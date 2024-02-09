Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия Д
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Салернитана
Эмполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Кадис
Бетис
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Метц
Футбол. Зарубежный
10.02
Манчестер Сити
Эвертон
Футбол. Зарубежный
10.02
Алавес
Вильярреал
Все события
Фоторепортажи
21Команда фигуриста Козловского выиграла ЧР по прыжкам
18«Реал» сокрушил «Барселону»
12:57 (мск), источник: Sports.Ru

Моуринью хотел бы поработать с Месси: «Никто не может тренировать Лео — он сам все знает и может научить вас чему-то»

У португальского тренера спросили, с какими футболистами он хотел бы поработать.
Наверх

"Например, мне не довелось тренировать Месси, но никто не может тренировать Лео. Абсурдно думать, что ты можешь его тренировать, потому что он родился со всем и уже все знает. Он может научить вас некоторым вещам. Вы можете только сказать, что удостоились чести иметь его в составе.

Чтобы не уходить от темы «Ромы», я бы хотел заполучить Даниэле де Росси в «Интер» и «Реал», но это было невозможно. Я также хотел видеть Тотти в «Интере», несмотря на его возраст на тот момент, но это тоже оказалось невозможным. Это игроки, которых я всегда хотел видеть в своей команде«, — сказал экс-тренер “Ромы” и “Реала”.

 5 самых красивых подруг новичков АПЛ. Здесь модели, парикмахеры и архитекторы
СКА выиграл у ЦСКА все матчи за регулярку. Объяснение от Ротенберга – помогают шахматы
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь