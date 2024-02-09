Личка был бы рад сыграть в хоккей с Овечкиным: «Я умею — только разница между нами 10 уровней» | Источник: Sports.Ru

— Был бы рад. Я умею играть, только разница между нами составляет 10 уровней (смеется).

— Овечкин в 2022 году дебютировал за футбольное «Динамо» и отметился голом. Будь у вас возможность, предложили бы ему еще раз надеть бело‑голубую майку?