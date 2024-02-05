Экс-директор «МЮ» Гилл не включил Роналду в число лучших трансферов при нем. Он упомянул Руни, Кэррика, Видича, Эвра и ван дер Сара
Дэвид Гилл покинул клуб в 2013 году, проработав 16 лет: сперва финансовым директором, затем — исполнительным.
Бывший менеджер «МЮ» не включил подписание Криштиану Роналду в список лучших сделок.
Сперва он назвал Уэйна Руни: «Учитывая все то, что он сделал для клуба».
Затем Гилл упомянул Майкла Кэррика, а также не смог выбрать между Неманей Видичем и Патрисом Эвра и в итоге включил в топ их обоих.
«У нас были проблемы с тем, чтобы заменить Шмейхеля, и мы подписали ван дер Сара, который затем великолепно выступал за нас на протяжении нескольких лет», — также добавил Гилл в эфире YouTube-канала Рио Фердинанда.