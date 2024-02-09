«Здесь я, а не Месси». Роналду — болельщикам «Аль-Хилаля», скандировавшим имя Лео на матче с «Аль-Насром» | Источник:

Он прикладывал руку к уху, а в одном из моментов обратился к трибунам со словами: «Здесь я, а не Месси».