун Тайшань” в Китае. Для меня было честью выступать за сборную Бельгии на Олимпийских играх 2008 года, Евро-2016 и чемпионатах мира 2014 и 2018 годов», — написал Феллайни в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская). «Я играл перед лучшими болельщиками в мире и хочу воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить их за неизменную поддержку на протяжении всей моей карьеры. Ваша поддержка и страсть были для меня постоянным источником вдохновения», — добавил 36-летний бельгиец.