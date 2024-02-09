Нобель Арустамян: «ЦСКА достался Гинеру как подарок на день рождения» | Источник: Спорт-Экспресс

Мы дожидаемся коллегу Арустамяна у открытого окна редакции — и видим, как проходит мимо. Не отрывая трубку от уха. Прошел туда, обратно, снова туда.

Отворяем окно — и голосим:

— Но-о-бель!

Оборачивается не только он. Возможно, по Партийному переулку курсировало разом десяток Нобелей.

Мы еще не знали, с кем он разговаривает. Знали бы — удивились, что вообще оторвался от такой беседы на какой-то там крик.

— Галицкий позвонил, — улыбнулся поднявшись. — С ним всегда очень интересно.

Мы, мечтающие об интервью с Галицким уже десяток лет, способны оценить, насколько это может быть увлекательно.

Галицкий

— График у вас жесткий: съемки то в Италии, то на Кипре, то в Южной Америке, плюс эфиры в «КШ» — «Коммент. Шоу». На что сегодня не хватает времени?

— На себя. На личную жизнь. На родителей и друзей. Впрочем, я не жалуюсь. Наоборот, мне повезло — занимаюсь любимым делом. Давно перестал разделять себя и работу. Могу в час ночи кому-то позвонить, написать, обсудить что-то… Получаю от этого удовольствие!

— Последний человек, которому звонили среди ночи?

— Не помню. Могу сказать, чьему погружению в вопросы футбола поражаюсь.

— Чьему же?

— Галицкого! Знаете, о чем мы только что говорили? Обсуждали первую лигу! Причем в мельчайших деталях. Начали с «Краснодара-2» — и понеслось. Он погружен в процесс невероятно, просто живет футболом и своей империей! От академии до главной команды!

— Денис Казанский нам рассказывал, что приход Галицкого в «КШ» — исключительно ваша заслуга.

— Спасибо Денису. Но я бы не называл это словом «заслуга».

Сергей Галицкий | Источник: Спорт-Экспресс

— Три года Галицкий вообще интервью не давал.

— Я очень дорожу этим фактом — что Сергей Николаевич пришел к нам. Для меня каждое общение с ним — новый мир. Я понимаю, что он — гений. Какая-то необъяснимая работа мозга. Мы много говорили и о футболе, и о жизни. Я повторял: «Хотим сделать с вами большое интервью». Галицкий отвечал: «Нет». Думаю, личные причины. Но в какой-то момент произнес: «Я готов».

— Специально прилетел из Краснодара ради интервью?

— Кажется, тогда он был в Москве. Примерно месяц мы согласовывали дату. Размышляли, как корректно провести съемки. Особенный для нас человек, особенный разговор!

— У Галицкого онкология?

— Без комментариев.

— В той студии только вы уже были наслышаны о его недугах? Казанский говорил — до встречи понятия не имел.

— Я не знал, какие проблемы. Просто был в курсе, что они есть. Никогда не лезу в личную жизнь.

— Сейчас проблемы позади?

— Не знаю.

— Но чувствуете — Галицкий чуть ожил?

— Отвечу так. Я очень рад, что он погружен в свой клуб. «Краснодар» — абсолютно уникальный проект. Есть истории про Старостина и создание «Спартака», про Сантьяго Бернабеу и «Реал», Джанни Аньелли и «Ювентус». Все это уходит куда-то в начало прошлого века. Вдруг то же самое — на наших глазах! Галицкий оставил наследие на века! Думаю, через 50 лет стадион будет носить его имя.

— Парк уже.

— Неформально. А однажды назовут официально.

— Кто-то будет выходить с лицом Сергея Николаевича на плакате: «Он все видит».

— Я не исключаю. Галицкий станет легендой.

— В его прежних интервью на бизнес-темы полно колючих мыслей. Соображения, которыми удивлял вас?

— Когда обсуждаю с ним свои медиапроекты, вижу, насколько глубоко он в теме. Зачем ему это, для меня загадка. Или вот случай. Галицкий только строил академию. Узнал про тренажер, который появился в дортмундской «Боруссии». Мячи вылетают.

— Пушка?

— Что-то вроде. Так Галицкий лично разобрался, как все работает — и улучшил! Он уверен, что удар можно натренировать. Будешь бить по тысяче раз в год — придешь к совершенству. Взгляните на пример Сперцяна.

— Про Галицкого говорят как про человека, которого невозможно переспорить. Вам удавалось?

— 2018-й. Мы жарко дискутировали на тему прихода Криштиану Роналду в «Ювентус».

— Что услышали от Сергея Николаевича?

— Что Роналду — не для этой команды. Что «Ювентус» допустил огромную ошибку, предал свою философию. Затраты на такой трансфер могут убить клуб — чистая экономика!

— Вы думали иначе?

— Я как болельщик был воодушевлен переходом Роналду. В итоге Галицкий оказался прав. Хотя Аньелли, конечно, подкосила пандемия. Не было бы ее — не случилось бы у «Ювентуса» такой катастрофы.

Лионель Месси | Источник: Reuters

Месси

— «Гость мечты» Казанского — писатель Пелевин. Ваш «гость мечты»?

— Месси.

— Реально?

— Почему нет? 2017-й. Альфа-Банк был спонсором чемпионата мира — и подбирал амбассадора. Предлагали разных футболистов. Я сказал: «Может, Месси?» — «Тяжело…» — «Давайте попробуем!».

— Что было дальше?

— Лео стал лицом банка на год чемпионата мира — мы сделали это вместе с Марко Трабукки.

— Невероятно.

— В феврале отправились в Барселону снимать рекламный ролик. Посмеивались с Марко: «А помнишь, как все над нами ржали? Говорили, что нереально?» Полгода прошло!

— Заходили через кого-то из агентов Месси?

— Это была долгая история. Вообще-то агенты Месси — его братья. Делами Лео занимается специальное агентство. Потому что рекламные контракты многомиллионные. Месси — не просто футболист. Рядом постоянно папа, два брата, еще куча людей… Главный вопрос — как добраться?

— В какой момент почувствовали, что горячо?

— Когда Марко прислал мне фотографию — он стоит на фоне агентства Месси. Я понял: может срастись!

— Как вам Лео вблизи?

— Скромный! Сам сидел за рулем, когда приехал на съемки. На какой-то маленькой машинке — вроде Audi A3. Естественно, до этого он лично не участвовал ни в каких переговорах. Только его представители. Вот теперь появляется — в такой кепке, что я даже не понял, кто это…

— Был любезен?

— Крайне! Со всеми общался, шутил, фотографировался. Несколько часов в Барселоне шла съемка. Наверное, интервью с Месси получилось бы не очень интересным. Он человек закрытый. Зато самая культовая фигура в современном футболе.

— В России есть «герой-мечта»?

— Нет. Но есть идеи, которые хочу реализовать. Сегодня такой момент, когда интереснее говорить о прошлом российского футбола, чем о настоящем. А будущее вообще непредсказуемое. Например, было бы любопытно снять про 20 лет Гинера в ЦСКА.

Евгений Гинер | Источник: ПФК ЦСКА

— Роскошная идея.

— С деталями, героями. Там много легенд. В программе «Инсайдеры» Гинер подтвердил одну историю, на которую мало кто обратил внимание. Футбольный клуб ему достался как подарок на день рождения!

— Ай да подробность.

— Гинеру исполнялось 40 лет. Его партнеры решили сделать вот такой презент и отдали в управление ЦСКА. А пакт с «Зенитом» — чтобы не перекупать друг у друга игроков? Это гениально! Сейчас-то уже не актуально, но тогда! Понятно же, что «Зенит» может приобрести кого угодно — а у ЦСКА подобных возможностей нет. Про Гинера миллион историй, очень интересный человек. А Федун? Тоже ярчайшая личность! Правда, не горит желанием со мной общаться.

— Почему?

— До Леонида Арнольдовича часто доносили информацию, что я едва ли не врагом его являюсь. Полная ерунда! Но вот образ сложился — будто я в оппозиции. Хотя когда-то критиковал Федуна вовсе не потому, что кто-то меня об этом просил.

— Где сейчас живет Леонид Арнольдович?

— Понятия не имею. Еще Миллера я бы хотел расспросить. Только не в стиле сайта «Зенита»: «Поздравляю сине-бело-голубых с триумфом, Петербург — футбольная столица».

— Вот это задача.

— Очевидно — Миллер обожает футбол. Откуда такая любовь к «Зениту» и ненависть к «Спартаку»? Это же прямо читается!

— Да?

— Знаю, у «Зенита» всегда две цели на сезон — завоевать золото и обыграть «Спартак». Думаю, это исходит от первого лица «Газпрома». Вот интересно: как принимаются решения в «Зените»? Что ждет клуб, когда сменится руководство «Газпрома»?

— Какие яркие вопросы.

— Еще, конечно, Керимов интересен. Но, как я понял, он вообще интервью не дает.

Сулейман Керимов | Источник: Спорт-Экспресс

Керимов

— На каком фильтре оборвалась попытка добраться до Керимова?

— На первом. Герман Ткаченко сказал сразу: «Сулейман с журналистами не общается».

— Так давайте зададим вопросы здесь. Наверняка прочитает.

— Главный вопрос — что же случилось летом 2013-го, когда Керимов ушел из «Анжи»? Все выдвигают версии — и у каждого своя! Три основных направления: проблемы в бизнесе, здоровье и разочарование в проекте. С Хиддинком-то команда так ничего и не выиграла.

— Особенно обидное поражение — в финале Кубка по пенальти.

— Да. Я помню хронологию: новые приобретения, Денисов, Кокорин… В августе проигрывают «Крыльям» — и меняют Хиддинка на Меленстена из «МЮ». Тогда, говорят, Керимов и разочаровался.

— Помните, как вы узнали, что он заходит в «Анжи»?

— 2011-й, я в Милане в гостях у Трабукки. Говорит: «Скоро Буссуфа переедет в Россию». Да, отвечаю, я слышал. Про «Терек» как раз много писали. Трабукки с усмешкой: «Не думаю…» — «А куда?» — «В “Анжи”. Я поразился: “Какой еще “Анжи”?!” Марко посмотрел на меня внимательнее: “Скоро весь российский футбол взорвется”.

— А дальше?

— Через две недели Буссуфа переходит в «Анжи». Потом приезжает Роберто Карлос. Два года эйфории. Это’О, Виллиан, Диарра…

— Что все рухнет, вы знали до официального объявления?

— События развивались стремительно. Было лишь одно совещание, представляете?! Керимов пригласил всех директоров клуба, сказал: «Проект закрывается, продавайте футболистов». Я много писал про «Анжи», кто куда уходит…

— Самая чумовая деталь в момент распродажи?

— Вы же помните, как оптом отправили пять человек в «Динамо»? Самба, Денисов, Кокорин, Жирков и Габулов. Мои источники донесли: «У Керимова и Ротенберга бизнес-интересы. Футболистов включили в часть какой-то другой сделки». Хотя с трудом верится до сих пор.

— В 90-е «Ростсельмаш» и «Ротор» футболистов меняли на комбайны.

— Возможно, здесь произошло то же самое. Еще смешно говорили про Кокорина. Вот он ушел в «Анжи» — получил бонус. Не сыграл ни секунды. Теперь переходит в «Динамо» — снова получает бонус? За одно окно два раза? Это рекорд!

— Вы имели недавно возможность спросить лично.

— Я спрашивал. Кокорин только смеется. Не отвечает.

Роман Абрамович | Источник: AP 2023

Абрамович

— Попытки добраться до Абрамовича предпринимали?

— Кстати, еще одна давняя идея для YouTube-канала Nobel — Роман Аркадьевич!

— Когда-то было близко?

— Кажется, 2007-й. Кубок Первого канала в Израиле. Устраивал все Абрамович. Я еду в составе журналистов. Кое-как пробираюсь в ВИП-ложу. К Абрамовичу!

— Пообщались?

— Сфотографировался с ним. Пытался что-то сказать насчет интервью — но он проигнорировал, пошел дальше. Вот тут место для иллюстрации: какой же гений Леонид Трахтенберг.

— Мы в курсе.

— Машет издалека Абрамовичу: «Роман Аркадьевич, здравствуйте!» Тот, видимо, Трахтенберга знал — махнул в ответ. Леонид Федорович напряг горловые связки: «Кто выиграет турнир?» Абрамович пожал плечами. Не знаю, мол. Так на следующий день в газете выходит первая полоса с аршинным заголовком: «Роман Абрамович: “Я не знаю, кто выиграет Кубок Первого канала”. Блеск!

— А вы отчаялись?

— Да, с мыслью разговорить Абрамовича попрощался. Зато потом возникла новая цель — Марина Грановская!

— Это даже лучше. Яркая какая женщина.

— К тому моменту, когда Абрамович продал «Челси», я вышел на финишную прямую.

— Что для вас «финишная прямая»?

— Прямой контакт с Грановской. За что большое спасибо Леониду Слуцкому. Мы были вместе на каких-то матчах «Челси». Ходили в ложу к Абрамовичу. Я там побывал трижды — в этой легендарной десятой ложе!

— К Роману Аркадьевичу подходили?

— Не везло — его там ни разу не оказалось. Зато познакомился с Грановской. Успели чуть-чуть пообщаться. Начали обсуждать возможность большого интервью — думаю, со временем удалось бы воплотить.

— Может, сейчас договориться легче?

— Сейчас, как я понимаю, тема вообще закрыта. Но мне интересно — что будет дальше с Абрамовичем? Попрощался с футболом навсегда? Или купит команду в России? Я слышал, что были у него мысли насчет Турции, Бразилии, Аргентины. Его страсть к футболу не пропала.

Матерацци

— С вашими перемещениями по планете — момент самый тяжелой физической усталости за последнее время?

— На фоне того, что происходит в мире, мои проблемы мало кого должны волновать и это вряд ли можно назвать проблемами. Сейчас период дикого дискомфорта с точки зрения логистики. Раньше были прямые перелеты в любую точку, Москва крупнейший европейский хаб. А сегодня — через Ереван или Дубай. Вот надо было съездить в Краснодар, снимали там большой проект. Знаете, сколько добирался?

— Сколько?

— 10 часов! Два в Москве до аэропорта, четыре часа летел до Минвод, оттуда до Краснодара еще четыре на автомобиле. Затем обратно столько же. Теперь прекрасно понимаю, насколько сложно играть «Ростову» и «Краснодару».

— За последние месяцы — самый жуткий нервяк? Когда все шло не так?

— К сожалению, это бывает часто.

— Что первое приходит в голову?

— Снимали проект в Италии. Там много разных героев, один из них — Матерацци. Я с ним договорился. Пообещал, что уделит время. Прислал сообщение: «В 10 утра в отеле Melia». Это был день полуфинала Лиги чемпионов «Милан» — «Интер». Понятно, что творилось в городе. Полное сумасшествие! А там два отеля с похожим названием — Melia Me и Melia Milano.

— Не разобрались?

— Пишу Матерацци: «Melia Milano?» Отвечает: «Да». Потом присылает еще одно сообщение: «У тебя 15 минут на весь разговор, я спешу».

— Этого хватило бы?

— Вполне. У меня 5−6 вопросов. Наутро приезжаю в отель. Ребята выстраивают свет, я договариваюсь с директором отеля: «Дайте нам шанс снять, Матерацци — такая звезда…» Ждем. Вдруг вместо Марко от него эсэмэска: «Ты где?» Как где?! Отправляю ему фотографию.

— Не угадали?

— Сообщение: «Я в другом отеле!» В другой Melia!

— Ну и как быть?

— Оправившись от шока, пишу — бегу, лечу, мчусь. Быстро перебазировались, выставили камеры. Ждали часа четыре, когда Марко освободится после обеда и подойдет на 15 минут.

— Кажется, Артур Согомонян рассказывал, как Матерацци приехал на выставочный матч в Ереван. Сразил всех гонором. Особенно на фоне простецкого Гаттузо.

— Согомонян устраивал матч в честь 60-летия Хорена Оганесяна. Это 2015 год. Много было звезд советского футбола, которые играли с Хореном. Нужны были европейские звезды. Позвонил мне: «У тебя хорошие связи в Италии, давай попробуем привезти кого-то из топов». Мы сделали с Марко Трабукки.

— Кого привезли?

— Матерацци и Гаттузо. Но это совершенно разные истории.

— В чем?

— Матерацци — прямо звезда-звезда. Но никаких номеров люкс не требовал. Может, просто был уставший. Сейчас из Еревана есть рейсы в Милан и Рим, а тогда добирались через Москву или Доху.

— А Гаттузо?

— Даже фотография сохранилась — сидим после матча в лобби отеля, пьем армянский коньяк. Трабукки, Джеван Челоянц, Гаттузо и я.

— Оценил?

— Дженнаро так понравился коньяк, что попросил ящик отправить ему в Милан. Когда получил, был счастлив!

— Ну, а Матерацци?

— Если Гаттузо до четырех утра пил и обсуждал футбол, то Матерацци пошел спать. Но в этом не было никакого неуважения.

— Что за коньяк оценил Гаттузо?

— Кажется, 20-летний «Арарат».

— Это самый-самый?

— Нет, на мой взгляд, лучший сейчас — 25-летний Charles Aznavour. Мне безумно нравится. Причем сам Азнавур за год до смерти принимал участите в создании этого аромата, все выбирал. Коньяку дали его имя. Когда умер — стали выпускать серийно.

Диего Марадона | Источник: Спорт-Экспресс

Марадона

— Армянский коньяк, который продается в России, можно пить?

— Можно. Но я не фанат коньяка, честно скажу. С удовольствием его пью только в Армении. Да и то в качестве дижестива — 50 граммов после ужина.

— Самый древний коньяк, который пробовали?

— 63-летний, французский. Это осень 2021-го, я был в Мариборе на матче Словения — Россия. Обратно летел с Челоянцем и его друзьями на джете. Наши выиграли, у всех эйфория. Казалось, еще шаг — и попадем на чемпионат мира в Катар. На радостях Джеван Крикорович предложил открыть уникальную бутылку, которую ему подарили на день рождения. Коньяк был на год старше самого Челоянца!

— Ну и как на вкус?

— Офигенный! А в Ереване однажды угостили 50-летним армянским. Тоже изумительный. Но больше поразил цвет — даже не темно-коричневый, а прямо черный. Сейчас в Армении набирают популярность винные фестивали. Проходят часто — в мае очень популярный. Открываются новые винодельни и таверны. Приезжайте, я вас приглашаю!

— Спасибо. Расскажите, с кем еще из футбольных звезд могли по рюмке хлопнуть?

— О, с этим проблем не было никогда — полно историй! Например, за два дня до старта ЧМ-2018 отвели в русский ресторан Гаттузо, Трезеге и Дзанетти. Все пили водку!

— Не стаканами, надо думать.

— Поначалу вообще не понимали, что нужно делать. Как правильно пить водку?

— Залпом.

— Вот! А они пытались маленькими глотками. Был небольшой дисконнект. Но мы им объяснили.

— Это ведь Трезеге в 2018-м познакомил вас с Марадоной?

— Да, как раз во время чемпионата мира. Марадона на групповом этапе так активно болел за сборную Аргентины, что сначала чуть не выпал из ложи ВИП, а потом прихватило сердце, вызывали скорую. После третьего матча Диего уже не выходил за пределы гостиницы. Туда Трезеге и провел меня с Тимуром Гурцкаей.

— Сколько продлилась аудиенция?

— Полчаса. Может, чуть больше. Марадона в мятой футболочке сидел в окружении шести соотечественников. Был спокоен и умиротворен. Ел пасту, запивал ее пивом. Я не собираю автографы, но тут-то момент особенный, хотелось запечатлеть. Диего взял салфетку и написал: «Нобелю от Марадоны».

— Салфетка сохранилась?

— Конечно! Лежит дома в специальной коробке. Там же билеты с самых памятных матчей, на которых я побывал. Чемпионаты мира, Европы, финалы Лиги чемпионов.

— О чем вы не спросили Марадону — и сейчас жалеете?

— Я же не на интервью пришел. Мы обсуждали трансферную политику «Наполи». Например, покупку вратаря Мерета.

— Ну и тема.

— Так Марадоне это действительно было интересно! Ворчал: «Что творит “Наполи”?! Зачем вместо Рейны берут Мерета, а не Перина?» Я ответил, что Мерет как минимум не хуже. И ростом повыше, и моложе. Марадона на меня покосился: «Эрмано (“брат” на испанском. — Прим. “СЭ”), ты не прав». Ну, а что я должен был спросить? Про «руку Бога»? Или допинговый скандал 1994-го? Да об этом уже столько написано…

Станислав Черчесов | Источник: Спорт-Экспресс

Черчесов

— Вы снимаете документальные фильмы для своего YouTube-канала. Сколько это стоит? И как отбивается?

— По-разному. Логистика стала очень дорогой. Первые три выпуска я сам бегал с камерой. Потом понял — не мой формат. Теперь у меня классный оператор Саша Демочкин. Ну, а что касается денег, то, конечно, не все выпуски окупаются.

— Печально.

— Если говорить о футбольных проектах — рекламный рынок маленький. Без букмекеров было бы сложно.

— В серьезный минус попадали?

— Вот записали интервью с Черчесовым. Сняли, смонтировали — и не смогли с героем итоговую версию согласовать. Выпуск ушел в корзину.

— Потеряли на этом 150 тысяч рублей?

— Приблизительно. Могло быть и больше — хорошо, что съемки проходили в Москве.

— Когда в следующий раз пойдете на интервью к Станиславу Саламовичу, какие мелочи обязательно учтете? Что сделаете иначе?

— Мало шансов, что у нас еще будет с ним интервью.

— Нет желания?

— Я-то готов! Мне интересно! Но сам Черчесов сурово смотрит на YouTube как на площадку. Мы планировали пригласить его в «КШ». Но он выбрал позицию — «Я YouTube интервью не даю». Хотя это все равно что сказать: «Я не разговариваю с телевидением». Или «с газетами».

Я объяснял, что YouTube — не конкретный автор, а площадка. Все эволюционирует! Сначала было радио, потом пришло телевидение. Сегодня YouTube и соцсети — важнейшее средство получения информации. Но Черчесов уперся!

— Интервью с ним — единственное, которые было записано, но не вышло? Или случалось еще что-то?

— Да случалось, конечно. Например, снимали детского тренера. Вдруг понимаем — сюжет не клеится. Банально — что-то не то! Все отменяем. Потому что слишком непонятная история. Не зацепит аудиторию.

— С Черчесовым все уперлось в два небольших кусочка?

— Да. Первый — про YouTube и соцсети. Второй — про участие в ролике в поддержку поправок в Конституцию.

— Без этих эпизодов интервью настолько проигрывало — что не стоило выпускать?

— Мне показалось — разговор получался слишком рафинированный. Было важно с разных сторон посмотреть на Саламовича. Я вообще понять не могу: в чем проблема-то? Ну не смотрит он YouTube. Не беда! Таких людей тысячи. Та же история с роликом в поддержку поправок. Ну, снимался. Это медицинский факт. О котором все знают. Как можно скрыть?

— Ставим себя на ваше место. Куча затрат, задействовано много людей, вы арендовали музей космоса. Столько времени ушло. Вдруг все упирается в пару эфирных минут. Неужели нельзя было пожертвовать?

— Решения мы принимаем внутри команды. Тогда обсудили и поняли — не выпускаем. Имеем право.

— Что еще герои просили вырезать?

— Я могу сказать, кто — но не скажу, что. Потому что была договоренность.

— Хорошо.

— Оздоев попросил вырезать кое-что про одного молодого футболиста. Обидно — тема крутая. Могла задеть некоторые умы. Направить карьеру в правильное русло. Но Магомед настоял: «Я сам все скажу этому человеку лично». Что ж, пусть будет так.

— Люди любят цифры. Во сколько обошелся фильм про Оздоева?

— С учетом перелета в Турцию и монтажа — около полумиллиона рублей.

— Это ваши личные полмиллиона?

— Да. Но там были две рекламные интеграции, все в порядке.

— А съемки Кокорина и Кержакова на Кипре?

— Дороже. Из-за того, что на Кипр прямых рейсов нет.

— Две интеграции способны отбить такие затраты?

— Давайте не будем вдаваться в подробности… Разные бывают интеграции! На некоторые выпуски уходит и 600 тысяч, и 700, и даже больше с учетом всех факторов. Основные затраты — логистика.

— Червиченко, покидая «Спартак», произнес: «Больше своих денег в футбол вкладывать не собираюсь, но наемным менеджером поработаю с удовольствием». У вас нет желания перестать тратить собственные деньги — и уйти под какого-то букмекера?

— Во-первых, свои медиапроекты в России я делаю совместно c компанией Winline, которой благодарен. Во-вторых, мне нравится, когда за все отвечаю сам. Я прошел несколько этапов в жизни — радио, потом был комментатором, телеведущим, инсайдером. А сейчас новый этап — работаю больше как продюсер.

Нобель Арустамян | Источник: Спорт-Экспресс

Комментаторы

— Скучаете по футбольным репортажам?

— Есть немного. Чувствую — чего-то не хватает. Я счастлив, что это в моей жизни было: ЧМ-2018, где комментировал два матча сборной России, работа на финале Лиги Европы, полуфинале Лиги чемпионов… Столько крутых матчей! Но я не зарекаюсь. Может, еще прокомментирую что-то.

— Уже звали?

— Да, в самые разные проекты. Но у меня пока пауза.

— Почему?

— Главная проблема моей жизни — нехватка времени. Не могу сказать, что мне «нечем себя занять». А профессия комментатора очень сложная. Я был в ней не самым сильным персонажем. Хотя средний уровень держал.

— Не первый раз говорите в интервью, что были не самым сильным комментатором. Объективно — почему?

— Потому что есть ребята, у которых намного богаче русский язык. Резкость реакции выше.

— Это кто же?

— Ну вот как я могу сравнивать себя с Васей Уткиным? Когда-то он формировал эту профессию! Время от времени переслушиваю лучший его репортаж…

— Какой?

— Все говорят, что лучший — это 2004 год, вместе с Юрой Розановым работали на матче «МЮ» — «Реал». Где случится хет-трик Роналдо. Но для меня номер один — матч «Ювентус» — «Реал» 2003-го.

— Надо пересмотреть. Высокий класс?

— Высочайший! Феноменальный уровень реакции и отличнейший русский язык. Вася великолепен.

— Гений?

— Абсолютный гений! Это вне моего представления — как можно так быстро соображать? Формулировать, придумывать? «Тот» Вася был вообще король… А кто-то берет эмоциями. Вот я всегда создавал эмоциональный фон для матча.

— Кто сегодня для вас — номер один в профессии?

— Мне нравится Костя Генич. Он настолько погружен в футбол!

— Это чувствуется.

— Все совпадает с глубиной понимания футбола. Как у бывшего игрока. При этом объясняет с холодной головой.

— Номер два в вашем рейтинге?

— Нравится, как работает в последнее время Стас Минин. Чувствуется — тоже погружен в процесс. Очень высокие стандарты. Здорово комментируют Денис Казанский, Рома Нагучев, Дима Шнякин, Рома Гутцайт, Игорь Кытманов, с которым мы вместе были на радио.

— Чей стремительный прогресс вас удивил?

— Как раз Минина. Его мало знала широкая аудитория, Стас комментировал не самые хитовые матчи чемпионата Испании. Что-то вроде «Хетафе» — «Лас-Пальмас». Вдруг бац-бац — и прорыв! Суперпонимание!

Юрий Розанов | Источник: Спорт-Экспресс

Розанов

— Расскажите про Розанова трогательную историю, которую мало кто знает.

— Вот странно — мой уход из комментаторов совпал с уходом из жизни Юрия Альбертовича. Может, тоже знак свыше. Это ведь Розанов сделал так, что я оказался на «НТВ-Плюс»!

— Разве не Уткин?

— Вася мне звонил и приглашал. Но! Розанов знал меня по работе на радио. Увидел какую-то перспективу и рекомендовал Васе. Каждый час рядом с Розановым дарил феноменальные эмоции. А знания какие — что про комментаторство, что про жизнь!

— Его фраза, которая до сих пор в ушах?

— Как-то сказал мне в курилке: «Смотри! Жизнь обязательно дает каждому шанс. Будь к нему готов. Не надо в этот момент валяться пьяным под столом…» Я запомнил — нельзя упускать возможность! Вцепись — и реализовывай!

— Момент самого большого удивления от Розанова?

— После каждого матча я был в шоке — Розанов смотрел весь футбол! Все, что показывалось!

— Зачем?

— Вот я тоже думал: зачем? Как это вообще?! Я отработал матч «Верона» — «Сассуоло», который нормальный человек смотреть не станет. Кроме скаутов и глубоко погруженных болельщиков. Еще в перерыве включаю телефон и вижу обычный «пихач» от Юрия Альбертовича: «Ты неправильно сказал…».

— До последнего дня оставались на «вы»?

— Да. За 15 лет так и не смог себя перебороть. Я говорил «Юра» — без отчества. Немного смущало, когда мои ровесники ему «тыкали». Хотя сам он просил: «Давай на “ты”. А я не мог! Это был для меня такой авторитет!

— У медленно угасающих людей часто возникает желание звонить с прощальными словами. У Розанова такое было?

— Нет. Мы с ребятами приезжали к нему и домой, и в больницу. Еще верили, что он победит. От лечения было то улучшение, то ухудшение…

— Когда едешь к тяжелобольному человеку — страшно его увидеть, столкнуться глазами.

— Мы ехали с другим настроением. Ожидание разговора с Розановым — уже счастье. Конечно, он менялся внешне. Но все остальное оставалось тем же — и реакция, и шутки. Он до последнего смотрел футбол, изучал составы. Меня поражало, насколько Юра любил свою супругу Жанну. У них была какая-то неземная любовь. Для меня это пример, как должны выглядеть отношения мужа и жены. Просто идеал. Такая поддержка, такая связь…

— Всякий, кто с Розановым общался, говорил — жуткий ворчун. Вечно недоволен.

— Ну… Да!

— Вы объектом его гнева становились?

— Да сколько раз! Как комментатора фигачил меня постоянно. Объяснял: «Тебе не хватает концентрации. Ты должен в день матча убрать все свои телефоны. Думай исключительно об игре. Отгони остальные мысли — и будет грандиозный успех!».

— Прав был?

— На сто процентов! Но я так не мог. Это была главная его претензия ко мне: «Распыляешься, теряешь концентрацию!» Еще ворчал: «Все ездишь и ездишь по своим футболам, никак не наездишься…».

— Тоже прав?

— Тут особая история — когда в Австрии и Швейцарии проходил чемпионат Европы, мне было 20 лет. Я работал на радио «Спорт». Организация крайне небогатая.

— Это ясно.

— На Евро никого не отправляли. А мне очень хотелось поехать! Такая сборная, Хиддинк, ощущение огромного праздника… Я просил командировку — мне ответили: «Забудь об этом».

— А на свои?

— Своих еще не было. Вот Розанов мне и припоминал: «В 2008-м не съездил — сейчас отыгрываешься». Хотя мне просто было интересно.

Нобель Арустамян | Источник: Спорт-Экспресс

Билет

— Был какой-то матч или турнир, куда вы никак не могли попасть — но все же пробрались?

— Каждый финал Лиги чемпионов — вот такая история с вариациями. Помню 2010 год, Мадрид, «Интер» против «Баварии». Ни билетов на игру, ни отелей в Мадриде нет. Я придумал такой план…

— Многообещающе.

— Тогда еще была возможность проникнуть на финал Лиги благодаря яркому плану. Беру небольшой отпуск, лечу с подругой в Барселону. В пригороде можно было устроиться за 500 евро. Ага, думаю, я уже в Испании.

— Как до Мадрида добирались?

— На самолет из Барселоны цены бешеные. Поездов нет. На автобусной станции покупаю билет на рейс. Выезжаю в 23.30 накануне финала, прибываю в 6 утра.

— Испытание.

— Никакого отеля в Мадриде у меня, естественно, нет. Плохонький номер в этот день стоит от тысячи евро. Иду до «Сантьяго Бернабеу» — вижу, как подъезжают первые фанаты «Интера» на автомобилях. Паркуются рядом со стадионом, чтобы машина была неподалеку. Размышляю: как же билет-то достать?

— Какие мысли?

— Как наивный дурачок иду в аккредитационный центр, тыкаю своей корочкой радио «Спорт»: «Я корреспондент из России, может, что-то найдется…».

— Смешно.

— На меня смотрят искоса: ты что, сумасшедший? Куда пришел?! Ладно, бреду к арене, делаю печальное включение на радио «Спорт». В эфире был Игорь Рабинер.

— Игорь Яковлевич — это всегда праздник.

— Он-то и произнес: «Нобель, удачного тебе футбола, хорошего вечера…» Я подхватил: «Да, здесь такой ажиотаж! Тысячи болельщиков, билет не достать!» Теперь уже Рабинер принял печальный тон: «Да, я понимаю. Как жаль, что один билет пропадает…» Я охренел, если честно.

— Как и мы сейчас.

— Тут же выхожу из эфира, дозваниваюсь в студию: «Чей билет пропадает?!» Через 20 минут мне набирает Герман Ткаченко, с которым тогда был едва знаком. Рассказывает — кто-то не прилетел. Билет в кармане у вице-президента федерации футбола Македонии. Готов передать кому скажут.

Я мчусь в пятизвездный отель, где вся элита мирового футбола! Захожу — мимо проходит Платини, за ним Бонек, вдалеке вижу Мутко. Здесь же Семин. Суркисы. Все светятся. Думаю: куда я попал?! Молодой, наивный!

— Македонец нашелся?

— Да, отыскал его, получил билет. Потом рассмотрел — он на «фанатку» «Интера»! Наискосок от ворот!

— И что?

— Я же болельщик «Ювентуса»!

— Как все переплелось-то.

— В 2006-м «Интер» с «Ювентусом» окончательно стали врагами. А тут я вижу своими глазами триумф «Интера» и Моуринью.

— Гадкие ощущения?

— Ну-у… Досадно было! После матча выхожу со стадиона и отправляюсь обратно в Барселону. В Мадриде ночевать негде.

— Девушка дождалась — как из армии?

— Мы с самого начала договорились: я уезжаю — она ждет, загорает. Два билета мы точно не достали бы. Даже при всем могуществе Ткаченко и Рабинера.

Василий Уткин | Источник: Спорт-Экспресс

Уткин

— Про Розанова мы поговорили. Давайте про другого вашего товарища — Уткина.

— Давайте.

— Василий — хороший человек?

— Вася — он такой… Ранимый! Я много с ним общался в самые непростые моменты — вроде ухода с «Матч ТВ». Знаю, насколько это больная для него тема. Вот еще штрих — Вася очень сильно ценит дружбу! На него всегда можно рассчитывать!

— Прекрасная черта.

— Он никогда тебя не подведет. Может ворчать, пихать как начальник, — но это другое. Не раз я слышал от него вещи, которые не хотел бы слышать в свой адрес. А Вася их произносил. Но прежде в футбольной команде комментаторов «НТВ-Плюс», а сейчас в «Эгриси» все знают — Вася с тобой. Поможет, поддержит, будет рядом. Ничего не произойдет за спиной! Он не предатель!

— Самый большой разнос, который вы получили от Уткина?

— В 2013-м отработал первый свой выездной матч еврокубков: «Виктория» Пльзень — ЦСКА. К тому моменту три года комментировал РПЛ и Италию. А здесь — Лига чемпионов!

— Большое доверие.

— После финального свистка включаю телефон. Ровно через 20 секунд звонок от Уткина. Ага, думаю, хочет поздравить. Сейчас скажет — ты, чувак, молодец, хорошее начало… Я ошибся!

— Услышали горькие слова?

— Вася такое устроил! Помню кое-что дословно: «Это моя большая ошибка, что тебя туда отправил. Что ты нес?!» Честно вам говорю — хотел провалиться сквозь землю. Пожалел, что вообще пришел в профессию.

Потом, чуть оправившись, стал обзванивать знакомых: «Может, я какую-то хрень сказал? Наговорил не то?» — «Да нет, все нормально. Видно было, что волновался, но это ерунда…».

— Люди с телевидения что говорили?

— Я набрал Геничу, Журавелю. Услышал: «Да успокойся, это же Вася — его тактика! Специально тебя провоцирует, чтобы не расслаблялся, был мотивирован…».

— Удивились реакции Уткина на звонок во время вашего интервью с Владимиром Федотовым?

— Не особо. Правда, думал, что Вася захочет встретиться. Быстро завершит разговор словами: «Сейчас я занят, скоро увидимся и потолкуем». Но… Ха-ха! Возможно, был не в настроении. Такое тоже случается.

— С Уткиным позже обсудили?

— Я сказал: «Вась, ты же понимаешь, все это я сделал не для того, чтобы тебя спровоцировать? Цель была одна — вас помирить!».

— Выяснилось — только отдалили.

— Именно так.

— Что ответил Уткин?

— «Я понимаю. Но моя позиция к Федотову не изменилась».

— Сам Владимир Валентинович был ошеломлен происходящим?

— Да. Это видно в кадре.

— Вы понимаете позицию Уткина — почему он настроен столь непримиримо?

— Не знаю. Российский футбольный мир полнится слухами. Порой совершенно ерундовыми. Хотя случаются и правдивые. Так вот Васе, как мне кажется, вложили в уши, что Федотов — злодей от футбола. А сам Вася не до конца в этой истории разобрался. Ну и фигачил Федотова.

— Включить заднюю самолюбие не позволяет?

— Не то что «заднюю»… Тебе пять человек говорят, что Федотов не тренер, причем все они авторитетные в твоих глазах! И как быть?

Леонид Слуцкий | Источник: Спорт-Экспресс

Слуцкий

— Сейчас в «КШ» вы не только соведущий, но и основной владелец. 70 процентов акций.

— Не совсем так. Основной пакет акций — у нашего продакшена.

— Но букмекеры участвуют?

— Идея «КШ» родилась совместно, большое количество людей участвовало в запуске формата. Winline понравилось.

— Вложились в вас?

— Сложно правильно сформулировать то, как это все произошло. Я бы сказал — поверили. Если кратко, то «КШ» — проект комментаторов. Букмекеры были нашим инвестором — а сейчас скорее выступают в роли спонсора и любимого партнера. Эта компания и на «Матч ТВ» дает рекламу. Мы же не говорим, что «Матч ТВ» — букмекерский проект?

— Даже не думаем.

— Так и здесь. Это проект четырех комментаторов. Плюс ребята из продакшена, выполняющие львиную долю работы. Приходим — у нас все готово! За последние два года команда очень выросла. Да и студия тоже, внутри павильона куча локаций.

— Свои деньги в этот проект тоже вкладываете?

— Нет. Сейчас появляются новые спонсоры, рекламные интеграции. Есть букмекер. Проект полностью окупаемый. Но если вдруг что-то изменится — риски будут на мне и на продакшене.

— Генич — акционер?

— Да. Как и Денис Казанский с Ромой Гутцайтом.

— Задействовать по максимуму Леонида Слуцкого, дать ему не только роль эксперта — чья идея?

— Мы Слуцкому неоднократно говорили: «Леонид Викторович, как у вас не будет тренерской работы — всегда рады видеть у себя». Он же со своими шутками не затеряется ни в одной компании. Что касается шоу «Ну, так нельзя, ***» — изначально это идея самого Слуцкого.

Да-да, именно он произнес: «Хочу сделать вот такой проект». Наша задача была — поддержать и найти правильную форму. Организовать технически. А вот формат «Коммент. Тренер» предложили мы.

— Слуцкого все устраивало?

— Да. От интервью с Романцевым и Осинькиным просто в восторге. Говорит — эти беседы подпитывают его новыми футбольными мыслями. Молодые тренеры тоже много полезного могут почерпнуть. Задача «КШ», как видим ее мы, — дать возможность смотреть на одном канале абсолютно разные форматы, где каждый найдет для себя подходящий.

— Мы слышали, Леонид Викторович на этих проектах зарабатывал больше, чем в «Рубине».

— Не исключено.

— Каким образом?

— Я же не его бухгалтер! Откуда мне знать? Могу предположить — гонорары в «КШ», еще Слуцкий амбассадор разных букмекерских компаний и банков. Востребован в рекламных проектах. И на Первом канале вел программу с Казанским — наверное, не бесплатно.

— Что-то нам навевает название — «Ну, так нельзя, ***». Не можем вспомнить, что именно.

— Неужели не помните? 2016-й, видео из раздевалки сборной в перерыве матча Франция — Россия. Когда Слуцкий пихал Жиркову: «Жир, так нельзя, ***»!

— А-а, точно. Дзюбу на участие в проекте уговаривали вы? Или Слуцкий?

— Дзюба — идея Леонида Викторовича. Они близкие друзья. Моей роли здесь вообще никакой. Слуцкий и Дзюба — шикарные ведущие! После завершения карьеры Артем легко станет шоуменом.

— Ему тоже полагался гонорар?

— Конечно!

— Со стороны «Локомотива» после первых выпусков претензий не было?

— А какие претензии могут быть к нам?

— Не к вам. К Дзюбе.

— Для Артема это тоже эксперимент! Если вы внимательно смотрели — мы внутри программы постарались уменьшить количество мата. Плюс стали его глушить. Изначально-то идея была в чем? Показать, как общаются в футбольных раздевалках — куда не пускают людей со стороны! Понимаете?

— Мы-то понимаем.

— На час-полтора вы погружаетесь в атмосферу спортивной базы. Где разговаривают друг с другом именно так. В этом фишка — показать без купюр. Хотя в начале ставим и дисклеймер, и «18+». Признаться, некоторые шутки меня тоже шокируют.

— Например?

— Про Дорохова с его лицом. Или начинают говорить про возраст Дзагоева — потом переходят к его IQ. Впрочем, с Аланом и смешной момент связан. Слуцкий рассказывал, как преподаватель английского кладет на стол карточки. На одной ослик. Никто не может вспомнить, как будет по-английски. Смотрит Дзагоев: «Вы что? Это же ишак!».

Артем Дзюба и Леонид Слуцкий | Источник: Спорт-Экспресс

Отвальная

— Мы выписали две цитаты про шоу Слуцкого и Дзюбы. Геннадий Орлов: «Позор! Низкопробная работа. Как гопники себя ведут».

— Так. Вторая?

— Дмитрий Губерниев: «Слуцкий превратился в бесталанного матерщинника. Смотреть невыносимо. Уши сворачиваются».

— У Губерниева и Слуцкого отношения своеобразные. Это давно заметно.

— А Геннадий Сергеевич?

— Старая школа! Наверное, он и не мог отреагировать по-другому.

— В противовес найдется, что сказать?

— У этой программы есть аудитория. Вы просто посмотрите, как взлетели…

— Рейтинги?

— Даже не в рейтингах дело. Доля аудитории из нефутбольных болельщиков. Те, кого Дима Федоров назвал «антисексуалы». Люди, которые включают футбол изредка, что-то слышали. Где-то у них на задворках сознания. Вот они стали смотреть шоу Слуцкого и Дзюбы. Погрузились! Да, зашли через мат, «прожарку». Треш-ток сейчас обожают! Возьмите любой нефутбольный проект в YouTube — все играют на этом.

— Многие говорили, что Слуцкий уже не хочет тренировать. Мир шоу-бизнеса засосал. Но вы-то думали иначе?

— Я не сомневался, что Леонид Викторович вернется к профессии. Вопрос был — когда и где это случится? Вот с Китаем все совпало. Сам по себе Шанхай — интересная точка на земле. Да и для Слуцкого подошло время начать новый цикл. В зимней паузе можно познакомиться с командой. Так что я понимал — Слуцкий карьеру не завершил, рассматривает разные варианты.

— Просто в России тренировать не будет.

— В ближайшие годы — вряд ли. Здесь у него уже образ «медиа».

— Вы одним из первых узнали о его отъезде в Китай?

— Я знал, что есть предложение от зарубежного клуба. Но переговоры любят тишину.

— Вам-то это никогда не мешало добывать информацию.

— Я не лез к Леониду Викторовичу с расспросами: «Скажите хоть, какая страна?» Вот когда было объявлено официально — сразу списались. Поздравил его. Сказал, что обязательно приеду на матч.

— Как полагаете, будет у программ Слуцкого продолжение?

— Пока точно нет. Мы классно провели время. Леонид Викторович проникся нашей командой, даже отвальную устроил для всей редакции. Это ведь так называется?

— Так.

— А что будет дальше — не знаю ни я, ни Слуцкий. От души желаю ему успеха в Китае.

— На прощальном банкете шепнули: «Леонид Викторович, всегда вас ждем назад»?

— А я не присутствовал на банкете.

— Как так?

— Был в Латинской Америке на сьемках. Но эта фраза у нас с Леонидом Викторовичем звучит вне зависимости от ситуации. Как появится пауза и настроение, с радостью посотрудничаем. Уже по умолчанию.

Артем Дзюба | Источник: Спорт-Экспресс

Дзюба

— Что нового за последнее время вы поняли о Дзюбе?

— Что он человек слова.

— То есть?

— Еще когда Артем играл в Турции, я говорил: «Давай мы к тебе приедем, запишем интервью?» Он отвечал через своего агента: «Нет. Более-менее освоюсь — приезжай». Потом внезапно вернулся в Россию. Я снова обратился к его представителю Леониду Гольдману. Тот сказал: «Мы сейчас команду ищем, пока не время». Я уже потерял надежду, что беседа состоится.

Но Артем подписался с «Локомотивом» — и вскоре звонок от Гольдмана: «Артем про тебя помнит, слово сдержит. Раз обещал, даст интервью, как только окажется в Дубае с “Локомотивом”. Вот это было суперпорядочно. И суперпрофессионально.

— Вы с Дзюбой были хорошо знакомы?

— Едва-едва.

— Ну и как вам разговор?

— Лично я с Артемом по многим моментам не согласен. Но он говорит то, что думает. Это важно! А второе — Дзюбе уверен в своем мировоззрении и позиции. Ее отстаивает. Тоже круто.

— Помните, как Тимур Журавель прокомментировал ваше интервью с Дзюбой?

— Ой! Как? Я пропустил!

— «Смесь инфантильности, импульсивности и чванства. До этого образ, хоть и противоречивый, был гораздо симпатичнее».

— Насчет импульсивности — согласен. Чванство — нет. А первое что?

— «Инфантильность».

— Мне кажется, инфантильность была у Дзюбы в молодые годы. Сейчас уже нет.

— Кстати, вспомнилось. Верите в историю Быстров — Дзюба?

— Насчет украденных денег?

— Ага.

— Я уже столько версий слышал! Даже перестал запоминать. Еще же говорят, будто они в карты играли. Я понимаю: какая-то история была. При этом ни один человек не повторил версию другого. Все по-разному рассказывают! И я тему отпустил. Не хочу разбираться.

— В вашем интервью с Дзюбой нас поразило, как Эмери писал матерную эсэмэску Макгиди. Как не разговаривал с командой после поражений. Вас это удивило?

— Вы вспомните — Эмери пришел в очень плохое время для «Спартака». Это топ-тренер! Но какие были обстоятельства? Май 2012-го. «Спартак» барахтался — тогда и договорились с Унаи, подписали какие-то бумаги. Потому что Карпин сказал: «Все, я ухожу».

Вдруг команда выигрывает матчей пять, в том числе в Питере у «Зенита». В последнем туре обходит ЦСКА. Становится второй, получает право сыграть в Лиге чемпионов. Все снова влюблены в Валерия Георгиевича!

— А тут на пороге стоит Эмери с подписанными бумагами.

— Вот!

— Что надо было делать «Спартаку»?

— Одно из двух. Либо сказать Карпину: «Ты выровнял ситуацию. Молодец, остаешься». Перед Эмери извиниться. Думаю, неустойка его утешила бы. Либо уж брать Эмери — а с Карпиным попрощаться навсегда. Но не переводить его на должность генерального директора. Это какое-то безумие! Ну и чем дело завершилось?

— Все помнят.

— Команда не знает, на кого смотреть. У Эмери тоже подозрения: предыдущий тренер стал его начальником. Мало ли какие мысли у этого Карпина? Может, он хочет вернуться!

— Неуютно.

— Эмери запаниковал. Игрокам-то ближе Карпин — это очевидно. В клубе полный кавардак! Как можно требовать от футболистов, чтобы абстрагировались от ситуации? Да еще и внутренние истории «Спартака». Настоящая Византия! Кто на что претендует, кто что сказал… Стартовал-то Эмери неплохо — обыграл «Фенербахче», выдал невероятный первый тайм на «Ноу Камп» с «Барселоной». А закончилось все «тренеришкой».

— Как-то с образом его не монтируются бранные сообщения в WhatsApp.

— Может, совсем «поплыл» в тот момент. Эмери действительно было очень тяжело.

Тимур Гурцкая | Источник: Спорт-Экспресс

Гурцкая

— Как из «КШ» уходил Тимур Гурцкая?

— Приехал 31 августа в студию и сказал: «Сегодня у меня последний эфир, я об этом объявлю в прямом эфире».

— Ваша реакция?

— Мы запретили ему объявлять.

— Для вас случившееся — шок?

— Начнем с того, что много лет Тимур был абсолютно непубличной фигурой. Два года я уламывал его дать первое в жизни интервью — моей программе «Инсайдеры». Твердил: «Мы давно дружим, ты феноменально обаятельный человек, тебя интересно слушать. Ты должен выйти в информационное пространство…».

— Что в ответ?

— «Нет! Не хочу!» Но я убедил. Когда запустили «КШ», позвали Тимура в наш проект. Все было хорошо. Вдруг летом 2022-го произнес: «Есть идея делать шоу, похожее на “КШ”, но с другим букмекером. Возможно, уйду. Пойдем вместе?» Я начал отговаривать: «Тимур, ты важная фигура в “КШ”, мы не хотим тебя терять. Это все неправильно. Тем более в таком виде».

Еще в двадцатых числах августа он как ни в чем не бывало обсуждал с нами сентябрьские выпуски, дальнейшие планы. А когда наступило 31-е, за час до прямого включения прозвучала фраза про последний эфир. Потом были не очень корректные разговоры… Вообще, неприятно это вспоминать. Знаете, что больше всего меня удивило и расстроило?

— Что же?

— Не сам факт ухода Тимура — он человек свободный и имеет право выбирать — а то, как все было обставлено.

— Сейчас общаетесь?

— Поздравляем друг друга с днем рождения и Новым годом.

— А ведь так дружили!

— Это правда. Тимур веселый, душевный, компанейский, от общения с ним всегда получал огромное удовольствие. Но приезжать сейчас к нему в компанию, есть мясо, пить вино и делать вид, будто ничего не произошло, я не могу. Это уж совсем себя не уважать. А сидеть и строить обиженные рожи, портить настроение себе, Тимуру, окружающим… Ну зачем? Думаю, нынешняя диспозиция всех устраивает.

— Вы понимаете, почему он покинул ваш проект? Дело исключительно в деньгах?

— Да. Сам-то потом сказал в интервью — мол, ухожу не за деньгами, а ради творческой свободы, которой не хватало в «КШ». Мы посмеялись. В эфире свобода была полнейшая. Каждый мог говорить что угодно. А деньги… Это нормальная мотивация, важная часть жизни, никто не против.

Тина Канделаки | Источник: Спорт-Экспресс

Канделаки

— Теперь о вашем уходе. С «Матч ТВ». Хоть раз пожалели об этом решении?

— Что вы! Конечно, нет! Я благодарен каналу за шесть лет, которые там провел. Комментировал РПЛ, серию А, Лигу чемпионов. Делал авторскую программу. Были и параллельно проекты, которые позволяли развиваться. Имею в виду соцсети с футбольными инсайдами, YouTube-канал «Нобель». Я был и дальше готов работать в таком режиме. Но два с половиной года назад, когда случилась история с Пашей Мамаевым, понял — телевизионную страницу пора перевернуть.

— Вот вернулись вы после этого липкого интервью в Москву. Как развивались события?

— Два дня беседовал с Тиной — и по телефону, и в офисе. Сначала попросил не давать материал в эфир: «Интервью, не имеющее абсолютно никакого отношения к спорту, не нужно ни каналу, ни мне. Оно противоречит моим принципам. Это удар по моей репутации». Потом предложил все переиграть.

— Это как?

— Сказал: «Да, я виноват, что еще в Москве не уточнил, каким будет формат разговора. Если вам так нужно это интервью, если вы обещали Мамаеву, что оно выйдет — о'кей, давайте переснимем. Пошлем в Ростов другого корреспондента и оператора, расходы полностью беру на себя. С Пашей договорюсь».

— Что Тина?

— Качала головой: «Нет! Даже не обсуждается! Ты взял интервью, и оно выйдет…» Я понял — меня не слышат. И решил, что продолжать сотрудничество с каналом нет смысла.

— Для Канделаки это стало сюрпризом?

— Не знаю. Я ни в коем случае не угрожал ей увольнением, не выдвигал ультиматум. Но когда в эфире увидел анонс интервью, позвонил Тине и сказал, что сегодня же напишу заявление по собственному.

— А она?

— «Имеешь полное право». Все. А-а, спустя два месяца было сообщение: «Нобель, ну как ты? Соскучился по каналу?» Я честно ответил: «Нет».

— Подписывали заявление в кабинете Тины?

— Нет-нет, в отделе кадров.

— Первый человек, который узнал о вашем решении покинуть канал?

— Тина. Следом набрал своему непосредственному начальнику Сергею Акулинину, который руководит комментаторами. Когда же информация об уходе появилась в соцсетях, посыпались звонки. Телефон разрывался!

— Кто звонил?

— Дюков, Хачатурянц, Галицкий, Акинфеев… Да всех не перечислишь. От Генича вообще сразу было несколько пропущенных. Я просто не успевал отвечать.

— Работу кто-то из звонивших предлагал?

— За первые три дня я мог трудоустроиться и в РФС, и в клубы РПЛ. Был искренне тронут. Люди спрашивали: «Как ты теперь будешь жить? Чем помочь?» Отвечал: «Спасибо, все в порядке. Я понимаю, что делаю».

Нобель Арустамян | Источник: Спорт-Экспресс

Зарплата

— Прежде были близки к уходу с телевидения?

— Нет. Хотя… На «НТВ-Плюс» меня пригласили летом 2010-го. Год был вне штата, на договоре. Когда он закончился, мне сказали: «Мы тобой довольны, но у канала сложная финансовая ситуация. Будем расставаться». Я ответил: «Деньги — не проблема. Готов работать бесплатно».

— В самом деле?

— Ну конечно! Какие деньги, если я с детства грезил спортивной редакцией «НТВ-Плюс»?! Это была работа мечты. Разве можно променять ее на деньги в тот момент? Да я был счастлив, что могу каждый день приходить в телецентр, общаться с людьми, которые формировали мое мировоззрение.

— При этом оставаясь в штате радио «Спорт».

— Да, зарплату получал там. А на «Плюсе» несколько месяцев — ни копейки. К чести руководства — когда финансовая ситуация на канале улучшилась, мне все компенсировали. Но даже если бы этого не случилось, я бы ни секунды не жалел о том, что столько времени отработал бесплатно.

— Последний ваш оклад на «Матче» — 270 тысяч рублей?

— Да, с учетом 20-процентной прибавки. Но я почти сразу уволился, так что эту зарплату не успел получить. Изначально же у меня выходило чуть более 200 тысяч. Чистыми.

— По телевизионным меркам — негусто.

— В 2015-м я приходил на канал в последних рядах. Сначала шли топы, потом уже оформляли остальных. Один из начальников тогда сказал: «У нас деньги заканчиваются, поэтому будешь получать 260 тысяч минус налоги». В течение следующих пяти с лишним лет заходили разговоры о повышении. Но они ничем не заканчивались.

— Аргументы?

— Один-единственный: «У “Матч ТВ” нет денег». Только за программу «Инсайдеры» платили отдельно.

— Сколько?

— Сначала 30 тысяч рублей за каждый выпуск. Когда программа выстрелила, подняли до 50 тысяч.

— Самые большие деньги, от которых вы отказались?

— В 2013-м меня настойчиво зазывала «Команда». Было такое интернет-радио. Я чувствовал себя футболистом, которого убивают деньгами! Первый звонок: «Давай к нам. Зарплата — 150 тысяч рублей». Я подумал и ответил: «Нет, спасибо». Вскоре второй звонок: «200 тысяч». Потом третий: «300 тысяч». Тогда для меня это была феноменальная сумма. Космическая!

— На радио «Спорт» зарабатывали 100 тысяч?

— Чуть меньше. Но я не хотел уходить. Меня все устраивало. Хотя был от «Команды» и четвертый звонок…

— Что услышали? «400 тысяч»?

— Нет. «300 — и месячная командировка на ЧМ-2014 в Бразилию». Ребята знали, как я мечтаю туда поехать.

— Большое искушение.

— Еще бы! В то же время понимал — проект виртуальный, долго не протянет. Да, можно срубить бабла, но для кого я буду работать? На какую аудиторию? Кто слушает интернет-радио? Жизнь показала — я не ошибся. А на чемпионат мира в Бразилию съездил от радио «Спорт». Пусть не на месяц, а две недели — но тоже неплохо.

Серхио Рамос | Источник: Спорт-Экспресс

Рамос

— Лет семь назад вас спросили: «Самая большая сумма, прилетавшая вам на карточку за один раз?» Вы ответили: «20 тысяч долларов — за участие в рекламном проекте. Надеюсь, скоро этот рекорд побью». Удалось?

— Да.

— Сколько сегодня предлагают ведущему мероприятий?

— В последнюю пару лет предложений стало меньше. Вот в 2018-м платили от 200 до 500 тысяч рублей за вечер. Впрочем, начинал я с гораздо более скромных гонораров — 10 тысяч, 15. В барах! Кстати, именно журналисты радио «Спорт» стояли у истоков такого жанра, как барный комментарий.

— Неужели?

— Реклама на ТВ пивным ресторанам и спортивным барам не по карману. А на радио она недорогая. Не знаю нынешних расценок, а десять лет назад рекламный джингл обходился в две-три тысячи рублей. Так началось сотрудничество с нашим маркетинговым отделом. Ну и родилась идея — приглашать ведущих радиостанции в бар на трансляции. Люди выпивают, закусывают, а ты сидишь с ними, смотришь матч и комментируешь.

— Самое странное мероприятие, на котором работали?

— В районе Рублевки был закрытый букмекерский клуб. Управляющий решил сэкономить и с радио за копеечный гонорар выписал ведущего на финал Лиги чемпионов «МЮ» — «Барселона».

— Это какой год?

— 2009-й. Мягко говоря, я был не самым популярным чуваком. На ТВ еще не работал, в лицо меня никто не знал. Захожу — сидят за столом человек восемь. Крутые. То ли бизнесмены, то ли бандюганы. Все видом показывают — ну давай, развлекай. Радио «Спорт» они вряд ли слушали. Возможно, и не подозревали о его существовании.

— А вы?

— Начал рассказывать об участниках финала, какие-то байки вспоминать. Под конец трансляции мужики оценили мои футбольные познания. А ровно через десять лет я работал уже на финале Лиги чемпионов в Мадриде. Был ведущим и одним из организаторов вечера с участием Серхио Рамоса.

— Вот это уровень!

— После истории с Месси у меня был налажен контакт с Альфа-Банком. А у него традиция — вывозить в Европу топ-менеджеров и клиентов на крупные мероприятия, в том числе на финал Лиги чемпионов. Поскольку матч проходил в Мадриде, я предложил: «Давайте пригласим человека, который там живет и уже выигрывал этот турнир, играя за “Реал”. Например, Рамоса».

— Идея волшебная. Но как воплотить в жизнь?

— Есть у меня знакомые из его окружения. Через них вышли на Серхио, довольно быстро договорились. Устроили просмотр футбола в формате public talk.

— Сколько же стоит пригласить Рамоса на такое мероприятие?

— Я не могу раскрывать цифры. Это конфиденциальная информация.

— Переформулируем — сумма вас прибила?

— Нет. На мой взгляд, вполне адекватная.

— Месси обошелся дороже?

— Разумеется! Но это и масштаб другой. Во всех смыслах. Приход Рамоса — частная история. А Месси продал имиджевые права, был лицом рекламной кампании крупнейшего банка.

Нобель Арустамян и Сергей Прядкин | Источник: Спорт-Экспресс

Пари

— Были в вашей жизни глупые траты?

— Хм. Вроде нет. Я человек рациональный, деньгами стараюсь не разбрасываться. К машинам в целом равнодушен. Одежду покупаю только ту, которую ношу.

— Когда-то вы удержались от покупки часов за семь тысяч долларов.

— Ну да, подумал — дороговато. Позже все-таки купил «Ролекс». Но подешевле, за пять тысяч.

— Квартира в Москве своя?

— Да, в 2017-м взял в ипотеку, но сейчас ее уже закрыл.

— Вы обмолвились, что к автомобилям равнодушны. Какие попробовали?

— Сначала ездил на подержанной Audi A4, потом на Audi Q7. Папе подарил Jeep. Он обожает водить. В отличие от меня. В Москве уже лет пять за руль не сажусь особо.

— Передвигаетесь на такси?

— Или на метро. Так быстрее и удобнее. Я же без айфона не могу. Раньше даже в машине не выпускал телефон из рук. Хотя понимал, что создаю неприятности и себе, и окружающим. Вот это одна из причин, по которой с вождением в Москве завязал. Плюс дикие пробки, вечные проблемы с парковкой…

— Самый лютый счет, который вы закрыли в ресторане?

— Прошлой зимой я месяц провел в Дубае. Там любой поход в ресторан — недешевое удовольствие. 100 тысяч рублей за ужин на четверых в порядке вещей. В основном из-за вина.

— Дорогущее?

— Не то слово! Если в Испании бутылка красного сухого стоит 40−60 евро, в Эмиратах оно обойдется минимум в 200. Две-три бутылочки за вечер — и уже приличная сумма набегает. Но счет мы всегда делили поровну.

— Вы рассказывали, что во время ЧМ-2018 пригласили в «Доктор Живаго» Хави и Мхитаряна. Вы и оплачивали обед. Влетел в копеечку?

— Нет. Вино-то они не пили.

— Зато налегали на блины с черной икрой.

— Ну и что. Счет был небольшой, меня не шокировал. Тысяч 15−20.

— С Мхитаряном давно дружите?

— С 2011-го. Познакомились в Донецке перед игрой «Шахтер» — «Ювентус», обменялись телефонами. С тех пор постоянно езжу на матчи с участием Генриха, поддерживаю. Он не только фантастический профессионал, но и интеллигентнейший человек.

— В разгар ЧМ-2022 вы проспорили Сергею Юрану ужин в ресторане. Накрыли поляну?

— Пока нет. Никак не можем состыковаться. То я в разъездах, то он. Но рано или поздно присядем. Обязательно! Я всегда стараюсь обещания выполнять.

— Вы же на немцах прокололись?

— Ага. В первом туре был под впечатлением от их игры с японцами — несмотря на поражение. А Юран в эфире «КШ» сказал, что Германия не выйдет из группы. Слово за слово — и заключили пари.

— А у Генича вы с Казанским выиграли 25-летний армянский коньяк. В ⅛ финала оба ставили на Марокко, Костя же уверял, что победит Испания. Проставился?

— Я даже не уверен, что Генич помнит об этом споре. У него их столько!

— Серьезно?

— Да на каждом эфире! Со Слуцким, Осинькиным, Пиняевым, Коваленко… А когда с Чаловым поспорил, я и предложил Косте в случае проигрыша прийти на домашний матч ЦСКА в майке «Спартака». Но добрый Федя разрешил ему этого не делать.

— Если Чалову Генич проспорил, то у Слуцкого выиграл айфон.

— Да, в январе 2023-го забились. Леонид Викторович говорил, что чемпионат Англии выиграет «Арсенал», который тогда считался фаворитом, а Костя верил в «Манчестер Сити». Не прогадал — и в мае получил последнюю модель айфона.

— А у вас еще были в яркие споры?

— Нет. Я не такой азартный, как Генич. Ставки делаю очень редко. Когда иду в казино, четко знаю, сколько могу потратить за вечер.

— Долларов сто?

— Двести-триста. Максимум! Если эту сумму проигрываю — встаю и ухожу. Большими деньгами не рискую, голову не теряю, никогда не пытаюсь отыграться.

— В России казино наперечет.

— Есть в Сочи, но сейчас мне там уже не нравится. Людно, публика специфическая…

— В смысле?

— Для меня блэкджек — чистый фан. Возможность провести вечер в приятной компании. Посидеть, посмеяться, друг друга подколоть. А в Сочи многие приходят с единственной целью — заработать. Настрой соответствующий. Слышал, во Владивостоке крутое казино. Завсегдатаи китайские туристы. Они же невероятно азартные. Или, как говорил Розанов, шпилевые. Может, как-нибудь и туда доберусь.

Бубнов

— На радио «Спорт» вы долго вели программу с Александром Бубновым. Когда видели его последний раз?

— Лет шесть назад. Конечно, пытался с ним или его супругой связаться. Мне дали понять, что Александра Викторовича сейчас лучше не тревожить. В чем конкретно причина — я не в курсе. Не хочу с расспросами лезть, нарушать приватность. Тема для узкого круга, для самых близких. Но если Бубнов прочитает это интервью, пусть знает: я всегда готов помочь.

— Бывало вам страшно рядом с Бубновым? Он же во время интервью так распалялся, что казалось: еще чуть-чуть — и бросится на собеседника с кулаками.

— Ну что вы! Я мог провоцировать Бубнова на эмоции, но все в рамках дозволенного. И он никогда не переходил грань, не убегал из моего эфира. Вот с Олегом Пирожковым и Сашей Мартановым такое случалось.

— Повод?

— С Пирожковым уже не помню, а с Мартановым легендарная история. Это ЧМ-2014, я как раз в Бразилию улетел. Поэтому с Бубновым общался Саша. Если хотите, можем прямо сейчас посмотреть. В YouTube все есть.

Нобель взял телефон, быстро отыскал нужную ссылку. Мы увидели в студии Бубнова и Мартанова, нашего старого товарища по «СЭ». Дальше приключился диалог с обилием восклицательных знаков:

— Александр Викторович, перед матчем Германия — Португалия вы заявили, что Португалия выйдет из группы, а Германия — это ерунда полная…

— Я сказал, что так Роналду говорил!

— Нет, вы свое мнение высказали.

— Не загибай! Я не говорил, что Португалия выйдет из группы. Как это возможно, если шансы 50 на 50?

— Я-то помню, что вы произнесли в прямом эфире.

— Ну и что дальше? После этого я не профессионал?! А вы профессионал? Да вы провокатор! Что вы хотите от меня? Вы меня пригласили, чтобы уличать, что я сказал, а что не сказал? Что вы привязываетесь к этому? Вас футбол интересует или какие-то прогнозы? Вы знаете, что Пеле ошибается на 80 процентов в своих прогнозах? И что — он не Пеле?!

— Вы себя равняете с Пеле?

— Я сейчас встану и уйду.

— Ладно, продолжаем эфир.

— Устраивает вас это или нет?!

— Вы свободный человек в свободной стране. Можете делать что угодно.

— Все, до свидания! — Бубнов бросает наушники на стол и покидает студию.

— На вас Александр Викторович тоже срывался?

— Естественно. Порой могло показаться, что мы чуть ли не враги, вот-вот схлестнемся в неравном бою. Но это иллюзия. Мы просто делали шоу, где у каждого своя роль. А главное, всегда присутствовало взаимное уважение.

— Кто у Бубнова был чемпионом по критике?

— Мутко, Гинер, Федун… Их постоянно полоскал. Впрочем, другим руководителям нашего футбола тоже доставалось. Вы же знаете — для Бубнова не существовало авторитетов, в эфире любого мог приложить. За это народ его и полюбил.

— Помните, от какой вашей мысли Бубнов особенно зашелся в смехе?

— Ой, да это было в каждом эфире. Если интересно — вбейте в поисковике «Бубнов и Нобель». Найдете кучу забавных моментов. Я как-то вечером включил на планшете — и залип. Такая ностальгия охватила! Уже десять лет прошло, а люди до сих пор вспоминают нашу программу. Некоторые говорят: «Я специально заворачивал в пробку, чтобы дослушать ваш эфир до конца».

— С пожеланием повысить гонорар Александр Викторович обращался к вам регулярно?

— Да. Но это нормально. Бубнов монетизировал свое имя. На радио-то много денег не заработаешь. А он видел, что популярность растет, его уже и в качестве ведущего на разные мероприятия начали приглашать. Книгу написал.

— Сегодня Бубнов был бы востребован в медиа?

— Конечно! Стал бы суперзвездой! Если не на ТВ, то в YouTube точно.

— Все называют его БубнОв. А вы — БУбнов. Как правильно?

— Этот же вопрос я задал Александру Викторовичу. Он пожал плечами: «Мне без разницы. Привык, что говорят и так, и так…».

Арсен Захарян | Источник: Reuters

Захарян

— Одно время вас воспринимали как инсайдера. Самая крутая новость, которую узнали раньше всех?

— О том, что разваливается керимовский «Анжи». По крайней мере, я написал об этом первым.

— Вам Герман Ткаченко шепнул?

— Нет. Кто именно — не скажу. Свои источники не раскрываю.

— Ясно.

— Меня периодически упрекают — мол, Нобель со всеми агентами вась-вась. Но я никогда не пользовался дружбой в корыстных целях. Ради инсайда. Даже если что-то слышал в приватном разговоре, обязательно уточнял — могу ли это опубликовать? Да и не стоит думать, будто агенты знают все-все-все. Любую информацию нужно перепроверять.

— Пример вброса, который вы раскусили — и не попались?

— Раньше агенты часто пытались набить цену своим игрокам, уверяя, что ими интересуются серьезные клубы из Европы. В таких случаях сразу понимал — надо проверять. Допустим, четыре года назад люди, представляющие интересы Кузяева, рассказывали, что ведут переговоры с «Севильей» и «Валенсией». Далер действительно мог уехать в Испанию. Но в средненький клуб.

— Кажется, в «Хетафе».

— Либо в «Осасуну». А вот информация об интересе к Кокорину со стороны «Ромы» в том же 2020-м — правда. Болельщики смеялись, говорили, что Нобель фантазирует. Но я-то знаю — «Рома» очень хотела заполучить Кокорина. Его Капелло в Италии так отрекламировал, что к Саше присматривались клубы серии А. К тому же он тогда был свободным агентом.

— Вы участвовали в переходе Захаряна в «Реал Сосьедад». Был момент, когда все висело на волоске?

— Сложностей хватало. Но это нормально. Всегда есть риск, что трансфер по каким-то причинам сорвется.

— Почему же не сорвался?

— Потому что руководители испанского клуба влюблены в Захаряна и мечтали его заполучить. Верят в Арсена и счастливы, что он теперь с ними. Да и сам игрок хотел попробовать себя в Европе.

— Вы продолжаете с Захаряном общаться?

— Разумеется.

— В чем он изменился за эти полгода?

— Меня Арсен очень радует. Думаю, не все в России внимательно следят за матчами «Сосьедада». Многие ориентируются на статистику. «А-а, Захарян не забил, голевую не отдал — считай, не играл…» Но это заблуждение!

— Вот как?

— Арсен выходит почти в каждом матче. Играет в полузащите на трех позициях. Слева, справа, в центре. Парень меняется на глазах. Даже внешне.

— Окреп?

— Да. Возмужал. На поле чувствует себя увереннее, наглее. Первые месяцы у Арсена были тяжелые. То ковид, то простуда, то мелкие травмы.

— Что конкретно?

— Надрывы. Это объяснимо. Матчей больше, чем в РПЛ. Тренировки интенсивнее. Адаптация организма! Ребята, Захаряну всего 20 лет!

— Скоро 21.

— В конце мая. В 20 лет он в обойме такого клуба, в заявку попадает всегда, играет в Лиге чемпионов. Это очень круто! А на статистике зацикливаться не стоит.

— Цифры пойдут наверх?

— Не сомневаюсь. Конечно, я вижу, что для самого Арсена статистика важна. Хочется попасть на табло. Пока у него одна голевая. Переживает! Но это проблема не ключевая.

— В клубе прессуют по поводу статистики?

— Да нет, что вы. Наоборот! В «Сосьедаде» в восторге от игровых качеств Арсена. Вы смотрите на игру в целом. Как было у Миранчука еще недавно, помните?

— Прекрасно помним.

— Осенью все ругали, ругали. Просто без умолку. А сегодня он основной игрок «Аталанты», забивает, отдает. Стиснул зубы — и вышел на новый уровень. Вот этот пример показательный. Или Головин.

— Что Головин?

— В «Монако» на первых порах тоже не блистал. Травмы преследовали. Всем нужно время на адаптацию! Зато сейчас Саша — лидер «Монако» и один из лучших во французской лиге. Надеюсь, так будет и с Арсеном.

— Тремя словами о Захаряне? Какой он?

— Воспитанный. Скромный. Талантливый.

— Мы вынуждены задать вам вопрос. На который вы отказывались отвечать прежде.

— Я догадываюсь, к чему вы клоните. Ответ тот же: «Без комментариев».

— Скажите хоть — за переход Захаряна получили больше 100 тысяч евро комиссионных?

— Не скажу.

— Хорошо. Чего не хватает в вашем характере, чтобы с головой окунуться в работу агента?

— В этой профессии две важнейших составляющих. Во-первых, надо уметь договариваться, искать компромиссы. Здесь у меня проблем нет.

— Что во-вторых?

— Нужна жесткость. Я не такой. Поэтому агентом в чистом виде себя не вижу.

— А если мы предположим, что года через три вы полностью сосредоточитесь на агентской деятельности?

— Что-то я слабо в это верю. Хотя если бы мне сказали лет семь назад, что у меня в жизни будет сегодня — тоже не поверил бы! Жизнь вычерчивает такие сюжеты! Сейчас-то, конечно, я никакой не агент. Все проекты связаны исключительно с медиа.

Виктор Гончаренко и Нобель Арустамян | Источник: Спорт-Экспресс

Баку

— Вы постоянно в разъездах. С криминалом сталкивались?

— Нет. Разве что на чемпионате мира в Бразилии пришлось понервничать. Приехал в Салвадор на матч Испания — Голландия. С деньгами у радио «Спорт» было туго, а гостиницы дорогие. Мне сняли комнату в домике на окраине фавелы.

— Неплохо.

— Заселился и сказал хозяину, что на футбол пойду пешком. Хотелось прогуляться, город посмотреть. В ответ услышал: «Не бери с собой часы, солнечные очки и бумажник. Возьми долларов 20−30, не больше. А-а, и рубашку сними».

— Ее-то зачем?

— Я тоже удивился. Хозяин объяснил: «В рубашке ты европеец. Могут грабануть. Лучше майку надень». Так и сделал. Со стадиона возвращался на такси. Темень, на улице ни единого фонаря. У меня еще, как назло, мобильник сел. Наконец машина притормозила возле дома. Вижу, что дверь закрыта, висит замок. Говорю водителю: «Подожди, не уезжай. Вдруг никто не откроет…».

— А он?

— «Ты что?! Здесь очень опасно». Я вышел, он сразу по газам. Ну, а я начал в дверь колотить. Минут через десять открыли.

— Вы из Баку. Как думаете, туда еще вернетесь?

— К сожалению, пока нет предпосылок. Я же в черных списках. Сегодня меня с Баку мало что связывает, но когда-нибудь хотел бы оказаться в городе, в котором родился.

— Сколько вам было, когда оттуда уехали?

— Год. Родители много рассказывали о Баку, который считался одним из самых интернациональных городов в Советском Союзе. Армянские районы, никаких вопросов, все говорили по-русски.

— Ваши предки там похоронены?

— Из близких — только дедушка по материнской линии. Даже не знаю, цела ли могила. Когда в 2019-м Баку принимал финал Лиги Европы, я пытался связаться с Федерацией футбола Азербайджана.

— Просили посодействовать с аккредитацией?

— Хотел донести, что одна из главных проблем в отношениях Армении и Азербайджана — отсутствие позитивной повестки и доверия. Из года в год сплошной негатив. И вот наконец-то хороший повод. В финале встречаются «Челси» и «Арсенал», за который играет Мхитарян.

Если он прилетит с командой и мне хотя бы на сутки разрешат приехать, появится шанс показать, что футбол объединяет. Я понимаю и сам чувствую боль армянского народа. Понимаю, что есть и другая сторона. Но нужно искать способ, чтобы между ними воцарился мир.

— До Баку не добрались ни вы, ни Мхитарян.

— Да, Генрих все-таки пропустил матч из соображений безопасности, а мне через общих знакомых передали, что на финал точно не попаду. При этом на локальном уровне проблем с азербайджанцами нет. Вспоминаю Евро-2016 во Франции. В бургерной подсаживаются ребята: «Нобель, здравствуйте! Мы ваши земляки и коллеги из Баку».

— И что?

— Как же классно пообщались! Через минуту забыли, кто армянин, а кто азербайджанец — обсуждали футбол, чемпионат Европы. За жизнь болтали. На прощание один из парней сказал: «У нас тут телевизионная студия, с удовольствием пригласили бы вас в эфир. Но начальство не позволит…».

— Как ваша семья бежала из Баку?

— Родители подробности не афишировали. Знаю, что уехали вовремя — в конце 1988-го. Самые отчаянные — те, кто верил в советскую власть — оставались. Первые погромы вспыхнули в январе 1990-го. А мы лет пять прожили в Пятигорске, затем перебрались в Москву.

— Чем занимался тут ваш отец?

— Мелким бизнесом. Сейчас на пенсии.

Мемуары

— Допустим, вам надо прожить пять лет в одном городе — но не в России. Что выбираете?

— С трудом себя представляю вне Москвы. Но если пофантазировать… Тогда, наверное, Мадрид или Милан. Каждый из них по-своему дорог.

— Чем?

— С Мадридом связано много приятных воспоминаний. Это первый зарубежный город, в котором я побывал. Финал Лиги чемпионов впервые посетил именно там. Знаю испанский, в Мадриде живут друзья, да и вообще очень удобный город. Но и Милан люблю.

— В чем его прелесть?

— Город классный, суперфутбольный, мне там тоже комфортно. Бывал неоднократно, есть любимые места, приятелей много… Все, как в Мадриде.

— Так какой из этих городов вам милее?

— Оба! Не могу выбрать, честно.

— Илья Авербух рассказал о своих вредных привычках: «Матерюсь, непунктуален, ем на ночь, могу часами рубиться в PlayStation». Какие у вас?

— Я тоже непунктуален. Пытаюсь с этим бороться, но пока безуспешно. С едой получается лучше. Пусть иногда и позволяю себе что-нибудь на ночь, зато полностью отказался от сахара.

— Не подвиг, но что-то героическое тут есть.

— Согласен. Ну и мата стараюсь избегать. Работаю над собой, хотя порой сложно сдерживаться. Я очень эмоциональный, особенно с близкими людьми. Моментально закипаю — правда, быстро отхожу. Что еще? Не могу назвать себя аккуратистом. Я не из тех, кто в комнате все раскладывает по полочкам. Одежду, книги, тарелки…

— Представляем, какой в квартире бедлам.

— Не-е-ет! У меня замечательная девушка. Опрятная, аккуратная. Так что все в порядке.

— Лучшая книга, которую прочитали за последнее время?

— Давайте называть только футбольные.

— Нас устраивает.

— «Я Златан». От этой книжки просто в восторге! У Алекса Фергюсона тоже интересная. Понравилась мне и книга Андреа Пирло «Думаю — значит, играю». Правда, читал в неофициальном переводе. В интернете нашел.

— К художественной литературе охладели?

— На нее в университете налегал. Сейчас времени не хватает. Раньше в самолетах успевал читать, а теперь там врубаю видео. Заранее что-то скачиваю в ноутбук и смотрю. Либо кино, либо к новым выпускам готовлюсь. В полете это очень удобно делать. Интернета нет, «телега» и WhatsApp молчат, в чатах никто не отвлекает.

— Чьи футбольные мемуары вам бы особенно хотелось прочесть?

— Акинфеева. Или Дзагоева. Вот недавно делали выпуск с Аланом. Мне так интересно было вместе с ним окунуться в историю ЦСКА и сборной России последних пятнадцати лет! Я как будто прожил все это заново. Колоссальное впечатление от разговора.

— Понимаем.

— Думаю, у Дзагоева и книжка получилась бы яркой. Это лишь кажется, что о наших футболистах мы знаем все. На самом деле многое остается за кадром. Внутрикомандные процессы, личные переживания… Разве не любопытно прочитать мемуары Кокорина, например?

— Полагаете, будет бестселлер?

— Не факт. Хотя Кокорин — обсуждаемая фигура, столько событий в жизни. Если честно о них написать, люди прочтут. По крайней мере я бы это сделал с огромным удовольствием.

Карлос Тевес | Источник: AP 2023

Тевес

— С книжками разобрались. Теперь про кино. Здесь какие предпочтения?

— Обожаю Квентина Тарантино. «Бесславные ублюдки», «Криминальное чтиво», «Джанго освобожденный», «Омерзительную восьмерку» могу пересматривать снова и снова. Вообще не надоедает. То же самое с фильмами Гая Ричи — «Большой куш», «Карты, деньги, два ствола»… А на днях ходил в кино на «Мастера и Маргариту».

— Ну и как вам?

— Понравилось! Шел без особых ожиданий, но два с половиной часа пролетели на одном дыхании. Когда в зале зажегся свет, поймал себя на мысли, что хочется еще раз фильм посмотреть.

— Как насчет сериалов?

— Люблю детективы. Года два назад вышел офигенный датский сериал — «Каштановый человечек». Гениальный! Если не видели, рекомендую. Из других жанров отмечу «Нарко» — о Пабло Эскобаре. «Молодой папа» тоже понравился. Как и «Бекхэм» — но это документальный… Что ж я еще-то смотрел? Ну, понятно, «Слово пацана». С нетерпением жду сериал, который Ричи снял по мотивам «Джентльменов».

— Премьера, кажется, в марте?

— Да, на Netflix. А-а! В 2019-м вышел «Апачи: жизнь Карлоса Тевеса». Сериал не очень популярен, но меня сразу зацепил.

— Чем же?

— Тевес вырос в Буэнос-Айресе в одном из самых криминальных районов, который называется Фуэрте Апачи. Там и проходили съемки. Я включил и не мог оторваться. Понял, что не усну, пока не досмотрю до конца.

— Серий-то много?

— Восемь. Каждая — 45 минут. Так всю ночь и просидел у экрана. После этого родилась мечта — сделать выпуск, посвященный Тевесу.

— Удалось?

— Да, в декабре 2023-го я и моя команда отправились в Аргентину. Заглянули в родной район Тевеса, поснимали, потом я взял у него интервью. Выйдет выпуск через пару недель.

— Тевес легко пошел на контакт?

— Переговоры с его представителями растянулись почти на год. За организацию огромная благодарность Тимуру Лепсае. Но с самим Карлосом сложностей не возникло. Он добродушный, общительный. Записывали интервью во дворике одного из его домов. В разгар беседы внезапно начался ливень.

— Вымокли?

— Дело не в этом. Изначально была договоренность: в нашем распоряжении полтора часа. В такой ситуации каждая минута на вес золота. А тут надо перебираться под крышу, переставлять камеры… Но Тевес вошел в положение: «Ребята, никаких проблем, я подожду». Даже стулья помог нам передвинуть.

— Красавец.

— Не то слово! Хотя кто мы для Тевеса, звезды мирового футбола? Какие-то сумасшедшие из России, приехавшие что-то про него снимать…

— Какой представляете свою жизнь через десять лет?

— Мне стукнет 46. В этом возрасте у мужчины уже должны быть жена, дети. Надеюсь, так и произойдет. Я очень жалею, что пока не смог создать семью. Чувствую — пора!