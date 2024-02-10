Самая крутая «золотая» гонка в Европе

Одна из самых крутых чемпионских гонок европейского сезона — в Турции. В ней участвует всего два клуба, но каких! «Галатасарай» и «Фенербахче» — два главных врага — рубятся между собой за золото Суперлиги. И, кажется, гонка продолжится до последнего тура.

«Галатасарай» сверкнул в ЛЧ и выдаёт мощные серии побед в Турции

«Галатасарай» — действующий чемпион Турции. Однако команда хотела не только забрать трофей во второй раз подряд, но и сверкнуть в Лиге чемпионов. Для этого «львы» провели солидную трансферную кампанию: Мауро Икарди (выкуп у «ПСЖ»), Давинсон Санчес, Керем Демирбай, Седрик Бакамбу, Тангай Н’Домбеле, Хаким Зиеш, Уилфрид Заха, Каан Айхан. Очень солидно.

И «Галатасарай» мощно начал сезон: 10 побед в 11 турах чемпионата, неплохие шансы на выход из группы в Лиге чемпионов. Пришедшим игрокам разрывать турецкую Суперлигу помогали действующие лидеры: Дрис Мертенс, Керем Актюркоглу, Фернандо Муслера, Абдулкерим Бардакчи. Первое и единственное поражение «Галатасарая» в чемпионате состоялось в середине ноября, когда стамбульцы уступили «Хатайспору» (1:2). Затем — снова 10 побед в 12 встречах.

В Лиге чемпионов «львы» в итоге не вышли из группы, заняв третье место и отправившись в плей-офф Лиги Европы (в 1/16 финала сыграют с пражской «Спартой»). Но зато ярко сверкнули, набрав четыре очка в двух встречах с «Манчестер Юнайтед». В общем, пока что сезон складывается успешно. А зимой в клуб на помощь в завоевании золота приехали защитник «Ноттингем Форест» Серж Орье и форвард «Фулхэма» Карлос Винисиус (на правах аренды).

«Фенербахче» собрал звёзд ради первого золота за 10 лет

«Фенербахче» заждался чемпионства. «Канарейки» не выигрывали золото с 2014 года. И руководство решилось на мощную закупку летом 2023 года. В «Фенер» приехали Дженгиз Ундер, Себастьян Шиманьски, Фред, Родриго Бекао, Доминик Ливакович, Эдин Джеко и Душан Тадич. С таким составом не бороться за титул невозможно. И стамбульцы результатами доказывают амбиции. На их счету 20 побед, три ничьих и всего одно поражение в Суперлиге. А в Лиге конференций команда заняла первое место в группе и вышла в ⅛ финала. Перед началом сезона в «Фенербахче» вернулся тренер Исмаил Картал, поставивший команде атакующий футбол.

Луис Густаво | Источник: AFP 2023

Интересно, что и «Фенер», и «Галатасарай» также научились классно прессинговать. На уровне Турции такой уровень давления сметает всех, а в Европе помогает бороться на равных. В зимнее трансферное окно «Фенербахче» добрал трёх именитых игроков для борьбы за золото — Леонардо Бонуччи, Чаглара Сёюнджю и Раде Крунича. В Стамбуле собралось что-то наподобие сборной Европы на минималках.

В очном матче команд почти полсотни фолов

«Фенербахче» и «Галатасарай» провели первый очный матч в нынешнем чемпионате Турции в конце декабря. Игра состоялась на домашнем для «канареек» стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу». Встреча завершилась нулевой ничьей с одним ударом в створ за 90 минут, но, как и всегда, оставила после себя скандальный след. Команды вышли буквально рубиться на поле, заработав на двоих 45 (!) фолов и семь жёлтых карточек.

Главная сюжетная линия того дерби — дуэль «девяток»: Мауро Икарди и Эдина Джеко. Аргентинец и босниец не раз пересекались на поле. Форвард «Фенера» толкал своего соперника, они ссорились друг с другом. А закончилось всё синяком под глазом у Икарди. Мауро влетел в штангу после подачи с одного из угловых и ударился головой. Ну, а «Галатасарай» обвинил во всём «Фенербахче».

Те, кто хочет справедливости только для себя, сегодня вечером продолжали манипулировать турецким футболом со всех каналов. Мы рассказываем о том, что не смогли увидеть судейская коллегия, комната VAR и 26 камер. Нам снова стыдно за них. Надеемся, что тем, кто довёл турецкий футбол до такого состояния, однажды станет стыдно. ФК «Галатасарай» заявление клуба

Ответ «Фенера» не заставил долго ждать: «Это просто попытка создать впечатление жертвы из-за игрока, который ударился о штангу ворот. Мы оставляем это на усмотрение общественности». А Джеко высказался жёстче: «Икарди ударился головой о стойку ворот, а они выкладывают фото и плачут о пенальти… Типично для “Галатасарая”. Стыдно».

Мауро Икарди | Источник: AP 2023

После встречи в декабре у команд осталось одинаковое количество очков — по 44. Сейчас, после 24 туров, у стамбульцев по 63 очка (отрыв от третьего места — 24 очка). Ожидается борьба за золото до самого финиша.

Классно, что второе дерби команд состоится в предпоследнем, 37-м туре. Какая же ожидается жара! Оба клуба при этом продолжают борьбу за Кубок Турции (недавно вышли в ¼ финала) и не вылетели из еврокубков. Может, увидим дерби не только в чемпионате.

«Галатасарай» и «Фенербахче» ездили в Саудовскую Аравию играть за Суперкубок. Но матч отменили

Суперкубок Турции 2023 года отправился в Саудовскую Аравию. По коммерческим соображениям было принято решение сыграть в Эр-Рияде на стадионе «Аль-Насра». Но оба клуба изначально выступали против поездки. Причина — 100-летие со дня образования Турецкой Республики в 1923 году в результате распада Османской империи. «Мы хотим, чтобы люди посмотрели матч на землях, которыми они владеют, с национальным самосознанием. Независимо от того, кто за какую команду болеет», — отмечалось в заявлении «Галатасарая».

Однако матч никуда не перенесли. И начались проблемы. Обе команды планировали выйти на поле под турецкий гимн в футболках с изображением первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, а также взять транспаранты с цитатами политика: «Мир дома — мир во всём мире» и «Насколько счастлив тот, кто говорит: “Я турок”».

Однако организаторы встречи потребовали отказаться от идеи. Но это не понравилось ни «Фенербахче», ни «Галатасараю». В итоге матч просто отменили. Болельщики остались недовольны сорванной встречей, а также тем, что их исполнение гимна заглушили музыкой.

После событий команды выпустили совместное заявление: «Чтобы отпраздновать 100-летие нашей Республики за рубежом, мы организовали работу с нашими клубами таким образом, чтобы способствовать повышению ценности бренда турецкого футбола и наших клубов. Матч за Суперкубок Турции, который планировалось провести в пятницу, 29 декабря 2023 года, перенесён на более поздний срок в результате совместного решения, принятого нами из-за некоторых сбоев в организации. Мы хотели бы поблагодарить федерацию футбола и организации принимающей страны за усилия, которые они приложили к настоящему моменту в организации Суперкубка». Новую дату пока не объявили.