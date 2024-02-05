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00:15 (мск), источник: Sport24

Василий Уткин предстал в инвалидной коляске

Журналиста и президента клуба Медиалиги «Эгриси» Василия Уткина запечатлели в инвалидной коляске.

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Источник: https://t.me/egrisi_fc

Уткин предстал на командном фото, которое размещено в соцсетях «Эгриси». В воскресенье команда одержала победу над коллективом «КДС-Мосавтобетон» (2:1) в Любительской футбольной лиге.

Ранее Уткин признавался, что испытывает проблемы с избыточным весом. По его словам, однажды его вес достиг отметки 215 кг, но ему удалось снизить массу тела. Минувшей осенью снова появились сообщения о том, что Уткин весит более 200 кг.

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