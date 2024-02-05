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00:12 (мск), источник: Sports.Ru

«У Месси воспаление мышц бедра. Риск был слишком велик, у нас есть обязательства перед МЛС». Тренер «Интер Майами» Мартино об игре со звездами лиги Гонконга

«Интер Майами» разгромил сборную звезд чемпионата Гонконга со счетом 4:1.

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"Мы благодарны Гонконгу за последние несколько дней, к нам очень хорошо относились, и мы почувствовали открытость гонконгцев. Мы также наслаждались сегодняшним матчем, но понимаем, что многие фанаты сильно разочарованы отсутствием Луиса Суареса и Лионеля Месси.

Таким было решение медицинского штаба. Мы проверили физическое состояние игроков. Если бы мы выпустили их, то рискнули бы их физическим здоровьем.

Мы понимаем, что фанаты по-настоящему разочарованы, и просим у них прощения. Мы бы хотели дать футболистам немного поиграть, но риск был слишком велик.

У Месси воспаление мышц задней поверхности бедра, мы ожидаем какого-то улучшения, но такая ситуация наблюдается уже много дней. У нас есть обязательства перед МЛС, в связи с которыми мы пришли к выводу, что не можем рисковать в этой игре", — сказал Мартинес.

Власти Гонконга недовольны тем, что Месси не вышел на матч со звездами местной лиги. Лео должен был сыграть минимум 45 минут.

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