Игрок «Амкала» скончался после рецидива рака крови

Напомним, ранее, в марте 2023 года, Никита Куриленко сообщил, что врачи диагностировали у него рак крови, от которого он восстанавливался в течение последующего времени в том числе с помощью трансплантации костного мозга. Позже Куриленко сообщил, что успешно вылечился, но, к сожалению, произошёл рецидив болезни.