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16:27 (мск), источник: Sports.Ru

Уткин о Дзюбе в кино: «Есть прекрасная роль человека, которого убивают на первой минуте. В детективах часто показывают тела в морге»

Нападающий «Локомотива» ранее признался, что может попробовать себя в кино по завершении игровой карьеры.

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Уткин о Дзюбе в кино: «Есть прекрасная роль человека, которого убивают на первой минуте. В детективах часто показывают тела в морге» | Источник: Sports.Ru

— Какие цели вы преследуете в словесных дуэлях? С тем же Дзюбой, например?

— Какая же здесь дуэль, он мне не отвечает. Артем Дзюба — мой кормилец. Он совершает прекрасные глупости, которые занятно комментировать. Недавно он сказал, что хочет сделать карьеру в кино.

— Видите перспективы?

— Конечно. Например, есть прекрасная [роль] человека, которого убивают на первой минуте. Или посетитель бара на заднем плане. Ну или звездная роль дворового олуха в майке-алкоголичке в фильме про 60-е. Только надо научиться играть в домино, тогда так во дворах время проводили.

Очень много ролей. В детективах часто показывают тела в морге. Можно повесить номерочек 22, — сказал руководитель «Эгриси» в подкасте футболиста «Титана» Кирилла Бирюкова.

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