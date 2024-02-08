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19:08 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» разгромил команду Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» на Кубке равноправия

Встреча завершилась со счетом 6:0.

Зенит
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Источник: https://t.me/fczenit

ТАСС, 8 февраля. Петербургский футбольный клуб «Зенит» со счетом 6:0 разгромил китайский «Шанхай Шэньхуа» в матче товарищеского турнира «Кубок равноправия». Турнир проходит в Катаре.

Забитыми мячами отметились Педро (2-я минута), Матео Кассьерра (43, 46, 60), Дуглас Сантос (60) и Густаво Мантуан (82).

«Зенит» одержал вторую победу на турнире, в стартовом матче петербургский клуб одолел катарский «Аль-Духаиль» (2:0). Заключительную игру подопечные Сергея Семака проведут 13 февраля против бразильского «Сантоса».

27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды. До этого специалист не работал тренером с ноября 2022 года. На данном турнире команда под руководством россиянина одержала две победы — над «Аль-Духаилем» (1:0) и «Сантосом» (4:1).

Кубок равноправия завершится 13 февраля.

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