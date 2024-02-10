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12:33 (мск), источник: Vesti.kz

Аймбетов вышел в старте и привез пенальти в свои ворота

Футболисты «Аданы Демирспор» проиграли на своем поле «Касымпаше» в рамках 25-го тура чемпионата Турции, передают Vesti.kz.

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Встреча, состоявшаяся на стадионе «Нью Адана Стэдиум», завершилась со счетом 1:3. В составе гостей голы забили Мамаду Фалл (29-я минута), Айтадж Кара (32-я) и Харис Хайрадинович (57-я, с пенальти). У хозяев один мяч отыграл Марио Балотелли (87-я).

Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов вышел в стартовом составе «Аданы Демирспор» и привез пенальти в свои ворота на 57-й минуте, нарушив правила на Мамаду Фалле. Спустя три минуты казахстанца заменили.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этой игры «Касымпаша» с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Адана Демирспор» (31) находится на девятой строчке.

Следующую игру «Адана Демирспор» проведет на выезде с «Аланьяспором» 18 февраля, «Касымпаша» в этот день на своем поле примет «Фатих Карагюмрюк».

Для Аймбетова это второй матч в турецкой Суперлиге. 28-летний форвард перешел в нынешний клуб 1 февраля, подписав контракт по схеме «1,5+1».

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