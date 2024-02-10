Из-за скандала с Месси в Гонконге власти китайского Ханчжоу отменили товарищеский матч Аргентины и Нигерии | Источник: Sports.Ru

«Условия для проведения мероприятия несостоятельны, и было решено, что мероприятие следует отменить», — говорится в заявлении, опубликованном в WeChat.

СМИ сообщают, что отмена матча связана с ситуацией вокруг игры «Интер Майами» против сборной звезд чемпионата Гонконга (4:1). Аргентинский нападающий «Интера» Лионель Месси не принял в ней участия, хотя по условиям контракта должен был сыграть как минимум 45 минут. Болельщики освистали американскую команду.

Организатор этого матча пообещал вернуть фанатам 50% суммы за билеты.