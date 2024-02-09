Моуринью хотел бы поработать с Месси: «Никто не может тренировать Лео — он сам все знает и может научить вас чему-то»
У португальского тренера спросили, с какими футболистами он хотел бы поработать.
"Например, мне не довелось тренировать Месси, но никто не может тренировать Лео. Абсурдно думать, что ты можешь его тренировать, потому что он родился со всем и уже все знает. Он может научить вас некоторым вещам. Вы можете только сказать, что удостоились чести иметь его в составе.
Чтобы не уходить от темы «Ромы», я бы хотел заполучить Даниэле де Росси в «Интер» и «Реал», но это было невозможно. Я также хотел видеть Тотти в «Интере», несмотря на его возраст на тот момент, но это тоже оказалось невозможным. Это игроки, которых я всегда хотел видеть в своей команде«, — сказал экс-тренер “Ромы” и “Реала”.