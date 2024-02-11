Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Атлетико
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дженоа
Аталанта
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хоффенхайм
Кельн
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монпелье
Лион
10
Футбол. Зарубежный
18:15
Мальорка
Райо Вальекано
21
Футбол. Зарубежный
22:45
Ницца
Монако
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Наполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Гранада
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Майнц
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм
Арсенал
06
Футбол. Зарубежный
17:00
Клермон Фут
Брест
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Лорьян
Реймс
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Тулуза
Нант
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Лечче
40
Футбол. Зарубежный
17:00
Монца
Верона
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Хетафе
Сельта
32
Футбол. Зарубежный
15:00
Гавр
Ренн
01
Футбол. Зарубежный
14:30
Фиорентина
Фрозиноне
51
Все события
Фоторепортажи
18«Реал» сокрушил «Барселону»
21Команда фигуриста Козловского выиграла ЧР по прыжкам
19:22 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы стали призерами футбольного Кубка легенд

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве завершился розыгрыш футбольного Кубка легенд имени Константина Еременко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: БЕЛТА

В решающем поединке ветераны московского «Спартака» в упорной борьбе с результатом 7:5 сумели переиграть сборную мира, в составе которой выступал белорусский полузащитник Александр Глеб. Еще три белорусских футболиста стали обладателями бронзовых медалей в составе московского «Динамо». В игре за третье итоговое место динамовцы взяли верх над московским ЦСКА со счетом 12:7.

Это был уже 16-й по счету турнир. Год назад Кубок легенд в 14-й раз выиграла команда России, победившая в финальном поединке сборную СНГ, за которую выступали белорусы Эрик Яхимович, Александр Глеб и Вячеслав Глеб. Россияне лишь однажды — в 2020 году — уступили титул сборной звезд мира.

В разные году в российскую столицу в качестве участников и гостей приезжали победители и призеры чемпионатов мира и Европы — Эйсебио, Кафу, Ривалдо, Паоло Мальдини, Франческо Тотти, Йенс Леманн, Рууд Гуллит и многие другие звезды мирового футбола.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь