В ФИФА заявили, что обсудят введение синей карточки 2 марта

Ранее издание The Telegraph сообщило, что IFAB объявит о тестировании данных карточек уже в пятницу, 9 февраля. При получении синей карточки игроки будут удаляться с поля на 10 минут, если совершат тактический фол, который лишит соперника перспективной атаки, или проявят несогласие с арбитром. Футболисту должна быть показана красная карточка, если он получил две синие карточки в матче или комбинацию желтой и синей. Отмечалось, что новая система будет протестирована в низших лигах. Также со следующего сезона ее могут внедрить в Кубке Англии.