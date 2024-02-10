Месси — главная футбольная звезда, приехавшая в Северную Америку, по версии FourFourTwo. Пеле — 2-й, Анри — 6-й
Форвард, выступающий за «Интер Майами», занял первое место в списке футболистов, составленном FourFourTwo.
Форвард, выступающий за «Интер Майами», занял первое место в списке футболистов, составленном FourFourTwo.
Всего в рейтинге 33 игрока. В топ-10 вошли:
1. Лионель Месси («Интер Майами»).
2. Пеле («Нью-Йорк Космос»).
3. Йохан Кройфф («Лос-Анджелес Ацтекс», «Вашингтон»).
4. Дэвид Бекхэм («Лос-Анджелес Гэлакси»).
5. Франк Беккенбауэр («Нью-Йорк Космос»).
6. Тьерри Анри («Нью-Йорк Ред Буллс»).
7. Эйсебио («Бостон», «Торонто», «Лас-Вегас»).
8. Герд Мюллер («Форт-Лодердейл»).
9. Карлос Альберто («Нью-Йорк Космос», «Калифорния»).
10. Джордж Бест («Лос-Анджелес Ацтекс», «Форт-Лодердейл», «Сан-Хосе»).