«Зенит» разгромил команду Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» на Кубке равноправия
Встреча завершилась со счетом 6:0.
Встреча завершилась со счетом 6:0.
ТАСС, 8 февраля. Петербургский футбольный клуб «Зенит» со счетом 6:0 разгромил китайский «Шанхай Шэньхуа» в матче товарищеского турнира «Кубок равноправия». Турнир проходит в Катаре.
Забитыми мячами отметились Педро (2-я минута), Матео Кассьерра (43, 46, 60), Дуглас Сантос (60) и Густаво Мантуан (82).
«Зенит» одержал вторую победу на турнире, в стартовом матче петербургский клуб одолел катарский «Аль-Духаиль» (2:0). Заключительную игру подопечные Сергея Семака проведут 13 февраля против бразильского «Сантоса».
27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды. До этого специалист не работал тренером с ноября 2022 года. На данном турнире команда под руководством россиянина одержала две победы — над «Аль-Духаилем» (1:0) и «Сантосом» (4:1).
Кубок равноправия завершится 13 февраля.