Грязные трюки в футболе. Практическое руководство

Порой футбол толкает на хитрости даже великих. Моуринью прятался в корзине для грязного белья, чтобы дать установку игрокам, Бьелса нанимал шпионов, а Марадона подыграл рукой и забил англичанам легендарный гол.

Хватает уловок и меньшего калибра. Можно симулировать, подговорить болбоя или расковырять 11-метровую отметку у ворот, чтобы соперник смазал пенальти. Миллион вариантов.

Мы собрали ироничный гайд по грязным трюкам в футболе. Если вздумаете повторить, не рассказывайте, где об этом узнали. Ха!

Не мойтесь неделю, отпугните соперника запахом и выиграйте Кубок Англии (проверено «Уимблдоном» и Винни Джонсом)

В 1988 году «Уимблдон» сенсационно хлопнул «Ливерпуль» в финале Кубка Англии и забрал трофей. Тот состав с капитаном Винни Джонсом называли «бандой психов» из-за агрессивного и жесткого стиля игры. И хоть «Уимблдон» уже нагонял страх, команда придумала еще одну грязненькую (буквально) фишку — не мыться.

«Мы отправились в отель и решили, что в течение следующей недели, семи дней, никто не будет принимать душ. Если кто-то помоется, мы выбьем из него всю дурь, — вспоминал в интервью The Daily Star экс-игрок “Уимблдона” Джон Фашану. — У нас в составе было несколько безумцев. Все следили за тем, чтобы при выходе на поле “Уэмбли” от нас несло за километр. Мы чувствовали себя ужасно. Мы не чистили зубы. Все наши банные принадлежности, зубные щетки были в комнате у Винни. Он держал их под замком».

Полузащитник «Уимблдона» Винни Джонс против Эрика Кантона из «МЮ» (1997 год)

Успех «Уимблдону», помимо трюка с душем, принесла грубая игра. «Выйдя на поле, мы были готовы к драке. Вот о чем мы думали — сначала драка, футбол на втором месте. В первые шесть-семь минут Винни совершил сумасшедший подкат, чуть не сломав кому-то ногу. Так началась игра», — рассказывал Фашану. Мощно сыграл и вратарь Дэйв Бизант, потащивший пенальти от «Ливерпуля».

В наши дни футболисты уже не такие. Душ они могут не принять разве что из-за проблем с водопроводом (как «Интер» в Турине) или засухи (как «Барса» и «Жирона» в Каталонии). А зря, может, стоит взять на заметку опыт «Уимблдона».

Задолбайте соперника дурацкими вопросами — про флаги и машины. Кстати, почему у Эквадора, Колумбии и Венесуэлы одни цвета?

Осенью 2013 года Уругвай встречался с Колумбией в отборе ЧМ-2014. За три тура до конца квалификации уругвайцы шатались на пятом месте в зоне стыков. Ситуация и так неважная, а тут еще и матч с мощнейшей Колумбией с Фалькао, Гуарином, Джексоном Мартинесом, Баккой, Хамесом и Куадрадо. Вдобавок у Уругвая выбыла связка основных центральных защитников Лугано-Годин. Пришлось ставить 19-летнего Хосе Хименеса из «Атлетико». Но тот не подкачал и остановил Фалькао очень необычным способом.

«Я никак не мог сконцентрироваться на игре, настолько достал меня Хименес своими вопросами, — вспоминал Радамель. — Сначала спросил, какая у меня машина. Когда я ответил, что “Ауди”, он уточнил, какого цвета, какая у меня обивка салона. И пока я объяснял, он умчал, чтобы принять кросс с фланга.



Потом он спросил, почему у флагов Эквадора, Колумбии и Венесуэлы одинаковые цвета. Затем подошел ко мне и сказал, что это его дебют, что он счастлив и хочет набить татуировку с датой матча. Спросил, как пишется “сентябрь”, с буквой “р” или нет. В конце концов я запорол момент, не среагировав на подачу. Он просто сводил с ума».

Уругвай выиграл 2:0. Фалькао не забил и вообще не имел моментов. Хименес, похоже, еще не раз проворачивал этот трюк: «Если разговаривать с соперником и лишать его спокойствия, когда он открывается, он будет думать о защитнике, а не о мяче».

Усложните жизнь сопернику: отключите воду, прогрейте раздевалку и сделайте пол скользким

В сезоне-2013/14 «Ливерпуль» боролся за чемпионство. Соперники изо всех сил старались помешать мерсисайдцам. После апрельского матча с «Вест Хэмом» (2:1) капитан Стивен Джеррард обвинил их в грязных приемах вне поля.

«Мы получили немного больше, чем ожидали: жаркую раздевалку, сухое поле и автобус, который пришлось припарковать почти в двух километрах от стадиона. Они пытались сделать все, чтобы вывести нас из себя», — сказал Джеррард.

В «Вест Хэме» опровергли слова Джеррарда: якобы «Ливерпуль» сам решил припарковаться вдали от стадиона, жалоб на температуру в раздевалке не получали, а газон был даже более влажным, чем обычно.

Сам «Ливерпуль» здесь тоже не святой. Соперники часто жалуются на слишком скользкий газон «Энфилда». Микель Артета недавно отметил: поле было настолько скользким, что он чуть не сломал ногу. По отзывам, подобная ситуация и в гостевых раздевалках: тоже очень скользкий пол.

Хитрости с температурой — тоже не новая штука. «Уимблдон» в свое время врубал слишком низкую. Еще «банда психов» перекрывала воду, чтобы соперники не могли принять душ. А «Бернли» предпочитал устраивать баню в гостевой раздевалке.

«Норвич» в 2018-м выкрасил раздевалку в не очень приятный ярко-розовый цвет. Согласно некоторым исследованиям, розовый снижает уровень тестостерона в организме и оказывает успокаивающий эффект.

Источник: Соцсети

«Бенфика» сработала чуть креативнее и обклеила гостевую раздевалку плакатами с разъяренными фанатами. «Порту» сделал то же.

Тянуть за волосы — метод Савича. Проверено на Грилише

Парни из «Атлетико» — главные хулиганы в Ла Лиге. У команды Симеоне всегда припасены грязные приемчики, чтобы затянуть время, сбить темп игры или сорвать атаку. Поговаривают, Эдди Хау до «Ньюкасла» стажировался в Мадриде у Симеоне и уделил внимание трюкам «Атлетико».

«Я часто сталкивался с подобными приемами в Испании, — объяснял защитник “Ньюкасла” Киран Триппьер, поигравший в “Атлетико”, в интервью The Guardian. — Речь идет о моментах, когда нужно замедлить игру. Если соперник атакует, нужно убить темп. Не позволить сделать им быстрое вбрасывание, например. Нужно проявлять смекалку».

Отдельно Триппьер выделил мастерство защитника Стефана Савича.

«Лучшим [в грязных приемах] для меня был Савич. Он дергал игроков за волосы, даже на тренировках. Это было безумие, но я люблю все такое», — говорил Триппьер.

Источник: Кадр из трансляции

И действительно, Савич не раз дергал соперников за волосы. Самая известная история была в 2022-м в ответной встрече четвертьфинала Лиги чемпионов с «Ман Сити». Стефан взял в кулак прическу Грилиша (вероятно, из-за слов Джека: «Ты дерьмо»). В первом матче такое тоже было. Но скорее в шутку.

Врежьте по шарам. Черт, как же это больно!

В 2017-м про лютый грязный прием рассказал грозный капитан «Уотфорда» Трой Дини. Это очень больно.

«Самое смешное, что когда-либо делали со мной соперники, — били по яйцам. Это больно, но довольно забавно. Где-то пять игроков врезали мне так. Уэс Морган один из них, и я играю против него в субботу. Жду, что он сделает это снова», — то ли в шутку, то ли всерьез говорил Дини.

Тогда Дини еще не знал, что Морган не сыграет с «Уотфордом». Оно и к лучшему.

Не забывайте про мелкие пакости: расстегнуть перчатки или развязать шнурки

Куда же без школьных фокусов.

В сезоне-2020/21 хавбек «Фулхэма» Бобби Рид пытался при угловом расстегнуть перчатку вратарю Эдуару Менди. Хоть «Фулхэм» и проиграл 0:2, в следующий раз может сработать.

Источник: Кадр из трансляции

В феврале 2017-го в матче Кубка Либертадорес парагваец Хулио Иррасабаль из «Депортиво Капиата» прикинулся, что устанавливает мяч, и незаметно развязал шнурки игроку «Атлетико Паранаэнсе». Мера оказалась не самой эффективной, но зато завирусилась в соцсетях.

Источник: Кадр из трансляции

Фолите на лучшем игроке по очереди. Это выведет его из себя

До отъезда в Турцию Заа был суперзвездой «Кристал Пэлас» с уникальным дриблингом и скоростью. Из-за этого на нем фолили, стараясь выключить из игры. Однажды Уилфрид не сдержался и получил сразу две желтые за пару секунд: сначала за взвинченную реакцию на отбор Уорд-Проуза, потом — за аплодисменты судье.

Постоянные удары по ногам донимали вингера. Как-то Заа иронично сказал, что соперник получит красную, только когда сломает ему ногу. Возможно, в этом была доля правды. Из-за склочной репутации самого Уилфрида судьи многое прощали защитникам.

Капитан «Уотфорда» Трой Дини даже делился секретом, что игроки «занимают очередь», чтобы врезать Заа по ногам: «Это не то, что хочется услышать, но как есть. Получается так: “Сперва бьет один, в следующий раз — другой”. Нельзя, чтобы это делал один и тот же игрок, потому что все закончится карточкой.



Мы знаем, как эмоционален Уилф на поле. Когда он считает, что на нем фолили, первое, что он делает — кричит на судью. А это уже человеческая природа: если ты орешь на кого-то, он вряд ли тебе потом пойдет навстречу, логично?».

Но если вы лучший игрок, провоцируйте сами!

С похожей проблемой сталкивается Винисиус. На вингере «Реала» чаще всех фолят в топ-5 лигах. Но, с другой стороны, бразилец не скрывает, что сам провоцирует. Эпатажное поведение, финты, танцы, споры с арбитрами — все это выбешивает соперников и болельщиков.

В сентябре 2022-го против «Мальорки» в Ла Лиге, по данным журналиста Альберто Эрнандо, Винисиус постоянно донимал соперников и выводил их на эмоции глупыми вопросами («Как думаете, вы выиграете?»). Перед перерывом бразилец демонстративно показывал болельщикам «Мальорки» на эмблему «Реала». Даже в раздевалке «Мадрида» такое поведение не оценили и попросили перестать.

Но было уже поздно. Marca расшифровала записи с камер, на которых тренер «Мальорки» Хавьер Агирре сказал игрокам: «Сломайте его». После этих слов Винисиус прибежал к скамейке, чтобы выяснить отношения. Тони Кроос остановил молодого партнера — и стычки удалось избежать. Также камеры El Día Después зафиксировали такие слова Вини: «Они не дают мне играть. Фол, фол, фол». На это защитник «Мальорки» Жауме Коста ответил: «Да, это все, что мы можем».

As пишет, что многих соперников раздражают танцы бразильца после забитых мячей. «Винисиус может танцевать, но он не должен проявлять неуважение, оскорблять и принижать своих коллег. Когда его называют провокатором, он использует тему расизма в качестве джокера», — говорил капитан «Мальорки» Антонио Раильо.

И это лишь малая часть проделок. В ноябре 2022-го Вини глумился над «Кадисом» и говорил, что они команда второго дивизиона. В недавнем класико Винисиус упал, пытаясь обойти Гави, и засигнализировал, что был фол. Судья Хесус Хиль Мансано не зафиксировал нарушение правил. Гави что-то высказал бразильцу, пока тот был на газоне. Винисиус поднялся и прошелся ладонью по лицу Гави, пока Мансано не видел этого. Игрок «Барсы» в ответ толкнул вингера «Реала» локтем в спину. После победы в матче Винисиус демонстративно аплодировал перед болельщиками «Барсы».

У стиля Вини есть явный минус — хейт в ответ. Часто за любыми рамками. Так получилось в прошлом году против «Валенсии». Местные фаны оскорбляли бразильца еще до игры, когда «Реал» на автобусе прибыл на стадион. Болельщики на «Месталье» кричали: «Сдохни, тупая обезьяна» и «Ты — черный дурень». В конце второго тайма Вини не выдержал: подбежал к трибуне и показывал на кого-то пальцем. Игру прервали на восемь минут. Так разгорелся расистский скандал. Вини даже заплакал, а потом подрался с игроком «Валенсии» и получил красную.

История с Зиданом в финале ЧМ показала, что оскорбления работают. Но за них может быть стыдно

По уровню трэштока футбол не сравнится с баскетболом. В наше время из-за оскорблений — особенно на расовой почве — команды вовсе могут увести с поля. Большой скандал и жесткие последствия гарантированы.

Самый известный пример трэштока в футболе — эпизод с Зиданом и Матерацци в финале ЧМ-2006. Марко спровоцировал Зинедина, после чего француз ударил итальянца в грудь головой и был удален в дополнительное время. Италия выиграла турнир — 1:1, 5:3 по пенальти. Матерацци бесконечно пересказывал историю. Последний раз — весной 2023-го: «Мой трэшток — ничто по сравнению с тем, что говорят в НБА. Зидан предложил мне свою майку. А я ответил: “Нет, я предпочту твою сестру”. Я не ожидал этого, удар головой — безумный поступок. Многие газеты уничтожали меня».

Экс-игрок «Атлетико» Филипе Луис недавно признался, что использовал похожие грязные разговоры против Анхеля Ди Марии в дерби с «Реалом». Но теперь ему стыдно за свои слова.

«Я перешел в “Атлетико”, мы собирались играть против “Реала”, и Агуэро сказал мне: “Филипе, если ты заденешь его, он потеряется, он выйдет из игры. Первым делом скажи что-то о его жене”.



И я подошел и сказал: “Твоя жена…” — не помню, что именно сказал. Я оскорбил ее, произнес имя его жены… И тут он посмотрел на меня, он был удручен, я брал верх на ним весь матч. Он действительно провел не очень хорошую игру.



Я вернулся домой и очень пожалел об этом… Ди Мария, мне искренне жаль, сегодня я прошу у тебя прощения», — раскаялся Луис в подкасте Charla.

Самый дикий совет: колоть соперника иглами. Что???

Бывает, футболисты выдумывают совсем сумасшедшие способы. В 2017-м защитник «Пасифико» Федерико Альенде признался, что колол соперников из «Эстудиантес» иглой в матче Кубка Аргентины. Альенде спрятал две иглы в щитках при выходе на поле. Одна из них сломалась, а другой он колол соперников, когда главный арбитр находился далеко.

«Я периодически тыкал иголкой в нападающих “Эстудиантеса”. Нужно играть грязно, чтобы победить команду из высшей лиги. Команды из высшей лиги не любят контактной игры, им не нравится, если мы тянем время или играем грязно. Это футбол, он для сообразительных. Отеро меня ненавидит за это», — признался Альенде.

Источник: Соцсети

Когда правда вскрылась, президент «Пасифико» пообещал расторгнуть контракт с игроком.

На самом деле изобретение Альенде не новое. Аргентинец Карлос Билардо в 60−70-х прикреплял иглы к своим бутсам, чтобы травмировать соперников. Когда он стал тренером, ничего не изменилось. По слухам, его футболисты перед играми натирали руки перцем и в единоборствах пытались попасть в глаза.