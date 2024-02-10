Тео о Роналду и Месси: «Я фанат Криштиану, но нет причин выбирать, оба оставили неизгладимый след в футболе» | Источник:

— Я большой фанат Роналду, но причин делать какой-то выбор нет. Мне посчастливилось быть партнером Роналду и соперником Месси на поле. Мне нравятся оба футболиста, у каждого уникальный стиль, каждый оставил неизгладимый след в футболе, — сказал защитник сборной Франции.