Трансфер игрока «Зенита» в бразильский клуб под угрозой срыва из-за санкций

По информации источника, «Васко да Гама» получил одобрение на трансфер от своих финансовых партнеров — одной из североамериканских компаний. Клубы также достигли предварительного соглашения по сделке, однако переговоры застопорились из-за ситуации на Украине.

Генеральный спонсор «Зенита» — компания «Газпром» — находится под санкциями США, и правительство страны не рекомендует американским компаниям вести переговоры. В случае нарушения рекомендаций компании могут столкнуться с уголовным преследованием.