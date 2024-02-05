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22:27 (мск), источник: Sports.Ru

Экс-директор «МЮ» Гилл не включил Роналду в число лучших трансферов при нем. Он упомянул Руни, Кэррика, Видича, Эвра и ван дер Сара

Дэвид Гилл покинул клуб в 2013 году, проработав 16 лет: сперва финансовым директором, затем — исполнительным.
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Бывший менеджер «МЮ» не включил подписание Криштиану Роналду в список лучших сделок.

Сперва он назвал Уэйна Руни: «Учитывая все то, что он сделал для клуба».

Затем Гилл упомянул Майкла Кэррика, а также не смог выбрать между Неманей Видичем и Патрисом Эвра и в итоге включил в топ их обоих.

«У нас были проблемы с тем, чтобы заменить Шмейхеля, и мы подписали ван дер Сара, который затем великолепно выступал за нас на протяжении нескольких лет», — также добавил Гилл в эфире YouTube-канала Рио Фердинанда.

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