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14:27 (мск), источник: Sports.Ru

Организатор матча «Интер Майами» в Гонконге из-за неучастия Месси вернет фанатам 50% суммы за билеты

Половину стоимости вернут из-за неучастия Лионеля Месси в товарищеском матче в Гонконге против сборной Гонконга (4:1).

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«Мы не уйдем от ответственности как организаторы, поэтому Tatler Asia предложит всем, кто приобрел билеты на матч по официальным каналам, 50% возврат средств», — сообщили организаторы.

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