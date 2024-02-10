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06:42 (мск), источник: Sports.Ru

Сын Роналду выиграл с «Аль-Насром» U13 чемпионат Саудовской Аравии

Криштиану Роналду-младший стал чемпионом Саудовской Аравии U13.

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Старший сын Криштиану Роналду в составе детской команды «Аль-Насра» выиграл трофей за три тура до окончания турнира.

В матче с «Охудом» (4:1) Роналду-младший отметился забитым голом.

«Поздравляем наших юных звезд! Нас ждет светлое будущее!» — говорится в сообщении «Аль-Насра», за который выступает отец 13-летнего нападающего.

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