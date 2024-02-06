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20:57 (мск), источник: Sports.Ru

Хейлунд назвал Роналду главным героем детства: «Криштиану всегда был моим кумиром. Я болел за него в “МЮ”, “Реале” и “Юве”

Нападающий «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос, кто был главным футбольным героем его детства.

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"Роналду. Еще Руни и Тевес, но, пожалуй, выберу Криштиану.

Я помню, как болел за него и следил за ним в «Юнайтед», затем наблюдал за ним, когда он был в «Реале» и «Ювентусе», а затем в период, когда он снова вернулся.

Он всегда был моим кумиром", — сказал Хейлунд в беседе с The United Stand.

Хейлунд побил рекорд Роналду и стал самым молодым игроком «МЮ» с 1+1 в двух матчах АПЛ подряд.

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