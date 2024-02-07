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12:27 (мск), источник: РБК Life

Криштиану Роналду показал фото с дня рождения с детьми и возлюбленной

Футболисту исполнилось 39 лет.

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Источник: Соцсети

Португальский футболист Криштиану Роналду опубликовал в личном аккаунте в Instagram (входит в корпорацию Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) фото с дня рождения. На снимках спортсмен запечатлен с возлюбленной Джорджиной Родригес и детьми.

«Я благодарен тому, что провел 39-й день рождения самым лучшим образом — с семьей — и вернулся на тренировочное поле», — подписал трогательные кадры футболист и поблагодарил за поздравления.

Источник: Соцсети

Роман Криштиану Роналду и Джорджины Родригес длится уже около восьми лет. Отношения спортсмена и модели начались в 2016 году. Пара воспитывает 13-летнего Криштиану-младшего, шестилетних близнецов Еву и Матео, появившихся на свет от суррогатной матери, а также двух общих дочерей — шестилетнюю Алану Мартину и годовалую Беллу Эсмеральду.

Роналду нередко делится с подписчиками личными фото. Он и ранее публиковал кадры с семьей и в объятиях возлюбленной.

В 2010—2015 португальский футболист встречался с российской супермоделью Ириной Шейк. 6 января она отметила 38-й день рождения. Праздник звезда подиума провела с друзьями. В их числе — дизайнер Риккардо Тиши и модель Стелла Максвелл. Компания отправилась на каток. Ирина была в обтягивающем черном костюме, а губы накрасила красной помадой. В комментариях с днем рождения Ирину Шейк поздравили модель Виттория Черетти, fashion-редакторы Карин Ройтфельд и Анна Делло Руссо и другие.

Шейк родилась и выросла в Еманжелинске (Челябинская область). Семья жила скромно. После смерти отца будущая знаменитость решила взять на себя роль кормильца. Шейк устраивалась подработать покраской окон и раздавала листовки.

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