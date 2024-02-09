Личка об Овечкине: «Сравнил бы его с Роналду. Он обладает высокой скоростью, мощью, у него сильный удар. Месси — это больше Гретцки» | Источник: Sports.Ru

— Удалось ли вам познакомиться с Овечкиным?

— Лично с ним не встретился, но знаю его очень давно (улыбается). Он один из лучших игроков в истории НХЛ, пытается опередить Гретцки в списке лучших снайперов лиги.

Саша в этом сезоне стал забивать поменьше, но, думаю, он будет играть до тех пор, пока не забросит ту самую шайбу, которая сделает его первым номером.

— Верите в рекорд?

— Верю. У него есть мотивация. Он почти все выиграл в хоккее, доказал всем, каким великим хоккеистом является, а рекордный гол в НХЛ стал бы красивым завершением карьеры.

— Овечкин в хоккее — это футбольный Месси, Роналду, Марадона или Пеле?

— Я бы сравнил его с Криштиану Роналду. Он обладает высокой скоростью, мощью, у него сильный удар. А Месси — это больше Гретцки.

— Для любого тренера счастье работать с таким игроком?

— Да. Мне очень приятно тренировать классных игроков, таких, как Фома [Даниил Фомин]. В работе с такими ребятами от тебя требуется небольшая подсказка, а на поле они инстинктивно все делают сами. Это большой плюс, — сказал главный тренер футбольного клуба «Динамо» Марцел Личка.