Личка был бы рад сыграть в хоккей с Овечкиным: «Я умею, только разница между нами — 10 уровней»
— Вы в хоккей умеете играть? Если бы Александр пригласил выйти с ним лед, согласились бы?
— Был бы рад. Я умею играть, только разница между нами составляет 10 уровней (смеется).
— Овечкин в 2022 году дебютировал за футбольное «Динамо» и отметился голом. Будь у вас возможность, предложили бы ему еще раз надеть бело‑голубую майку?
— Без проблем. Может быть, и я вышел бы с ним на поле, — сказал главный тренер футбольного «Динамо» Марцел Личка.