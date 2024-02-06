Хейлунд назвал Роналду главным героем детства: «Криштиану всегда был моим кумиром. Я болел за него в “МЮ”, “Реале” и “Юве”
Нападающий «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос, кто был главным футбольным героем его детства.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос, кто был главным футбольным героем его детства.
"Роналду. Еще Руни и Тевес, но, пожалуй, выберу Криштиану.
Я помню, как болел за него и следил за ним в «Юнайтед», затем наблюдал за ним, когда он был в «Реале» и «Ювентусе», а затем в период, когда он снова вернулся.
Он всегда был моим кумиром", — сказал Хейлунд в беседе с The United Stand.
Хейлунд побил рекорд Роналду и стал самым молодым игроком «МЮ» с 1+1 в двух матчах АПЛ подряд.