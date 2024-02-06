В «ПСЖ» сообщили о переходе Мбаппе в «Реал», «Спартак» из-за Абаскаля может потерять лидера. Трансферы и слухи дня

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«Сочи» объявил о переходе форварда сборной Венесуэлы

Источник: Соцсети

Южане объявили о переходе нападающего сборной Венесуэлы Серхио Кордовы. 26-летний футболист арендован у «Аланьяспора» до конца сезона-2023/24 с опцией выкупа.

В Турции Кордова выступал с сентября прошлого года, провел 21 матч, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Также форвард выступал за «Аугсбург», «Реал Солт-Лейк», «Ванкувер Уайткэпс», «Арминию» и «Каракас». За клубную карьеру забил 28 голов. В активе новичка «Сочи» 18 матчей за национальную команду.

Экс-форвард «Спартака» Кротов вернулся в «Волгарь»

«Волгарь» заключил контракт с нападающим Вячеславом Кротовым, сообщает пресс-служба клуба. Подробности соглашения не приводятся. 30-летний футболист перешел в астраханскую команду на правах свободного агента после ухода из «Пари НН». За нижегородскую команду он провел 30 матчей и забил 2 гола.

Кротов является воспитанником «Волгаря». В начале карьеры он выступал в системе «Спартака». За главную команду красно-белых форвард провел 11 матчей и забил 3 гола. Кротов также играл за «Уфу» и «Аланию».

Джикия уйдет из «Спартака», если Абаскаль останется в клубе

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника и капитана «Спартака» Георгия Джикии, рассказал о ситуации с будущим футболиста в московском клубе. Контракт 30-летнего Джикии со «Спартаком» истекает по окончании сезона-2023/24. Руководство красно-белых не стало предлагать игроку подписать новое соглашение зимой.

«По мнению главного тренера, Георгий сейчас не выдерживает конкуренцию на первый и второй выбор в центр защиты — а дальше он может побороться. Но Джикия решил для себя, что остается в “Спартаке”. Он будет полностью помогать команде, не будет плести никакие интриги, не будет выносить на публику личные симпатии и антипатии. Георгий будет добросовестно и преданно исполнять свои обязанности футболиста и капитана команды. Я уважаю выбор игрока, хотя у меня есть личное мнение насчет этого всего.



От себя могу сказать сугубо непрофессионально и по-дилетантски. Руководство “Спартака” идет на соблюдение субординации. К Абаскалю есть доверие, он принимает все футбольные решения. Поэтому в этой ситуации руководство клуба встало на сторону не игрока, а главного тренера. На мой взгляд, когда тренер ищет общий язык с футболистами, результаты становятся лучше. Абаскаль не решился находить общий язык. Он гнет свою линию. Возможно, такой авторитарный подход — это хорошо. Но с другой стороны — при таком подходе легко наступить на грабли. Мы же не знаем, сколько Гильермо будет здесь работать: четыре месяца или 10 лет. Это одному богу известно. Сейчас мы просто внесли ясность. Приоритет Георгия — всегда быть в “Спартаке”. Но теперь у нас есть право вести переговоры и даже подписать соглашение с любым клубом — руководство “Спартака” это знает. Я как представитель игрока буду делать свою работу: я буду озвучивать все варианты Георгию, а он — принимать решение. Все будет прозрачно.



Никто не знает, сколько Георгий еще будет играть. Сейчас кажется, что мы здорово повзрослели, постарели. Но не исключено, что откроется второе дыхание. Георгий очень любит “Спартак”. Ему здесь нравится все. Для него даже не так сильно важны деньги, как ромбик. Это правда самое главное», — заявил Шпинев, который также рассказал, какие варианты зимой были у Джикии.

«Были саудовские клубы, турецкие. Был вариант с “Локомотивом”, но в клубе понимали, что финансовые запросы не смогут удовлетворить, потом они приобрели Ньямси. Был вариант с “Ростовом” — аренда на полгода. Но мы не давали ответа на их предложение, а потом “Ростов” совершил трансферы, укомплектовал позицию центрального защитника. Но самое главное, что сам Джикия принял решение не уходить из родного клуба — это было ключевое для него», — приводит слова представителя игрока «Чемпионат».

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Почеттино может быть уволен из «Челси» в ближайшее время

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино может лишиться своей должности в ближайшее время. По информации TeamTalk, руководство лондонского клуба крайне недовольно результатами команды в нынешнем сезоне. В настоящее время «Челси» идет на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ. В крайнем матче АПЛ «Челси» проиграл «Вулверхэмптону» со счетом 2:4, это поражение сильно огорчило руководство клуба.

Посол «ПСЖ» сообщил о переходе Мбаппе в «Реал»

Бывшая футболистка «ПСЖ», а ныне посол клуба Лор Булло, сообщила о переходе нападающего парижан Килиана Мбаппе в «Реал» летом этого года.

«Впервые достаточно серьезные источники рассказали мне, что дело сделано. Я же говорю сама себе, что есть шанс на то, что это произойдет. В то же время я была бы рада за него, если бы он перешел. Я понимаю его позицию молчания по этому поводу. Поставьте себя на его место. У него все еще есть цели, ради которых стоит играть. Думаю, он тоже любит свой клуб, его уважают. Давайте подождем его решения как взрослые люди», — приводит слова Булло RMC Sport.

По информации СМИ, президент «Реала» Флорентино Перес сообщил футболистам мадридской команды о скором переходе Мбаппе.

Флик в скором времени может возглавить «Барселону»

Бывший главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик в скором времени может возглавить «Барселону». Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, специалист уже начал изучать испанский язык. Флику нравится вариант с возможной работой в каталонском клубе. Напомним, что Флик находится без работы с сентября 2023 года.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави объявил, что покинет клуб по окончании сезона.