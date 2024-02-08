Трансфер игрока «Зенита» в бразильский клуб под угрозой срыва из-за санкций

По информации источника, «Васко да Гама» получил одобрение на трансфер от своих финансовых партнеров — одной из североамериканских компаний. Клубы также достигли предварительного соглашения по сделке, однако переговоры застопорились из-за ситуации на Украине.
Генеральный спонсор «Зенита» — компания «Газпром» — находится под санкциями США, и правительство страны не рекомендует американским компаниям вести переговоры. В случае нарушения рекомендаций компании могут столкнуться с уголовным преследованием.
«Зенит» объявил о переходе Ду Кейроса из бразильского «Коринтианса» в январе 2023 года, но за российский клуб хавбек начал выступать с лета. В составе «Зенита» Ду Кейрос завоевал Суперкубок России, а также провел в нынешнем сезоне 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч.