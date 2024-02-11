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Карвахаль о Месси и Роналду: «Ставлю их на один уровень. Лионель больше создает, Криштиану — монстр в забивании голов, они очень разные. Интересно посмотреть на них вместе — это была бы бомба&

— Месси или Роналду?

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Карвахаль о Месси и Роналду: «Ставлю их на один уровень. Лионель больше создает, Криштиану — монстр в забивании голов, они очень разные. Интересно посмотреть на них вместе — это была бы бомба» | Источник: Sports.Ru

— Я ставлю их на один уровень и не предпочитаю одного из них другому. Они монстры во всех смыслах этого слова, и я не могу выбрать между ними. Я думаю, что они очень разные.

Месси — игрок, который способен опускаться, чтобы получать мяч и начинать атаки, и он может участвовать в игре и больше создавать. Криштиану — монстр в том, что касается забивания голов, входов в штрафную площадь и добивания. Если бы они играли вместе, это было бы настоящей бомбой. Было бы интересно на это посмотреть, — сказал защитник «Реала».

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