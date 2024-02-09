Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия Д
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Салернитана
Эмполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Кадис
Бетис
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Метц
Футбол. Зарубежный
10.02
Манчестер Сити
Эвертон
Футбол. Зарубежный
10.02
Алавес
Вильярреал
Все события
Фоторепортажи
12Рождественская победа Андрея Рублева
10Даниил Медведев уступил в финале Australian Open
08:42 (мск), источник: Sports.Ru

«Здесь я, а не Месси». Роналду — болельщикам «Аль-Хилаля», скандировавшим имя Лео на матче с «Аль-Насром»

«Аль-Наср» с Криштиану Роналду в составе проиграл «Аль-Хилалю» Малкома (0:2) в матче за Riyadh Season Cup.
Наверх
«Здесь я, а не Месси». Роналду — болельщикам «Аль-Хилаля», скандировавшим имя Лео на матче с «Аль-Насром» | Источник: Sports.Ru

Болельщики «Аль-Хилаля» всю игру скандировали имя Лионеля Месси при каждом касании мяча португальцем.

39-летний форвард эмоционально реагировал на поведение фанатов.

Он прикладывал руку к уху, а в одном из моментов обратился к трибунам со словами: «Здесь я, а не Месси».

Рестлер «Гробовщик» представил трофей Riyadh Season Cup. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Хилалю» Малкома в решающем матче.

 5 самых красивых подруг новичков АПЛ. Здесь модели, парикмахеры и архитекторы
СКА выиграл у ЦСКА все матчи за регулярку. Объяснение от Ротенберга – помогают шахматы
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь