Белорусы стали призерами футбольного Кубка легенд

В решающем поединке ветераны московского «Спартака» в упорной борьбе с результатом 7:5 сумели переиграть сборную мира, в составе которой выступал белорусский полузащитник Александр Глеб. Еще три белорусских футболиста стали обладателями бронзовых медалей в составе московского «Динамо». В игре за третье итоговое место динамовцы взяли верх над московским ЦСКА со счетом 12:7.



Это был уже 16-й по счету турнир. Год назад Кубок легенд в 14-й раз выиграла команда России, победившая в финальном поединке сборную СНГ, за которую выступали белорусы Эрик Яхимович, Александр Глеб и Вячеслав Глеб. Россияне лишь однажды — в 2020 году — уступили титул сборной звезд мира.



В разные году в российскую столицу в качестве участников и гостей приезжали победители и призеры чемпионатов мира и Европы — Эйсебио, Кафу, Ривалдо, Паоло Мальдини, Франческо Тотти, Йенс Леманн, Рууд Гуллит и многие другие звезды мирового футбола.