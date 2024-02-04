Власти Гонконга недовольны тем, что Месси не вышел на матч со звездами местной лиги. Лео должен был сыграть минимум 45 минут | Источник: Sports.Ru

Как передает South China Morning Post, правительство потребовало ответов от организаторов, которые убеждали, что Лионель Месси примет участие в матче, и пригрозило, что потребует вернуть часть многомиллионных выплат, направленных на спонсирование события в рамках более широкой кампании по повышению международного авторитета Гонконга. Финансовая помощь составила 15 млн гонконгских долларов (почти 2 млн долларов США).

Джона Ли Качхиу, главу администрации Гонконга, заверили, что аргентинец выйдет на поле. Утром властям сообщили, что Месси сыграет с капитанской повязкой. Контракт предусматривал, что форвард появится как минимум на 45 минут. О том, что ситуация изменилась из-за травмы игрока, правительство не проинформировали. На стадион прибыл в том числе Джон Ли Качхиу, глава администрации Гонконга.

Руководство попросило хотя бы сделать так, чтобы Месси вышел получить трофей и объясниться, но и этого не произошло. Дэвид Бекхэм, совладелец «Интера», обещал извиниться перед публикой, но тоже не сделал этого.

Организаторы, Tatler Asia, сообщили, что не располагали сведениями о том, что ни Месси, ни Луис Суарес не сыграют.