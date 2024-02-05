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00:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-игрок «Зенита» Малком сравнил уровень РПЛ с чемпионатом Саудовской Аравии

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», а ныне игрок саудовского «Аль-Хиляля» Малком сравнил уровень Российской Премьер-Лиги с уровнем чемпионата Саудовской Аравии.

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Экс-игрок «Зенита» Малком сравнил уровень РПЛ с чемпионатом Саудовской Аравии | Источник: Чемпионат.com

«Уровень чемпионата Саудовской Аравии, на мой взгляд, очень высокий. Более того, он продолжает расти, потому что уже сейчас в этом турнире играет много футболистов, которые были и продолжают оставаться кумирами для многих. С большим опытом выступления в Европе.

Конечно, чемпионат Саудовской Аравии отличается от российского, который тоже на топовом уровне. Прекрасно помню, что, когда играли с “Зенитом” в еврокубках, всегда давали там бой любой команде. Но в то же время мой нынешний чемпионат сложный, побеждать в нем непросто. Могу утверждать это с уверенностью. В то же время радуюсь, что сейчас там играю, участвую в повышении уровня турнира. Уверен, он будет продолжать расти», — приводит слова Малкома «Матч ТВ».

Напомним, летом 2019 года Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны». После четырёх лет в российском клубе Малком отправился в «Аль-Хиляль» за € 60 млн. В общей сложности бразилец сыграл за сине-бело-голубых 109 матчей во всех турнирах, в которых отметился 42 мячами и 24 голевыми передачами. При этом Малком в составе «Зенита» четыре раза выиграл РПЛ и Суперкубок России, а также один раз победил в Кубке России.

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