Стал чемпионом СССР с командой-сенсацией, бил футболистов палкой, устроил им тропу смерти. Истории о Зонине | Источник: Sport24

Герман Зонин — легендарный тренер СССР. В 1972-м году он сотворил сенсацию — выиграл вместе со скромной «Зарей» из Ворошиловграда (сейчас — Луганск) чемпионат страны.

В этом ему помогли особая система тренировок и свой подход к футболистам. Тренировки были с упором на физику, скорость, выносливость. От футболистов же он требовал строжайшей дисциплины. Вот что в интервью «СЭ» вспоминал о тренере легендарный Игорь Гамула, который поиграл под его руководством в ростовском СКА: «Зонина я страшно боялся. Такой жути на команду наводил, что не знали, куда деваться».

Его партнеру — легендарному Александру Заварову — который любил хорошо «отдохнуть» после футбола вместе с Гамулой, как-то очень серьезно досталось от Зонина.

Однажды Заварова папкой отлупил, когда совсем допек. Герман Зонин

Футболисты, которые нарушали режим и потом попадались Зонину, ждала не самая приятная судьба. Того же Гамулу он отправлял спортроту, да еще и поиздевался при этом. «Распорядился: дать ему самую длинную шинель, сапоги на три размера больше, пусть пять портянок накручивает. Вскоре начал меня покаянными письмами забрасывать. Я перед командой их зачитывал», — вспоминал Зонин.

Или вот такой случай. Он уже произошел, когда Зонин тренировал ленинградский «Зенит». «Узнал, что за два дня до матча загуляли в ресторане три футболиста — Поляков, Хромченков и Орлов. Жили они в одном доме. Подъехал туда с шофером, стал ждать. Причем его предупредил — как увидишь троицу, врубай дальний свет. Наконец в три часа ночи вываливаются из такси. Вдруг их ослепляют фарами, а я подаю голос из темноты: “Добрый вечер”. Ребята так и рухнули. Утром на базе вызываю керосинщиков к себе. Приходит второй тренер: “Они не идут. Боятся, что отлупите”.

Теперь — о любопытных подробностях тренировочного процесса Зонина. О них тоже рассказал Гамула: «Однажды Зонин трактор пригнал. Колею соорудил из песка и опилок. Мы ее “тропа смерти” называли. Шесть повторений по этой тропе дашь — света белого не видишь. И так — каждое утро. Утро утром не кажется. На этой подготовке я потом года два играл».

"Да, смастерил опилочную дорожку под уклоном, — подтверждал Зонин. — Сначала шесть барьеров надо перепрыгнуть, затем рывки и удары головой по мячам, подвешенным на разной высоте.

— Опилки-то зачем?

— Чтоб снизить нагрузку на коленный сустав. Это у Морозова в «Зените» 90-х по сто прыжков за тренировку делали, после чего полкоманды с менисками полегло. Юра, говорил ему, кенгуру меньше прыгают, чем твои футболисты!".

При этом Зонин и сам — в свои 55 — совершал ежедневные пробежки. А потому очень злился, когда футболисты филонили. «Спозаранку Зонин шел по базе и орал: “Уже 8 часов, я двадцать кругов пробежал, а вы все дрыхнете?!” — рассказывал Гамула. — Так мы с Заваровым наловчились. Надевали с вечера кеды, носки и спортивные костюмы. В них спали. Как голос Зонина слышим — уже у дверей стоим. У него глаза на лоб: “Молодцы!” Когда квартиры получили, с базы съехали — перекрестились…».

Зонин закончил тренировать в конце 1980-х. После этого побыл в паре команд тренером-консультантом. А жизнь он прожил очень длинную. Заслуженный тренер СССР скончался в 2021-м году — в возрасте 95 лет. И даже в старости ходил на футбол, на «Зенит».