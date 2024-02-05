Экс-директор «МЮ» Гилл не включил Роналду в число лучших трансферов при нем. Он упомянул Руни, Кэррика, Видича, Эвра и ван дер Сара

Бывший менеджер «МЮ» не включил подписание Криштиану Роналду в список лучших сделок.

Сперва он назвал Уэйна Руни: «Учитывая все то, что он сделал для клуба».

Затем Гилл упомянул Майкла Кэррика, а также не смог выбрать между Неманей Видичем и Патрисом Эвра и в итоге включил в топ их обоих.