В Нидерландах произошел скандал из-за продажи футболиста в Россию

«Спартак» в понедельник объявил о переходе форварда из «Твенте». Соглашение с 21-летним игроком рассчитано на 4,5 года. По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 13 миллионов евро. СМИ и болельщики критиковали «Твенте» за связи с Россией.

«Для Бирлинга продажа Угальде в “Спартак” несовместима с принципами НОК Нидерландов и его собственными в отношении ситуации на Украине. Поэтому он решил покинуть свой пост еще до принятия решения о трансфере», — говорится в сообщении клуба.

Угальде выступал за «Твенте» с 2021 года, он перешел в команду из бельгийского «Ломмела» сначала на правах аренды, а потом на постоянной основе. Всего за чемпионов Нидерландов 2010 года костариканец провел 84 матча, в которых забил 22 мяча и отдал 13 голевых передач, в том числе 25 матчей, 9 мячей и 7 передач в нынешнем сезоне. За сборную Коста-Рики Угальде провел 6 матчей и забил 1 мяч.