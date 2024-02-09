Организатор матча «Интер Майами» в Гонконге из-за неучастия Месси вернет фанатам 50% суммы за билеты
Половину стоимости вернут из-за неучастия Лионеля Месси в товарищеском матче в Гонконге против сборной Гонконга (4:1).
Половину стоимости вернут из-за неучастия Лионеля Месси в товарищеском матче в Гонконге против сборной Гонконга (4:1).
«Мы не уйдем от ответственности как организаторы, поэтому Tatler Asia предложит всем, кто приобрел билеты на матч по официальным каналам, 50% возврат средств», — сообщили организаторы.