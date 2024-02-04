«Локомотив» разгромил «Кайрат» в контрольном матче
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Футболисты московского «Локомотива» разгромили казахстанский «Кайрат» в контрольном матче на сборе в ОАЭ.
Локомотив
Кайрат
Встреча, прошедшая в воскресенье в Абу-Даби, завершилась со счетом 4:1 в пользу железнодорожников. У российской команды мячи забили Сергей Пиняев (12-я минута), Марио Митай (21), Тимур Сулейманов (36) и Владислав Сарвели (87). У «Кайрата» отличился Вячеслав Швырев (41).
Эта игра стала первой для двух новичков «Локомотива» — Жерзино Ньямси и Саида Хамулича.
«Локомотив» 8 февраля проведет сразу два контрольных матча за день. Сначала железнодорожники встретятся с московским «Торпедо» (10:00 мск). а потом — с армянским «Урарту» (18:00).