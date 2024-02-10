Тео о Роналду и Месси: «Я фанат Криштиану, но нет причин выбирать, оба оставили неизгладимый след в футболе»
— Вы больше фанат Роналду, чем Месси?
— Вы больше фанат Роналду, чем Месси?
— Я большой фанат Роналду, но причин делать какой-то выбор нет. Мне посчастливилось быть партнером Роналду и соперником Месси на поле. Мне нравятся оба футболиста, у каждого уникальный стиль, каждый оставил неизгладимый след в футболе, — сказал защитник сборной Франции.
Тео Эрнандес: «Роналду — эталон, икона футбола. Он очень помог мне в “Реале”, это честь — делить с ним раздевалку».