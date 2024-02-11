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19:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» выиграл Кубок легенд. За красно-белых забивал даже Филимонов

Команда Романцева в финале победила сборную мира.

Спартак
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«Спартак» выиграл Кубок легенд. За красно-белых забивал даже Филимонов | Источник: Спорт-Экспресс

В Москве прошел Кубок легенд — многолетняя зимняя традиция. Победил, как это часто бывает в ретро-матчах, «Спартак» под руководством Олега Романцева. Турнир, который ежегодно проводится с 2009 года, в этот раз был необычным.

Кубок легенд — одно из самых старых ретро-шоу в России

В последние годы в нашей стране тренд на выставочные встречи. Ретро-матч «Зенита» и «Спартака», «Локомотива» и ЦСКА, «Динамо» и красно-белых — локации и поводы находятся самые разные. Людям это нравится: поболеть за кумиров прошлого приходит немало болельщиков. Неудивительно, что у РФС в планах еще несколько встреч — «СЭ» сообщал о том, что весной могут сыграть легендарные составы «Спартака», «Ростова» и «Рубина».

Однако Кубок легенд развивался еще до этого тренда — впервые соревнование провели в 2009 году. Турнир стал ежегодным — встречи неизменно проводятся либо в «Мегаспорте», либо на Малой спортивной арене в Лужниках.

Правда, до 2024 года это был турнир сборных. С 2009 года команда легенд России состязалась с Италией, Францией, Португалией, Испанией и Германией. Примечательно, что до 2020 года побеждали исключительно отечественные легенды, и лишь в ковидный год сборная мира оказалась сильнее.

С изменением политической обстановки приглашать игроков отдельных сборных стало сложнее. В 2023 году легенд объединяли в региональные команды (сборная Европы, Африки, Латинской Америки, СНГ, мира и просто звезды), а в 2024-м турнир сделали клубным. Биться позвали легенд «Спартака», «Зенита», «Локомотива», «Динамо», ЦСКА и сборную мира.

«Спартак» — первый, «Зенит» — последний

В предыдущие годы на турнир частенько заезжали звезды мирового футбола. Тотти, Ривалдо, Кафу, Гаттузо, Стоичков, Каннаваро, Леманн и многие другие в разное время приезжали в Москву.

В 2024-м акцент сместился на российский футбол, и выступали уже отечественные звезды и топовые легионеры РПЛ. Филимонов, Титов, Аленичев, Самедов, Хлестов, Павлюченко, Чорлука, Бузникин, Гранат, Каряка, Кураньи, Жирков, Алдонин, Олич, Погребняк и многие другие. Тренерский состав тоже впечатляет — Романцев, Дасаев, Аджем.

Артем Белинин

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