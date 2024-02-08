Сколько зарабатывал русский футболист во Франции. Сначала ему было запрещено тратить зарплату | Источник: Sport24

Алексей Косоногов — несправедливо подзабытый футболист с уникальной судьбой.

Он родился в маленьком городке Горьковской области Выкса, там же начал играть за скромный «Металлург». По сути Алексей был простым русским парнем из глубинки, мечтающим однажды стать профессионалом.

Но вскоре умудрился по протекции агента Константина Сарсании транзитом через академию «Спартака» и литовскую «Кареду» оказаться в «Бордо». В клубе, который в том сезоне (1999) стал чемпионом Франции-99, добирался до финала Кубка УЕФА-96 и решающих матчей Кубка французской лиги в 97-м и 98-м, а еще выиграл Кубок Интертото-95. И это в 17 лет!

Впредь в «Бордо» Косоногов провел шесть лет, однако, к сожалению, его зарубежная карьера не сложилась. Полузащитник за это время лишь дважды выскочил со скамейки в Кубке лиги и один раз — в Кубке УЕФА, за основу. И, в основном, рубился за резервистов «Бордо» (18 матчей и 9 забитых мячей), а также за «Кретей» из Лиги 2 (20 игр, 2 гола), куда его отдавали в аренду.

В 2006-м он покинул страну и перешел в костромской «Спартак», потом еще раз (неудачно) попробовал себя во Франции, в «Туре», и наконец, окончательно вернулся на родину, где и играл вплоть до завершения профессиональной карьеры.

Несмотря на то, что в Европе у Алексея не сложилось, он с теплотой вспоминает то время.

«Ни о чем не жалею. Я и правда поиграл с классными футболистами, много где побывал, многое повидал. Расстраиваться точно не из-за чего», — признавался Косоногов.

По крайней мере, за рубежом Алексей набрался массы впечатлений, значительно прибавил в технике, выучил французский и сумел адаптироваться к совершенному другому укладу жизни. «Технически он оснащен отлично, но по менталитету уже не совсем русский, европеец», — говорили о нем тренеры костромского «Спартака» в середине нулевых.

Более того, в «Бордо» Косоногов еще и прилично заработал!

«Когда я только перешел, еще были франки. У них тогда были (наверное, и сейчас есть) определенные ограничения. Живешь на обеспечении клуба, который тебя кормит, поит, одевает, а зарплата твоя идет на счет, и снять ее можно только по достижении определенного возраста. Сначала — когда только приехал — я получал по молодежному контракту, а в 20 лет заключил профессиональный. Тогда были уже евро, и зарплата поднялась где-то до 120−130 тысяч в год», — признавался Косоногов.

Когда же все-таки футболист получил возможность тратить честно заработанные деньги, он с энтузиазмом начал покупать автомобили, недвижимость и даже бессмысленные безделушки.

«Часть отдал родителям, купил машину и квартиру в Выксе, что-то еще по мелочи. Но если бы вернуть те времена, так бы не поступил. Не купил бы машину, в том числе. А так, я сначала купил себе “Фольксваген Гольф”, но разбил. После него купил “Альфа-Ромео”, потом — “Мерседес CLK”. Шмотки всякие покупал — в общем, дурь.