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4 февраля, источник: Sports.Ru

Власти Гонконга недовольны тем, что Месси не вышел на матч со звездами местной лиги. Лео должен был сыграть минимум 45 минут

Как передает South China Morning Post, правительство потребовало ответов от организаторов, которые убеждали, что Лионель Месси примет участие в матче, и пригрозило, что потребует вернуть часть многомиллионных выплат, направленных на спонсирование события в рамках более широкой кампании по повышению международного авторитета Гонконга.

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Власти Гонконга недовольны тем, что Месси не вышел на матч со звездами местной лиги. Лео должен был сыграть минимум 45 минут | Источник: Sports.Ru

Как передает South China Morning Post, правительство потребовало ответов от организаторов, которые убеждали, что Лионель Месси примет участие в матче, и пригрозило, что потребует вернуть часть многомиллионных выплат, направленных на спонсирование события в рамках более широкой кампании по повышению международного авторитета Гонконга. Финансовая помощь составила 15 млн гонконгских долларов (почти 2 млн долларов США).

Джона Ли Качхиу, главу администрации Гонконга, заверили, что аргентинец выйдет на поле. Утром властям сообщили, что Месси сыграет с капитанской повязкой. Контракт предусматривал, что форвард появится как минимум на 45 минут. О том, что ситуация изменилась из-за травмы игрока, правительство не проинформировали. На стадион прибыл в том числе Джон Ли Качхиу, глава администрации Гонконга.

Руководство попросило хотя бы сделать так, чтобы Месси вышел получить трофей и объясниться, но и этого не произошло. Дэвид Бекхэм, совладелец «Интера», обещал извиниться перед публикой, но тоже не сделал этого.

Организаторы, Tatler Asia, сообщили, что не располагали сведениями о том, что ни Месси, ни Луис Суарес не сыграют.

Месси рассердил 40 тысяч фанатов: освистали Бекхэма и клуб, сломали макет с Лео. Приехал в Гонконг, но не сыграл.

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