Карвахаль о Месси и Роналду: «Ставлю их на один уровень. Лионель больше создает, Криштиану — монстр в забивании голов, они очень разные. Интересно посмотреть на них вместе — это была бы бомба» | Источник:

— Я ставлю их на один уровень и не предпочитаю одного из них другому. Они монстры во всех смыслах этого слова, и я не могу выбрать между ними. Я думаю, что они очень разные.

Месси — игрок, который способен опускаться, чтобы получать мяч и начинать атаки, и он может участвовать в игре и больше создавать. Криштиану — монстр в том, что касается забивания голов, входов в штрафную площадь и добивания. Если бы они играли вместе, это было бы настоящей бомбой. Было бы интересно на это посмотреть, — сказал защитник «Реала».