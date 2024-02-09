Дмитрий Баринов: «Локомотив» сегодня — команда с яйцами"
— Осенью вы много тащили в концовках.
— Осенью вы много тащили в концовках.
— Только чаще мы спасались от поражения, а не вырывали победы, что не очень хорошо. Неудачные игры тоже есть. Взять ту же Самару, где оставили два очка. Или со «Спартаком» пропустили, хотя играли в большинстве. Представь, сколько бы у нас было очков, если бы мы в этих матчах победили. Наверное, сейчас шли бы первыми.
— Есть те, кто такой результат именно в концовках связывают с наличием в команде большого количества харизматичных игроков — Баринов, Дзюба, Тикнизян, Лантратов и так далее, которые тащат в раздевалке и на поле. Это — верно?
— Не выделял бы ни Артема, ни Тики, ни себя, ни кого бы то ни было еще. Это желание, характер всей команды, а не каких‑то отдельных личностей. По персоналиям… Сейчас ты просто перечислил ребят с опытом, тех, кто забивает или тех, кто на виду. Надо брать в целом всю команду.
«Локомотив» сегодня — определенно команда с яйцами. То, что в концовке добавляем, это как раз результат нашей общей работы на сборах. Что зимой в Абу‑Даби, что летом в Баковке, но никто не замечает этого, ведь пашем мы за закрытыми дверями.
— Результат болельщиков, думаю, устраивает. Главная претензия к «Локомотиву» осенью в том, что не прослеживается цельной игры. Согласишься?
— Нет, я бы так не говорил. Игра есть, но, действительно, не всегда она у нас получается. Помнишь ту весну, никто же про «Локомотив» так не говорил, верно? И ты сам напомнил, что год назад мы были 14‑ми, на нас настраивались как на команду, которая борется за выживание.
А сейчас соперник понимает, что наша команда бежит, атакует, прессингует. И с таким боевым настроем соперника не всегда получается показать то, что мы хотим. Да, мы плаваем периодически, то хорошо у нас, то плохо. Но давай честно, разве мы одни такие?
— Очевидно, что нет. Может ли служить оправданием этого «плавания», что в «Локо» много молодежи и ей свойственна нестабильность?
— Я считаю, что ничего плохую игру не оправдывает. 18, 20, 22 года… Все идет от головы. Я себя помню в этом возрасте, у меня тоже были перепады, и в перерывах меня меняли. Но я никогда не искал оправданий в своем возрасте: нужно работать, чтобы не было откровенно плохих матчей. Или хорошие, или какие‑то средние, но уровень определенный должен быть всегда, — сказал капитан «Локомотива».