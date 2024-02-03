2,9 млн заплатит Норманн «Ростову» за разрыв контракта. Аргументы о тревоге за безопасность не убедили ФИФА

ФИФА обязала полузащитника Матиаса Норманна выплатить «Ростову» компенсацию 2,9 млн евро за разрыв контракта прошлым летом. Приняли решение еще в ноябре 2023-го, теперь просто подтвердили публично.

Если Норманн не выплатит компенсацию самостоятельно, обязанность ляжет на его нынешний клуб — саудовский «Аль-Раэд». Если «Ростов» не получит компенсацию в течение 45 дней, игрока могут отстранить от футбола до проведения платежа. А «Аль-Раэд» может получить запрет на регистрацию новичков.

Напоминаем хронологию конфликта.

«Норманн уведомил о расторжении контракта в связи с тем, что в здание “Москва-Сити” врезались дроны»

В июне 2022 года Норманн приостановил контракт с «Ростовом», воспользовавшись разрешением ФИФА для иностранцев РПЛ. Но уже в сентябре вернулся и уехал на правах аренды в «Динамо».

Но менее чем через год опять передумал. По словам игрока, в июле 2023-го он начал опасаться за безопасность из-за атак по территории России. Норвежец объяснил ФИФА, что один из беспилотников взорвался в 100 метрах от его дома (речь об атаке на «Москва-Сити»).

3 августа 2023-го Норманн в одностороннем порядке расторг контракт с «Ростовом» — еще до завершения аренды в «Динамо» — и самовольно покинул страну и никому об этом не сообщил. Тренер москвичей Марцел Личка вспоминал для «РБ Спорт», что не смог дозвониться до Норманна, не приехавшего на тренировку.

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров негодовал: «Норманн направил в “Динамо” и “Ростов” уведомления о расторжениях договора в связи с тем, что в здание “Москва-Сити” врезались дроны, по его мнению.

Ссылаясь на эти обстоятельства, он уехал из страны якобы для целей своей безопасности. Мы с его позицией не согласны, вместе с «Ростовом» готовимся к арбитражу. Норманна ждет суд".

Юристы Норманна сослались на форс-мажор, который позволяет расторгать контракт. По их мнению, «Динамо» и «Ростов» были не в состоянии гарантировать игроку безопасность.

«Чувство страха усилилось, поскольку, когда игроку пришлось вернуться в Москву, он встретил город, полностью изменившимся по сравнению с тем, который он покинул перед каникулами», — цитата из письма, которое юристы футболиста присылали в «Динамо» и «Ростов».

ФИФА разобралась за несколько месяцев, хотя решение не единогласное

20 августа игрок перешел в саудовский «Аль-Раэд», а «Ростов» подал жалобу в ФИФА.

За «Динамо» и «Ростов» вступился РФС. Генсек Максим Митрофанов заявил: «Мы отправили в ФИФА уведомление, что мы отказываем в международном трансферном сертификате ввиду того, что игрок является зарегистрированным игроком: его контракт не прекращен и не окончен. Оснований для передачи сертификата в Саудовскую Аравию нет».

В сентябре президент РПЛ Александр Алаев добавил: «Это беспредел. Это дико. Сейчас футболист заявлен за новый клуб, это практика ФИФА. Знаю, что “Динамо” ведет переговоры с нынешним клубом Норманна, надеюсь, что компромиссы будут найдены, иначе это перейдет в ФИФА с перспективой дела в CAS.

Понимаю, под каким давлением сейчас ФИФА, но надеюсь, что здравый смысл победит. Прецедентов создавать не надо, надеюсь, и в ФИФА это понимают. Надеюсь, футболист будет играть, а «Ростов» и «Динамо» получат полагающиеся им компенсации".

Итог: 15 ноября на заседании футбольного трибунала ФИФА признали, что Норманн «безосновательно расторг контракт» с «Ростовом» и должен за это заплатить, «Аль-Раэд» тоже несет ответственность.

В январе 2024-го Норманн подал апелляцию, но она ни к чему не привела — 3 февраля ФИФА огласила вердикт и обязала норвежца выплатить «Ростову» 2,9 млн евро.

Интересно, что решение не было единогласным — некоторые судьи встали на сторону футболиста.

Дело Норманна — прецедент. Российские клубы не лишились юридической защиты ФИФА

Объясняют юристы из SILA International Lawyers.

Основной аргумент состоит в том, что, соглашаясь на аренду в «Динамо» осенью 2022 года, футболист принял на себя риски возможных непредвиденных обстоятельств, связанных с военными действиями. Проще говоря:

1) Норманн знал о военном конфликте между Россией и Украиной;

2) свободно принял решение играть в футбол на территории страны-участницы этого конфликта.

Более того, что самое главное, норвежец не воспользовался правом приостановить контракт, а, напротив, возобновил действие трудового договора с «Ростовом» и ушел в аренду в другой российский клуб.

Соответственно, футболист не может ссылаться на обстоятельства вроде атаки беспилотников, чтобы обосновать расторжение трудового договора, поскольку это является непоследовательным поведением.

По нашему мнению, это решение имеет важнейшее значение для российских футбольных клубов и контрактной стабильности в футболе. Так, ФИФА прямо подтвердила, что если футболист сразу не приостановил контракт и продолжил играть в России (или, по аналогии, подписал контракт с российским клубом), то он принял все риски, связанные с военными действиями.