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12:42 (мск), источник: Sports.Ru

Из-за скандала с Месси в Гонконге власти китайского Ханчжоу отменили товарищеский матч Аргентины и Нигерии

Игра должна была пройти в китайском городе в марте. Однако спортивное бюро Ханчжоу заявило, что встреча будет отменена «по всем известной причине».

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Из-за скандала с Месси в Гонконге власти китайского Ханчжоу отменили товарищеский матч Аргентины и Нигерии | Источник: Sports.Ru

«Условия для проведения мероприятия несостоятельны, и было решено, что мероприятие следует отменить», — говорится в заявлении, опубликованном в WeChat.

СМИ сообщают, что отмена матча связана с ситуацией вокруг игры «Интер Майами» против сборной звезд чемпионата Гонконга (4:1). Аргентинский нападающий «Интера» Лионель Месси не принял в ней участия, хотя по условиям контракта должен был сыграть как минимум 45 минут. Болельщики освистали американскую команду.

Организатор этого матча пообещал вернуть фанатам 50% суммы за билеты.

Месси рассердил 40 тысяч фанатов: освистали Бекхэма и клуб, сломали макет с Лео. Приехал в Гонконг, но не сыграл.

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