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11:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Де Йонг хочет уйти из «Барселоны», «ПСЖ» предложил Мбаппе контракт, Ду Кейрос уходит из «Зенита»

Трансферы и слухи — в обзоре дня «СЭ».

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Источник: Reuters

Де Йонг готов уйти из «Барсы»

По данным Relevo, 26-летний полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг готов покинуть команду. Два сезона назад «Манчестер Юнайтед» предлагал за трансфер футболиста 100 миллионов евро, но голландец отказался от перехода. Теперь он разочарован каталонским проектом, «Барселона» тоже недовольна тем, как де Йонг проявляет себя. Весьма вероятно, что летом полузащитник покинет клуб.

«ПСЖ» предложил Мбаппе контракт

По информации журналиста Le Parisien Франсуа Давида, «ПСЖ» предложил своему 25-летнему нападающему Килиану Мбаппе новый контракт. Зарплата по новому двухлетнему соглашению составит 80 миллионов евро за сезон.

Мбаппе, чей контракт с парижанами истекает летом, пока склоняется к уходу в «Реал». Однако он ждет улучшенных условий по зарплате — по данным Давида, француз хочет получать больше, чем Винисиус и Беллингем.

Ду Кейрос покидает «Зенит»

Источник: РИА "Новости"

В «Зените» подтвердили, что 24-летний полузащитник Ду Кейрос покинет команду, сообщает «Р-Спорт». Бразилец отправится в годичную аренду в «Гремио», за питерский клуб он выступал с лета.

«Спартак» ищет опорника

По данным «Чемпионата», «Спартак» интересуется 21-летним полузащитником «Боки Хуниорс» Игнасио Фернандесом. Чуть позднее издание Metaratings сообщило, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль относится к идее подписания опорника без восторга и на трансфере больше настаивает спортивный директор Томаш Амарал. Последний пытается убедить испанца в необходимости новичка на эту позицию.

«Ростову» интересен Джикия

30-летний защитник «Спартака» Георгий Джикия, чей контракт истекает летом, интересен «Ростову». Об этом в комментарии «Чемпионату» заявил спортивный директор южан: «Конечно, рассмотрим вариант с подписанием Джикии, если у “Ростова” будет такой шанс. Георгий квалифицированный игрок. Я думаю, что он многим командам будет интересен. Квалифицированный игрок и лидер».

Артем Белинин

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