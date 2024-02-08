«Зенит» разгромил команду Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» на Кубке равноправия

27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды. До этого специалист не работал тренером с ноября 2022 года. На данном турнире команда под руководством россиянина одержала две победы — над «Аль-Духаилем» (1:0) и «Сантосом» (4:1).