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11:42 (мск), источник: Sports.Ru

Дзюба снялся в шоу «Прятки» на СТС. В честь премьеры москвичи искали форварда «Локо» в торговом центре — он спрятался внутри вендингового аппарата

Приключенческое шоу, ведущим которого станет Егор Крид, выйдет на экраны 18 февраля. В каждом выпуске герои будут прятаться в заброшенных локациях Еревана, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов, а ведущий должен будет найти всех участников за час.

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Дзюба снялся в шоу «Прятки» на СТС. В честь премьеры москвичи искали форварда «Локо» в торговом центре — он спрятался внутри вендингового аппарата | Источник: Sports.Ru

Приключенческое шоу, ведущим которого станет Егор Крид, выйдет на экраны 18 февраля. В каждом выпуске герои будут прятаться в заброшенных локациях Еревана, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов, а ведущий должен будет найти всех участников за час. Помимо Дзюбы, в шоу примут участие Клава Кока, Арсений Попов, Юля Гаврилина, Дилара и другие звезды.

В честь премьеры форвард «Локомотива» принял участие в акции телеканала — москвичам было предложено найти футболиста, спрятавшегося в торговом центре. Чтобы усложнить задачу, организаторы предложили нескольким людям надеть маски Дзюбы и установили тантамарески с изображением спортсмена. Футболиста нашли за полчаса — он спрятался внутри вендингового аппарата, установленного специально для мероприятия. Победители акции получили тематические подарки — экшн-камеру и GPS-трекеры для отслеживания.

«Удивило такое большое количество участников. Я и сам большой любитель квестов. Хочется посмотреть, какими получились “Прятки”. Дети очень ждут, в соцсетях пишут, что уже в нетерпении.

Наверное, в этом смысле я первооткрыватель для футболистов: у нас такие перформансы не особенно приняты. А мне интересно, тем более прятки — это наше детство. И я, как говорится, до глубокой старости буду ребенком в душе", — сказал Дзюба.

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