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11:42 (мск), источник: Sports.Ru

«У Месси преимущество перед Марадоной: он был номером 1 в течение 15 лет. Лео — утопия, невозможно быть лучше него». Экс-вратарь «Боки» Наварро Монтойя об аргентинцах

— Кто, на ваш взгляд, лучше — Марадона или Месси?
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Экс-вратарь «Боки» Наварро Монтойя: «У Месси есть преимущество перед Марадоной: он был номером 1 в течение 15 лет. Лео — утопия, невозможно быть лучше его» | Источник: Sports.Ru

— В Аргентине это все равно, что спросить, кого ты больше любишь — отца или мать.

Мой отец говорит, что лучшим из всех был Пеле. Я думаю, что Месси и Диего лучшие среди тех, кого я видел, но у Лео есть преимущество перед Диего: он был номером 1 в течение 15 лет или больше.

Месси — это утопия, невозможно было подумать, что кто-то может сделать то, что он делал на протяжении многих лет… И я говорил не о его титулах, а о его способности и стойкости оставаться номером 1 так долго.

Невозможно быть лучше Месси, и поэтому я признаю это: он лучший из всех, кого я видел, — сказал бывший вратарь «Бока Хуниорс» и сборной Колумбии.

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