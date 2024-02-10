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10 февраля, источник: Sports.Ru

Месси — главная футбольная звезда, приехавшая в Северную Америку, по версии FourFourTwo. Пеле — 2-й, Анри — 6-й

Форвард, выступающий за «Интер Майами», занял первое место в списке футболистов, составленном FourFourTwo.

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Месси — главная футбольная звезда, приехавшая в Северную Америку, по версии FourFourTwo. Пеле — 2-й, Анри — 6-й | Источник: Sports.Ru

Всего в рейтинге 33 игрока. В топ-10 вошли:

1. Лионель Месси («Интер Майами»).

2. Пеле («Нью-Йорк Космос»).

3. Йохан Кройфф («Лос-Анджелес Ацтекс», «Вашингтон»).

4. Дэвид Бекхэм («Лос-Анджелес Гэлакси»).

5. Франк Беккенбауэр («Нью-Йорк Космос»).

6. Тьерри Анри («Нью-Йорк Ред Буллс»).

7. Эйсебио («Бостон», «Торонто», «Лас-Вегас»).

8. Герд Мюллер («Форт-Лодердейл»).

9. Карлос Альберто («Нью-Йорк Космос», «Калифорния»).

10. Джордж Бест («Лос-Анджелес Ацтекс», «Форт-Лодердейл», «Сан-Хосе»).

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