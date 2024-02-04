Из-за отсутствия Месси и Суареса болельщики в Гонконге освистали «Интер Майами». 38 тысяч человек заплатили от 125 долларов, чтобы посетить матч

Болельщики в Гонконге освистали «Интер Майами» из-за отсутствия Месси и Суареса. 38 тысяч человек заплатили от 125 долларов, чтобы посетить матч | Источник: Sports.Ru

Это вызвало недовольство зрителей на трибунах в Гонконге. В середине второго тайма болельщики начали скандировать «мы хотим Месси».

В последние 10 минут матча фанаты начали громко свистеть из-за отсутствия аргентинца, а также из-за неучастия в матче Луиса Суареса.

После матча совладелец «Интера» Дэвид Бекхэм попытался поблагодарить болельщиков за «невероятную поддержку», но был освистан. Фанаты также показывали палец вниз.

«Мы понимаем, что многие фанаты очень разочарованы, и просим у них прощения. Мы бы хотели выпустить Лео и Луиса хотя бы на некоторое время, но риск был слишком велик», — объяснил ситуацию тренер команды Херардо Мартино.