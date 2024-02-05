Экс-игрок «Зенита» Малком сравнил уровень РПЛ с чемпионатом Саудовской Аравии

«Уровень чемпионата Саудовской Аравии, на мой взгляд, очень высокий. Более того, он продолжает расти, потому что уже сейчас в этом турнире играет много футболистов, которые были и продолжают оставаться кумирами для многих. С большим опытом выступления в Европе.



Конечно, чемпионат Саудовской Аравии отличается от российского, который тоже на топовом уровне. Прекрасно помню, что, когда играли с “Зенитом” в еврокубках, всегда давали там бой любой команде. Но в то же время мой нынешний чемпионат сложный, побеждать в нем непросто. Могу утверждать это с уверенностью. В то же время радуюсь, что сейчас там играю, участвую в повышении уровня турнира. Уверен, он будет продолжать расти», — приводит слова Малкома «Матч ТВ».