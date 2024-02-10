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18:42 (мск), источник: Sports.Ru

Тео о Роналду и Месси: «Я фанат Криштиану, но нет причин выбирать, оба оставили неизгладимый след в футболе»

— Вы больше фанат Роналду, чем Месси?

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Тео о Роналду и Месси: «Я фанат Криштиану, но нет причин выбирать, оба оставили неизгладимый след в футболе» | Источник: Sports.Ru

— Я большой фанат Роналду, но причин делать какой-то выбор нет. Мне посчастливилось быть партнером Роналду и соперником Месси на поле. Мне нравятся оба футболиста, у каждого уникальный стиль, каждый оставил неизгладимый след в футболе, — сказал защитник сборной Франции.

Тео Эрнандес: «Роналду — эталон, икона футбола. Он очень помог мне в “Реале”, это честь — делить с ним раздевалку».

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