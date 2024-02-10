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18:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок «Амкала» скончался после рецидива рака крови

Футболист медийного клуба «Амкал» Никита «Финито» Куриленко скончался сегодня утром, 10 февраля, сообщили в телеграм-канале игрока.

Амкал
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Источник: ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

В начале января «Финито» сообщил, что у него случился рецидив рака крови.

Напомним, ранее, в марте 2023 года, Никита Куриленко сообщил, что врачи диагностировали у него рак крови, от которого он восстанавливался в течение последующего времени в том числе с помощью трансплантации костного мозга. Позже Куриленко сообщил, что успешно вылечился, но, к сожалению, произошёл рецидив болезни.

В сезоне‑2022/2023 любительские клубы впервые получили возможность выступить в Фонбет Кубке России. В первом же сезоне «Амкал» смог пройти два этапа отборочного раунда Пути регионов. В розыгрыше Кубка России сезона‑2023/2024 «Амкал» преодолел первый раунд Пути регионов, проиграв во втором раунде в серии пенальти «Текстильщику» (0:0, 3:4 пен.).

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