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18:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» разгромило «Оренбург» в контрольном матче, Фомин и Бителло забили по голу

Завершился контрольный матч, в котором встречались «Динамо» и «Оренбург».

Динамо
Оренбург
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Источник: РИА "Новости"

Игра проходила на стадионе «Регнум Кария Гольф энд Спа» в Турции. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу московского клуба.

На пятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев.

На 52-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин удвоил преимущество своей команды. На 66-й минуте полузащитник «Оренбурга» Титков реализовал пенальти. На 74-й минуте третий гол «Динамо» забил нападающий Денис Боков. На 85-й минуте полузащитник московского клуба Бителло забил четвёртый гол.

В предыдущем товарищеском матче «Динамо» играло с южнокорейским клубом «Канвон». Эта встреча завершилась со счётом 2:2. В свою очередь, «Оренбург» в предыдущем контрольном матче встречался с болгарским клубом «Спартак 1918» (2:2).

После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Динамо набрало 32 очка и на текущий момент занимает третье место. После аналогичного количества матчей в РПЛ “Оренбург” заработал 15 очков и расположился на 14-й строчке.

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