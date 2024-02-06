Месси о пропуске матча в Гонконге: «Обидно, надеюсь, мы вернемся. Я чувствовал дискомфорт с первой игры в Саудовской Аравии, и он никуда не делся» | Источник: Sports.Ru

"Правда заключается в том, что мне просто не повезло с тем, что я не мог сыграть в тот день. В первом матче в Саудовской Аравии я почувствовал дискомфорт в области приводящей мышцы, поэтому покинул поле. Во втором матче я попробовал проверить, какие будут ощущения, потому что я сделал МРТ и выяснил, что у меня отек, что мышца перегружена, но травмы не было. Поэтому я попытался сыграть.

Потом мы поехали в Гонконг, провели открытую тренировку, и я вышел позаниматься, потому что там было много людей, были дети из больницы. Я хотел поприсутствовать, принять участие, но правда в том, что дискомфорт никуда не делся, сыграть было бы очень сложно. К сожалению, в футболе в любой игре может случиться травма. И со мной это произошло.

Мне обидно, что я не смог сыграть в Гонконге, потому что я всегда хочу принимать участие в таких играх, особенно когда мы летим так далеко, а люди с таким нетерпением ждут нашей игры. Надеюсь, мы вернемся и проведем там еще один матч, в котором я выйду на поле«, — сказал форвард “Интер Майами”.