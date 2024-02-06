Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.02
Интер
Ювентус
10
Футбол. Зарубежный
4.02
Реал
Атлетико
11
Футбол. Зарубежный
5.02
Рома
Кальяри
40
Футбол. Зарубежный
5.02
Райо Вальекано
Севилья
12
Футбол. Зарубежный
5.02
Брентфорд
Манчестер Сити
13
Футбол. Зарубежный
7.02
Майнц
Унион Б
Все события
Фоторепортажи
12Рождественская победа Андрея Рублева
24«Дакар-2024»
19:12 (мск), источник: Sports.Ru

Месси о пропуске матча в Гонконге: «Обидно, надеюсь, мы вернемся. Я чувствовал дискомфорт с первой игры в Саудовской Аравии, и он никуда не делся»

"Правда заключается в том, что мне просто не повезло с тем, что я не мог сыграть в тот день. В первом матче в Саудовской Аравии я почувствовал дискомфорт в области приводящей мышцы, поэтому покинул поле.

Наверх
Месси о пропуске матча в Гонконге: «Обидно, надеюсь, мы вернемся. Я чувствовал дискомфорт с первой игры в Саудовской Аравии, и он никуда не делся» | Источник: Sports.Ru

"Правда заключается в том, что мне просто не повезло с тем, что я не мог сыграть в тот день. В первом матче в Саудовской Аравии я почувствовал дискомфорт в области приводящей мышцы, поэтому покинул поле. Во втором матче я попробовал проверить, какие будут ощущения, потому что я сделал МРТ и выяснил, что у меня отек, что мышца перегружена, но травмы не было. Поэтому я попытался сыграть.

Потом мы поехали в Гонконг, провели открытую тренировку, и я вышел позаниматься, потому что там было много людей, были дети из больницы. Я хотел поприсутствовать, принять участие, но правда в том, что дискомфорт никуда не делся, сыграть было бы очень сложно. К сожалению, в футболе в любой игре может случиться травма. И со мной это произошло.

Мне обидно, что я не смог сыграть в Гонконге, потому что я всегда хочу принимать участие в таких играх, особенно когда мы летим так далеко, а люди с таким нетерпением ждут нашей игры. Надеюсь, мы вернемся и проведем там еще один матч, в котором я выйду на поле«, — сказал форвард “Интер Майами”.

Месси рассердил 40 тысяч фанатов: освистали Бекхэма и клуб, сломали макет с Лео. Приехал в Гонконг, но не сыграл.

 5 самых красивых подруг новичков АПЛ. Здесь модели, парикмахеры и архитекторы
СКА выиграл у ЦСКА все матчи за регулярку. Объяснение от Ротенберга – помогают шахматы
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь