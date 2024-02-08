«Зенит» сшиб команду Слуцкого на глазах у Азмуна — 6:0!

Источник: ФК "Зенит"

Товарищеские матчи. Клубы.

08 февр, 17:00.

Зенит — Шанхай Шэньхуа

Счет: 6:0

Голы: 2` Педро, 43` Кассьерра М., 46` Кассьерра М., 54` Дуглас Сантос, 60` Кассьерра М., 82` Мантуан Г.

Чем ближе возобновление сезона, тем четче прорисовывается боевой состав команды на весну. Это правило работает почти всегда, но в данном случае можно смело утверждать другое: стартовый состав «Зенита» в матчах РПЛ точно не будет похож на тот, что вышел на игру против «Шанхай Шэньхуа».

Причина проста — лимит. В РПЛ нельзя одновременно выпускать больше восьми легионеров, а в этой игре у сине-бело-голубых с первых минут их вышло сразу девять. Единственными исключениями оказались Адамов и Марио Фернандес. Вновь появилось атакующее трио Педро — Кассьерра — Артур, вернулся в стартовый состав Вендел, а в паре с Нино на этот раз вышел Эракович.

Но давайте не только о «Зените». Это был редкий международный товарищеский матч, в котором интерес для российских зрителей вызывал и зарубежный соперник. «Шэньхуа» уже больше месяца возглавляет Леонид Слуцкий, который в двух стартовых матчах Кубка равноправия привел китайцев к паре побед. На этот раз он тоже был нацелен на успех, хотя у большинства футболистов настроение было предпраздничным, ведь на этой неделе отмечается китайский Новый год.

Наблюдать за Слуцким вживую было любопытно: он весь матч в одиночестве проходил по технической зоне, а далеко позади него, с трибун, игрой голосом управляли Василий Березуцкий и Олег Яровинский. Делали они это на разных языках — и на английском, и на русском и, кажется, даже на китайском.

У Сергея Семака со Слуцким хорошие отношения, как и с Сердаром Азмуном. За день до этой игры экс-нападающий «Зенита» в составе сборной Ирана уступил Катару в полуфинале Кубка Азии, но, несмотря на расстройство, приехал на матч повидать старых друзей. Сердар улыбался и явно был рад видеть бывших одноклубников. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев даже пошутил: «Его что, в Италии не кормят?».

Сама встреча получилась зрелищной, и Азмун явно остался доволен увиденным. Вновь отлично смотрелись фланги: уже на 2-й минуте Артур с Венделом соорудили гол на правой бровке, а завершил атаку прибежавший с левой Педро. «Зенит» снова выглядел даже слишком мощно для сборов — прессинг на этот раз был не слишком интенсивным, но мячом петербуржцы владели безраздельно. Только периодические контратаки и стандартные положения китайцев несли в себе угрозу — например, прямо перед перерывом «Зенит» выручил Адамов.

В конце первого тайма чемпионы России забили логичный второй мяч (отличился Кассьерра), а сразу после возобновления встречи счет стал разгромным — в свои ворота мяч отправил Чжу Чэньцзе. Почти сразу же Дуглас Сантос забил еще раз. Примерно тогда же и прекратились подбодряющие возгласы с трибун — и Березуцкий с Яровинским осознали, что матч уже не вытащить.

На 60-й минуте Артур был близок к тому, чтобы сотворить шедевр, — он изящно перекидывал голкипера, но попал в перекладину. Однако на подборе оказался Кассьерра, забивший очередной гол на сборах. Трезубец из колумбийца и новичков-бразильцев выглядит беспощадно зимой, но переоценивать их успехи, конечно, нельзя: в официальных матчах уровень сопротивления будет совсем другим.