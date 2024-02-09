Моуринью хотел бы поработать с Месси: «Никто не может тренировать Лео — он сам все знает и может научить вас чему-то»

"Например, мне не довелось тренировать Месси, но никто не может тренировать Лео. Абсурдно думать, что ты можешь его тренировать, потому что он родился со всем и уже все знает. Он может научить вас некоторым вещам. Вы можете только сказать, что удостоились чести иметь его в составе.

Чтобы не уходить от темы «Ромы», я бы хотел заполучить Даниэле де Росси в «Интер» и «Реал», но это было невозможно. Я также хотел видеть Тотти в «Интере», несмотря на его возраст на тот момент, но это тоже оказалось невозможным. Это игроки, которых я всегда хотел видеть в своей команде«, — сказал экс-тренер “Ромы” и “Реала”.