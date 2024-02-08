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21:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трансфер игрока «Зенита» в бразильский клуб под угрозой срыва из-за санкций

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Переход футболиста Ду Кейроса из петербургского «Зенита» в бразильский клуб «Васко да Гама» находится под угрозой срыва из-за санкций со стороны США в отношении российских компаний, сообщает Globo.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, «Васко да Гама» получил одобрение на трансфер от своих финансовых партнеров — одной из североамериканских компаний. Клубы также достигли предварительного соглашения по сделке, однако переговоры застопорились из-за ситуации на Украине.

Генеральный спонсор «Зенита» — компания «Газпром» — находится под санкциями США, и правительство страны не рекомендует американским компаниям вести переговоры. В случае нарушения рекомендаций компании могут столкнуться с уголовным преследованием.

«Зенит» объявил о переходе Ду Кейроса из бразильского «Коринтианса» в январе 2023 года, но за российский клуб хавбек начал выступать с лета. В составе «Зенита» Ду Кейрос завоевал Суперкубок России, а также провел в нынешнем сезоне 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч.

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