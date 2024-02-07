Тренер «Аль-Хилаля» Жезуш о Роналду: «Один из лучших в мире. Надеюсь, он успеет восстановиться к матчу, это будет хорошей подготовкой» | Источник:

"Это подготовительный матч, мы не соревновались пять недель. Эта игра важна для поддержания физической формы команды. Я надеюсь, что игра пройдет хорошо, а между игроками не возникнет путаницы.

Было бы хорошо, если бы [Криштиану Роналду] успел восстановиться после травмы. Это захватывающий матч, а он один из лучших в мире. Я надеюсь, что он сыграет. Это будет хорошей подготовкой, и мы хотим этого«, — сказал главный тренер “Аль-Хилаля”.