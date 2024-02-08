«Динамо» разгромило «Оренбург» в контрольном матче, Фомин и Бителло забили по голу

Игра проходила на стадионе «Регнум Кария Гольф энд Спа» в Турции. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу московского клуба.

На пятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев.

На 52-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин удвоил преимущество своей команды. На 66-й минуте полузащитник «Оренбурга» Титков реализовал пенальти. На 74-й минуте третий гол «Динамо» забил нападающий Денис Боков. На 85-й минуте полузащитник московского клуба Бителло забил четвёртый гол.

В предыдущем товарищеском матче «Динамо» играло с южнокорейским клубом «Канвон». Эта встреча завершилась со счётом 2:2. В свою очередь, «Оренбург» в предыдущем контрольном матче встречался с болгарским клубом «Спартак 1918» (2:2).