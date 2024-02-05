«Ювентус», «Спортинг» и «Аль-Наср» поздравили Роналду с днем рождения. Ему исполнилось 39 лет

«Лучшим португальским игроком всех времен является воспитанник “Спортинга”, и сегодня он празднует день рождения! ??.

Поздравляем, Криштиану! ?" — говорится в сообщении клуба из Лиссабона.

«101 гол за три сезона. Никто в “Ювентусе” не был результативнее, чем он. С днем рождения, Криштиану! ?» — поздравили игрока «бьянконери».

«Аль-Наср», за который Роналду выступает сейчас, поздравил форварда, выложив видеоподборку его голов. «С днем рождения, ?!» — подписала видео пресс-служба саудовского клуба.

Эмодзи козла используют для обозначения аббревиатуры G.O.A.T., которая расшифровывается как Greatest Of All Time — лучший на все времена.