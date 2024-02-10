Аймбетов вышел в старте и привез пенальти в свои ворота

Встреча, состоявшаяся на стадионе «Нью Адана Стэдиум», завершилась со счетом 1:3. В составе гостей голы забили Мамаду Фалл (29-я минута), Айтадж Кара (32-я) и Харис Хайрадинович (57-я, с пенальти). У хозяев один мяч отыграл Марио Балотелли (87-я).

Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов вышел в стартовом составе «Аданы Демирспор» и привез пенальти в свои ворота на 57-й минуте, нарушив правила на Мамаду Фалле. Спустя три минуты казахстанца заменили.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7DBfHjhTiiI?si=SjfxEqrxm72DzCxe" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После этой игры «Касымпаша» с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Адана Демирспор» (31) находится на девятой строчке.

Следующую игру «Адана Демирспор» проведет на выезде с «Аланьяспором» 18 февраля, «Касымпаша» в этот день на своем поле примет «Фатих Карагюмрюк».