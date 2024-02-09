В ФИФА заявили, что обсудят введение синей карточки 2 марта

Ранее издание The Telegraph сообщило, что IFAB объявит о тестировании данных карточек уже в пятницу, 9 февраля. При получении синей карточки игроки будут удаляться с поля на 10 минут, если совершат тактический фол, который лишит соперника перспективной атаки, или проявят несогласие с арбитром. Футболисту должна быть показана красная карточка, если он получил две синие карточки в матче или комбинацию желтой и синей. Отмечалось, что новая система будет протестирована в низших лигах. Также со следующего сезона ее могут внедрить в Кубке Англии.
«ФИФА желает разъяснить, что сообщения о так называемой синей карточке на элитном футбольном уровне неверны и преждевременны. Любые подобные испытания должны ограничиваться ответственным тестированием на более низких уровнях. Это позиция, которую ФИФА намерена подтвердить, когда этот пункт повестки дня будет обсуждаться на годовом общем собрании IFAB 2 марта», — говорится в сообщении.
Ранее глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выступил против внедрения синих карточек.
Желтая и красная карточка были введены в 1970 году. Они были впервые использованы на чемпионате мира.