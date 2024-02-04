«Локомотив» разгромил «Кайрат» в контрольном матче

Источник: FCLM.RU

Встреча, прошедшая в воскресенье в Абу-Даби, завершилась со счетом 4:1 в пользу железнодорожников. У российской команды мячи забили Сергей Пиняев (12-я минута), Марио Митай (21), Тимур Сулейманов (36) и Владислав Сарвели (87). У «Кайрата» отличился Вячеслав Швырев (41).

Эта игра стала первой для двух новичков «Локомотива» — Жерзино Ньямси и Саида Хамулича.