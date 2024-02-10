Уткин о Дзюбе в кино: «Есть прекрасная роль человека, которого убивают на первой минуте. В детективах часто показывают тела в морге» | Источник: Sports.Ru

— Какие цели вы преследуете в словесных дуэлях? С тем же Дзюбой, например?

— Какая же здесь дуэль, он мне не отвечает. Артем Дзюба — мой кормилец. Он совершает прекрасные глупости, которые занятно комментировать. Недавно он сказал, что хочет сделать карьеру в кино.

— Видите перспективы?

— Конечно. Например, есть прекрасная [роль] человека, которого убивают на первой минуте. Или посетитель бара на заднем плане. Ну или звездная роль дворового олуха в майке-алкоголичке в фильме про 60-е. Только надо научиться играть в домино, тогда так во дворах время проводили.