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15:27 (мск), источник: Sports.Ru

«Ювентус», «Спортинг» и «Аль-Наср» поздравили Роналду с днем рождения. Ему исполнилось 39 лет

Сегодня португальскому футболисту исполнилось 39 лет.

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«Лучшим португальским игроком всех времен является воспитанник “Спортинга”, и сегодня он празднует день рождения! ??.

Поздравляем, Криштиану! ?" — говорится в сообщении клуба из Лиссабона.

«101 гол за три сезона. Никто в “Ювентусе” не был результативнее, чем он. С днем рождения, Криштиану! ?» — поздравили игрока «бьянконери».

«Аль-Наср», за который Роналду выступает сейчас, поздравил форварда, выложив видеоподборку его голов. «С днем рождения, ?!» — подписала видео пресс-служба саудовского клуба.

Эмодзи козла используют для обозначения аббревиатуры G.O.A.T., которая расшифровывается как Greatest Of All Time — лучший на все времена.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» и «Реал» еще не публиковали поздравлений.

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