Дмитрий Баринов: «Локомотив» сегодня — команда с яйцами" | Источник: Sports.Ru

— Только чаще мы спасались от поражения, а не вырывали победы, что не очень хорошо. Неудачные игры тоже есть. Взять ту же Самару, где оставили два очка. Или со «Спартаком» пропустили, хотя играли в большинстве. Представь, сколько бы у нас было очков, если бы мы в этих матчах победили. Наверное, сейчас шли бы первыми.

— Есть те, кто такой результат именно в концовках связывают с наличием в команде большого количества харизматичных игроков — Баринов, Дзюба, Тикнизян, Лантратов и так далее, которые тащат в раздевалке и на поле. Это — верно?

— Не выделял бы ни Артема, ни Тики, ни себя, ни кого бы то ни было еще. Это желание, характер всей команды, а не каких‑то отдельных личностей. По персоналиям… Сейчас ты просто перечислил ребят с опытом, тех, кто забивает или тех, кто на виду. Надо брать в целом всю команду.

«Локомотив» сегодня — определенно команда с яйцами. То, что в концовке добавляем, это как раз результат нашей общей работы на сборах. Что зимой в Абу‑Даби, что летом в Баковке, но никто не замечает этого, ведь пашем мы за закрытыми дверями.

— Результат болельщиков, думаю, устраивает. Главная претензия к «Локомотиву» осенью в том, что не прослеживается цельной игры. Согласишься?

— Нет, я бы так не говорил. Игра есть, но, действительно, не всегда она у нас получается. Помнишь ту весну, никто же про «Локомотив» так не говорил, верно? И ты сам напомнил, что год назад мы были 14‑ми, на нас настраивались как на команду, которая борется за выживание.

А сейчас соперник понимает, что наша команда бежит, атакует, прессингует. И с таким боевым настроем соперника не всегда получается показать то, что мы хотим. Да, мы плаваем периодически, то хорошо у нас, то плохо. Но давай честно, разве мы одни такие?

— Очевидно, что нет. Может ли служить оправданием этого «плавания», что в «Локо» много молодежи и ей свойственна нестабильность?