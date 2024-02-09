Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.02
Майнц
Унион Б
11
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия Д
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Салернитана
Эмполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Кадис
Бетис
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Метц
Футбол. Зарубежный
10.02
Манчестер Сити
Эвертон
Все события
Фоторепортажи
24«Дакар-2024»
14Рекордсмен РПЛ покинул Россию
01:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В ФИФА заявили, что обсудят введение синей карточки 2 марта

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) будет рассматривать вопрос о тестировании синих карточек в игре на своем общем собрании 2 марта, сообщается в официальном аккаунте Международной федерации футбола (ФИФА) в соцсети X.

Наверх
Источник: AP 2023

Ранее издание The Telegraph сообщило, что IFAB объявит о тестировании данных карточек уже в пятницу, 9 февраля. При получении синей карточки игроки будут удаляться с поля на 10 минут, если совершат тактический фол, который лишит соперника перспективной атаки, или проявят несогласие с арбитром. Футболисту должна быть показана красная карточка, если он получил две синие карточки в матче или комбинацию желтой и синей. Отмечалось, что новая система будет протестирована в низших лигах. Также со следующего сезона ее могут внедрить в Кубке Англии.

«ФИФА желает разъяснить, что сообщения о так называемой синей карточке на элитном футбольном уровне неверны и преждевременны. Любые подобные испытания должны ограничиваться ответственным тестированием на более низких уровнях. Это позиция, которую ФИФА намерена подтвердить, когда этот пункт повестки дня будет обсуждаться на годовом общем собрании IFAB 2 марта», — говорится в сообщении.

Ранее глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выступил против внедрения синих карточек.

Желтая и красная карточка были введены в 1970 году. Они были впервые использованы на чемпионате мира.

 'Все мужики — сволочи'. За что фигуристку из Италии полюбили в России
Россиянина увезли на носилках. Он едва сдерживал слезы из-за жуткой травмы
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь