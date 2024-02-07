Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Майнц
Унион Б
11
Футбол. Зарубежный
5.02
Райо Вальекано
Севилья
12
Футбол. Зарубежный
9.02
Боруссия Д
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
9.02
Салернитана
Эмполи
Футбол. Зарубежный
9.02
Кадис
Бетис
Футбол. Зарубежный
9.02
Марсель
Метц
Все события
Фоторепортажи
20Арина Соболенко стала чемпионкой Australian Open — 2024
14Рекордсмен РПЛ покинул Россию
22:42 (мск), источник: Sports.Ru

Тренер «Аль-Хилаля» Жезуш о Роналду: «Один из лучших в мире. Надеюсь, он успеет восстановиться к матчу, это будет хорошей подготовкой»

Завтра «Аль-Наср» и «Аль-Хилаль» сыграют в товарищеском матче.

Наверх
Тренер «Аль-Хилаля» Жезуш о Роналду: «Один из лучших в мире. Надеюсь, он успеет восстановиться к матчу, это будет хорошей подготовкой» | Источник: Sports.Ru

"Это подготовительный матч, мы не соревновались пять недель. Эта игра важна для поддержания физической формы команды. Я надеюсь, что игра пройдет хорошо, а между игроками не возникнет путаницы.

Было бы хорошо, если бы [Криштиану Роналду] успел восстановиться после травмы. Это захватывающий матч, а он один из лучших в мире. Я надеюсь, что он сыграет. Это будет хорошей подготовкой, и мы хотим этого«, — сказал главный тренер “Аль-Хилаля”.

 5 самых красивых подруг новичков АПЛ. Здесь модели, парикмахеры и архитекторы
СКА выиграл у ЦСКА все матчи за регулярку. Объяснение от Ротенберга – помогают шахматы
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь