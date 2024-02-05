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16:27 (мск), источник: Sports.Ru

«Роналду — прекрасный человек, лидер, пример для многих. Он всегда хотел быть лучшим во всем». Мейра о Криштиану

Сегодня Роналду исполнилось 39 лет.
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«Роналду — прекрасный человек, пример для многих и лидер. Он всегда хотел быть лучшим во всем, что мы делали». Мейра о Криштиану | Источник: Sports.Ru

"В первую очередь Криштиану Роналду — прекрасный человек, всегда играл с друзьями, очень конкурентоспособный. Он подталкивает и подбадривает своих одноклубников в раздевалке и на поле. Это пример для многих, лидер, всегда с улыбкой, позитивными словами, очень привлекающий к себе.

Когда мы говорили о матчах, тренировках, никогда не было лжи. Когда он делал свои первые шаги в сборной, я уже был там, мог видеть его талант и мышление.

Когда он был молод, то был очень амбициозен. Он всегда хотел быть лучшим во всем, что мы делали, всегда был очень уверен в себе«, — сказал экс-игрок “Зенита”.

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